Por Euronews con AP

La captura del Corredor de Filadelfia podría complicar las relaciones de Israel con Egipto, que se ha quejado del avance de Israel hacia sus fronteras.

PUBLICIDAD

El Ejército de Israel ha tomado el control de un corredor estratégico en el punto fronterizo entre Gaza y Egipto, una maniobra clave para cortar los túneles de contrabando mientras intenta destruir al grupo militante Hamás en una guerra que ha dejado una crisis humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza.

La captura del Corredor de Filadelfia podría complicar las relaciones de Israel con Egipto, que se ha quejado del avance de Israel hacia sus fronteras. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, dijo se habían encontrado unos 20 túneles en el corredor que han permitido la entrada de armas y otros bienes para Hamás, a pesar de un bloqueo de años impuesto por Israel y Egipto.

Israel también ha avanzado con su incursión en la ciudad sureña de Rafah, en el sur de Gaza, donde cientos de miles de gazatíes han buscado refugio de los combates, y donde la intensificación de la violencia en los últimos días ha matado a decenas de palestinos. El Ejército dijo que una quinta brigada (de hasta varios miles de soldados) se unió a las tropas que operaban en la ciudad el martes.

Egipto dice que cualquier aumento de tropas en la zona fronteriza estratégica violaría el acuerdo de paz de 1979 entre ambos países.

No hay refugio seguro para los palestinos

Algunos gazatíes han comenzado a huir de Rafah a medida que avance la ofensiva militar israelí. Sin embargo, los palestinos ya no tienen un lugar seguro adónde ir.

"Desmantelamos las tiendas para buscar un lugar más seguro. Nos dijeron que esta zona era segura y que no atacarían la zona segura, pero de todos modos nos bombardearon por la noche", dijo un palestino a The Associated Press.

Mientras tanto, las madres de algunas de las tropas israelíes han protestado contra el Gobierno el miércoles en Tel Aviv pidiendo el fin de la guerra entre Israel y Hamás. Los manifestantes cubrieron sus cuerpos con pintura de color rojo sangre, simbolizando el continuo derramamiento de sangre de la guerra, que comenzó en octubre de 2023.

El Ejército dice que al menos 290 soldados israelíes han muerto desde que comenzó la operación terrestre en Gaza.

"Al Gobierno no le importa. No le importan las vidas de los rehenes y no le importan las vidas de los soldados", afirmó Noorit Felsenthal, madre del soldado israelí que actualmente lucha en Gaza.