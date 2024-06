Por Ioannis Karagiorgas

En la isla de Milos, los vecinos dicen que no mucha gente se preocupa realmente por las elecciones porque no se dan cuenta de su importancia en su vida diaria.

Cuenta atrás para las elecciones europeas para las que millones de personas se preparan para votar.

Entre ellos se encuentran los isleños, que especialmente en Grecia constituyen una parte importante de la población.

El propietario de uno de los bares, Spiros Loukakis, explica después de hablar con sus clientes: “A la gente realmente no le importan las elecciones europeas porque no se ha dado cuenta de su importancia. No entienden que la mayoría de las decisiones se toman desde la Unión Europea y se aplican a todos los estados miembros. Entonces no creen que sea muy importante participar o involucrarse realmente”.

Y los electores a los que les importa están decepcionados y dicen que la UE debe y puede hacer muchas cosas para ayudar a los isleños, una parte especial de la población que necesita atención.

Así lo ve el chef y propietario de restaurante Vasilis Papaikinos: “La Unión Europea puede hacer muchas cosas por los isleños y debe hacerlas. Cuando digo “debe hacer” no me refiero a que sea obligatorio. Pero aquí nos sentimos aislados, nos sentimos un poco ciudadanos de segunda. En cuanto a por ejemplo los impuestos o los transportes y el coste de los mismos y también el coste de los productos”

Pesca y agricultura en baja forma

Los pescadores se preocupan por las poblaciones de peces, que son su sustento,y piden a la UE que tome medidas.

Uno de los pescadores, Frantzeskos Mavrogiannis, ve negligencia por parte delas autoridades: “Hay un problema con las poblaciones de peces. Pero no toman medidas ni hacen controles para solucionar ese problema”.

Las dificultades en la isla de Milos se extienden también a una agricultura que no está en su mejor momento tanto en cantidad como en calidad.

La granjera Katerina Xidou, recuerda: “Antes teníamos algunos beneficios si trabajábamos duro. También teníamos empleados y éramos buenos en teoría y teníamos ganancias. Pero ahora estamos reduciendo nuestra producción, también tenemos insectos que destruyen los cultivos dondequiera que los tengamos”.

Esperanza y desesperación. Estos sentimientos son los que sienten los isleños griegos antes de las elecciones europeas. Por un lado, esperan que la UE les ayude a superar finalmente sus problemas, como los altos costes y las dificultades de la vida en una isla. Por otro lado, piensan que Europa los ha olvidado. Muchos han explicado a Euronews que se sienten ciudadanos de segunda.