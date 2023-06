Por Euronews en español

Energía eléctrica gratuita para los vehículos, 5G, facturas reducidas... Todo son ventajas en la pequeña isla de Jalki gracias a este ambicioso proyecto.

Jalki es una pequeña isla griega de 250 habitantes, situada en pleno mar Egeo. Es aquí donde se ha puesto en marcha el llamado proyecto 'GR-eco Islands'.

En el marco del mismo, en 2021 se creaba una comunidad energética con el único fin de promover la economía social y solidaria. Varias empresas francesas y griegas invirtieron en la infraestructura del proyecto. La isla cuenta con un parque solar que produce 1,8 gigavatios de electricidad al año.

"Se estima que 'GR-Eco Islands' reducirá la huella de CO2 en 2576 toneladas", explica el promotor de la empresa francesa Akuo, Vassilis Zaforopoulos, "lo que equivale a la emisión de 617 coches convencionales. Al mismo tiempo, se han ahorrado 260 000 euros en la producción de energía verde, cantidad suficiente para cubrir los gastos de más de 200 familias de la isla".

Hoy, las facturas de los hogares de Jalki son de cero euros, y muchas pequeñas empresas, respiran aliviadas.

"Mi última factura fue de 1500 euros", nos dice Lambros Markakis, propietario de una pequeña tienda del puerto. "Se trata de una gran diferencia, porque antes mi factura era de 8000 euros al año".

Un ejemplo a imitar

El proyecto también permitió suministrar energía eléctrica gratuita a los vehículos de la isla. Con la red 5G también incluida en la idea, llegaron a su vez la telemedicina y la teleeducación, lo que mejora notablemente la calidad de vida de la población local. El día a día de Jalki es ahora mismo todo un ejemplo a imitar por muchas otras islas de Grecia.

"El Gobierno griego toma Jalki como ejemplo", confirma el alcalde de la isla, Evangelos Fragakakis."Ha obtenido financiación de la Unión Europea para trasladar el concepto GR-eco a las demás islas de Grecia. Si no recuerdo mal la suma asciende a aproximadamente mil millones de euros".

Esta pequeña comunidad del sur de Europa está encantada de compartir su propia experiencia, pero también de escuchar experiencias similares de otros lugares que puedan enriquecer esta unión entre democracia energética y nuevas tecnologías.

Y Europa no es la única soprendida. El alcalde de Jalki no resvelaba estar esperando estos días la llegada de una gran delegación de Corea del Sur, dispuesta a implantar este concepto en sus miles de islas. Y es que las grandes ideas, ya se sabe, no entienden de fronteras.