Por Euronews

La primer ministro italiana visitó el centro que acogerá a los migrantes rescatados por barcos italianos en el Mediterráneo, tal y como prevé el acuerdo firmado con Tirana el año pasado.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visita Albania el miércoles. La primera ministra se ha reunido con su homólogo albanés, Edi Rama, y ha ofrecido una rueda de prensa desde el puerto de Shengjin, donde se construirá un centro de acogida con unidades de acogida para los migrantes rescatados por las autoridades italianas en el Mediterráneo tras el acuerdo firmado el año pasado entre Roma y Tirana.

Duramente criticada por la oposición, Meloni negó que su viaje de un día fuera una parada de campaña envísperas de las elecciones al Parlamento Europeo

Meloni: "Herramienta de disuasión para los migrantes ilegales"

"Los italianos entienden, están agradecidos con el gobierno, están agradecidos con el pueblo albanés por este otro importante esfuerzo de amistad que están haciendo para darnos una mano", dijo Meloni desde Shengjin, y luego agregó: "Creemos que el elemento más útil de este proyecto es que puede representar una herramienta extraordinaria de disuasión para los migrantes ilegales destinados a llegar a Europa. Así como, por supuesto, un medio eficaz para contrarrestar las redes de tráfico, porque allí hay traficantes a los que tratamos de combatir, lo que obviamente también significa llevar a la contención de los costos".

Meloni ha valorado el acuerdo con Albania, que ha despertado el interés de 15 de los 27 países miembros de la UE, como "extremadamente innovador" y ha preguntado a la Comisión Europea si "la Unión (podría) seguir el modelo italiano en el acuerdo con Albania".

"El gobierno italiano para nosotros ha sido y siempre será el gobierno de un país por el que tenemos una amistad muy especial y que es una alianza estratégica que queremos desarrollar y fortalecer a cada paso", dijo Rama.

Albania no es miembro de la Unión Europea y la idea de enviar a los solicitantes de asilo fuera del bloque ha sido descrita por muchos como controvertida. El acuerdo fue respaldado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como un ejemplo de "pensamiento innovador", pero ha sido ampliamente criticado por grupos de derechos humanos y la oposición, que advierten que la protección de los refugiados podría verse comprometida.

¿Qué aporta el acuerdo entre Italia y Albania sobre los migrantes?

Meloni comenzó su visita a la pequeña nación de los Balcanes Occidentales en Gjader, un antiguo aeropuerto militar, a 80 kilómetros al norte de la capital, Tirana, donde se ha comenzado a trabajar en uno de los dos centros de migrantes. Luego se trasladó al puerto de Shengjin, a 20 kilómetros al suroeste de Gjader, donde se encuentra un centro de recepción con unidades habitacionales y oficinas en un área de cuatro mil metros cuadrados y rodeado por una valla metálica de 5 metros de altura con alambre de púas en la parte superior.

Según el acuerdo quinquenal firmado por Meloni y Rama el pasado mes de noviembre, Albania se compromete a acoger hasta tres mil migrantes al mes. Dado que se espera que las solicitudes de asilo tarden alrededor de un mes en procesarse, el número de solicitantes de asilo enviados a Albania podría alcanzar los 36.000 en un año.

Meloni dijo que el 1 de agosto ambos centros estarán operativos y probablemente se traerán los primeros mil migrantes. El ferry regular tendrá lugar a mediados de septiembre. Los dos centros de tratamiento en Albania costarán a Italia 670 millones de euros en 5 años. El coste de traer a 36.000 migrantes a Italia costaría 136 millones de euros, casi igual a la cantidad que se gastaría en Albania, según Meloni.

¿Cuáles son las normas para la gestión de los centros en Albania?

Las instalaciones serían gestionadas íntegramente por Italia, mientras que Italia se encarga de agilizar las solicitudes de asilo de los migrantes. Se espera que estén en pleno funcionamiento a finales de año. Ambos centros están bajo jurisdicción italiana, mientras que los guardias albaneses garantizarán la seguridad exterior. Italia acogerá a los migrantes si se les concede protección internacional u organizará su deportación desde Albania si se les deniega.

Las personas recogidas en aguas territoriales italianas, o por buques de rescate operados por organizaciones no gubernamentales, conservarían el derecho, en virtud del derecho internacional y de la UE, a solicitar asilo en Italia y a ser procesadas allí.

Rama dijo que el acuerdo era una señal de gratitud para los albaneses que encontraron refugio en Italia y "escaparon del infierno e imaginaron una vida mejor" después del colapso del comunismo en Albania en la década de 1990. Según Rama, Tirana ha rechazado las solicitudes de otros países para acuerdos similares a los de Italia.

Críticas a Meloni por su visita a Albania

La primera ministra italiana ha sido duramente criticada por la oposición por su visita a Albania. Acusado de haber organizado un anuncio electoral con motivo de las elecciones europeas. "Meloni me ataca diciendo que en el proyecto de ley de salud que hemos presentado, que pide recursos de la salud pública y un plan extraordinario de contratación, no hay idea de dónde sacar los recursos. No les pedimos que fueran a hacer un anuncio electoral en Albania que costó 800 millones de euros". Así lo dijo la secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, en un mitin en Catania.

"Dinero quitado a las personas frágiles: ¿por qué no lo ponemos inmediatamente para contratar médicos y enfermeras?", agregó el demócrata. A continuación, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, se hizo eco de ella:

"El de Giorgia Meloni es un gobierno que no pone ni un euro para la sanidad, lo que hace que un anuncio electoral en Albania sea completamente inútil. El gobierno de la salud debe ser entregado a personas competentes, basta de jefes de partido, de amigos", dijo Conte en la última parada de la gira electoral en el teatro Brancaccio de Roma.

"En Albania, el primer ministro ha hecho otro anuncio. Nos enfrentamos a la propaganda estatal utilizada como arma contundente unos días antes de la votación", dijo el secretario de la 'AVS', Nicola Fratoianni, durante el último mitin electoral en Milán.

El atentado contra Riccardo Magi en Albania

La visita de Meloni a Albania también estuvo marcada por la agresión contra el diputado y el secretario de '+Europa' por parte de los hombres de seguridad en el espacio exterior del centro de recepción de Shengjin. Magi, como se puede ver en los videos publicados en línea, fue bloqueado mientras intentaba acercarse a los autos azules que impugnaban el proyecto deseado por Roma y Tirana. "Si esto le pasa a un parlamentario frente a las cámaras de prensa, imagínense lo que pasará con los pobres Cristos que llegarán aquí con las cámaras apagadas", escribió Magi en las redes sociales, mostrando la sangre en su camisa.

"Riccardo Magi se arrojó delante del coche del primer ministro albanés y la seguridad lo bloqueó, como habría sucedido en cualquier otro país", dijo Meloni en una entrevista el miércoles por la noche por Enrico Mentana en 'Tg La7'. "He hecho muchas campañas electorales, incluso duras, pero nunca hubiera soñado con hacer una plaza cuando el primer ministro italiano estaba comprometido con su homólogo", agregó el primer ministro italiano.