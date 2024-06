Por Euronews en español

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha dimitido de la dirección de la formación de izquierda Sumar tras los decepcionantes resultados de su partido en las elecciones europeas.

"Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía lo ha percibido. (...) Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente, no los problemas de los partidos o de los políticos. Las últimas elecciones han servido de espejo, la ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar", dijo Díaz este lunes en una comparecencia en 'streaming' y sin preguntas, antes abordar la noticia de su dimisión, agregando:

"He decidido dejar mi cargo como coordinadora general de Sumar; es necesario que haya un debate y con esta decisión abro un camino que debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición".

Sumar sacó este domingoapenas 3 escaños en las elecciones europeas. Además, Izquierda Unida, principal socio de Díaz en el frente de izquierda, se quedó fuera del Parlamento, mientras que Podemos sacó dos eurodiputados, reforzando su peso.

Un tiempo de "reflexión"

Poco después de conocerse la noticia el domingo por la noche, Díaz ya había adelantado en la plataforma social X, antes Twitter, que era necesario "reflexionar" sobre unos resultados que "no son buenos".

El ministro de Cultura del Gobierno de España y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también reconoció este domingo que los resultados no eran los esperados, que trascendían a las elecciones europeas y que abrían un proceso de reflexión para reforzar el proyecto político.