El líder opositor venezolano en el exilio y exeurodiputado, Leopoldo López Gil, atiende a 'Euronews' tras conocerse los resultados provisionales de las elecciones en Venezuela. Afirma que España no puede reconocer la victoria de Maduro.

A 7.000 kilómetros de distancia de Venezuela, el líder opositor y exeurodiputado Leopoldo López Gil sigue con atención cada noticia que llega desde su país tras las históricas elecciones de este domingo.

Desde Madrid capital, ciudad en la que se radicó tras tener que abandonar Venezuela perseguido por el chavismo, atiende a 'Euronews' con preocupación por lo que pueda pasar en las próximas horas.

"Muy angustiados"

"Estamos muy angustiados con el futuro", reconoce después de saber que el Consejo Nacional Electoral ha dado la victoria a Nicolás Maduro con el 51,1% de los votos; una cifra cuestionada internacionalmente que dista mucho de lo que vaticinó la encuesta a pie de urna de Edison Research.

Edison Research es una de las encuestadoras más prestigiosas del mundo. En su sondeo para el 'Wall Street Journal' pronosticó un triunfo de Edmundo González con el 65% de los votos.

Edmundo González Urrutia votando este domingo. AP Photo

A esto hay que sumar que el partido de María Corina Machado cuenta con el 40% de las actas electorales. Estas certifican la victoria de su candidato, Edmundo González, en contradicción con el resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral.

Ante todas estas evidencias, Leopoldo López Gil asegura que va a "exigir que se verifiquen los resultados mediante un reconteo de las actas, un conteo físico que confirmaría que Edmundo González es el ganador", dice.

Preocupación por la seguridad del candidato

En esta entrevista con 'Euronews', la primera que concede tras conocerse el resultado, expresa también su preocupación "por la seguridad personal tanto de Edmundo González como de María Corina Machado".

Cree que "la integridad de Edmundo González corre peligro y también la del resto de los líderes de la oposición". Por eso, pide a la comunidad internacional que vigile de cerca lo que vaya a suceder en las próximas horas.

Han puesto a millares de personas en la cárcel durante los últimos 25 años, los han torturado, los han llevado al exilio. Leopoldo López Gil Líder opositor venezolano en el exilio y exeurodiputado

"Es un régimen que ha puesto a millares de personas en la cárcel durante los últimos 25 años, los ha torturado, los ha llevado al exilio, con millones de personas en un éxodo forzado", lamenta con preocupación.

"Hay riesgo para las personas que siguen encabezando la oposición, temo mucho por ellos y espero que no les suceda nada. El mundo entero tiene que estar con la vista puesta en esto", añade.

Su hijo, Leopoldo López Mendonza, también opositor venezolano, fue condenado a 13 años de prisión por el chavismo debido a su activismo político. En la actualidad se encuentra exiliado fuera del país al igual que el resto de la familia.

Pero las detenciones como aquella no son cosa del pasado. "Esta semana se detuvieron a más de 304 personas por razones netamente políticas. Anoche seguían deteniendo gente y también deportando. Ayer cometieron el error de detener y secuestrar a un periodista español", explica a 'Euronews'.

Un llamamiento al Gobierno de España

López Gil también hace un llamamiento al Gobierno de España, solicitando que se implique la Embajada en Caracas para liberar al mencionado periodista. Pero no cree que lo haga.

"La Emabajada no se implicó en el veto a los diputados españoles que asistieron a Venezuela a supervisar el proceso electoral", dice en referencia a la expulsión de la comitiva de diputados del Partido Popular que acudió a Caracas para revisar el proceso electoral sin que les dejaran entrar en el país.

España no debe reconocer la victoria de Maduro y tiene que exigir que se verifique el resultado Leopoldo López Gil Líder opositor venezolano en el exilio y exeurodiputado

"España no debería reconocer el resultado electoral. No debe reconocer la victoria de Maduro y tiene que exigir que se verifique el resultado. No hay reconocimiento posible hasta que no haya una verificación", sentencia López.

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha pedido "la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables" y respetar "la voluntad democrática".

Leopoldo López Gil ha sido diputado en el Parlamento Europeo y, como gran conocedor de la política comunitaria, tiene un mensaje para Bruselas. "La Unión Europea debe exigir el cumplimiento de la ley".

"Josep Borrell tiene un papel muy delicado para exigir que se respete el juego democrático en Venezuela así como los derechos humanos de los venezolanos y de los extranjeros que habitan Venezuela", dice.

También le pide al todavía jefe de la Diplomacia europea que "revise las sanciones y las relaciones económicas con Venezuela, un país que no cumple sus responsabilidades internacionales, por lo que debería ser aislado".