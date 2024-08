Por Euronews

Cuando Léon Marchand se zambulle, Francia contiene la respiración. Este nadador francés de 22 años ganó cuatro medallas de oro y una de bronce en la prueba por equipos de los Juegos Olímpicos. Un récord sin igual en Francia.

"Aún no me he dado cuenta de todo lo que he hecho. Sé lo que he hecho en el agua, sé lo que he hecho en términos de rendimiento. También tengo muchas estadísticas. No hay ningún francés que lo haya hecho antes", declaró el nadador en una entrevista con la periodista Anne-Sophie Lapix.

En las gradas, en las zonas de aficionados y detrás de las pantallas, las extraordinarias actuaciones del tetracampeón olímpico dieron lugar a escenas de júbilo. Otras pruebas se interrumpieron durante sus carreras mientras el público le animaba desde la distancia, con los ojos pegados a sus pantallas.

Marchand, "muy concentrado" y en su "burbuja"

El nadador, por su parte, insiste en que permaneció en su burbuja. "Tuve muchas carreras, así que me permitió centrarme en recuperarme, intentar dormir lo máximo posible y simplemente estar listo al día siguiente. Hice 14 carreras en total, así que estaba muy concentrado. Estaba en mi burbuja y no me da miedo salir de ella", asegura.

Después de los Juegos Olímpicos de Tokio, el nadador se unió al entrenador Bob Bowman, antiguo mentor de Michael Phelps, en Arizona. Sus legendarias brazadas y su excepcional capacidad de recuperación fueron especialmente aplaudidas.

"Quiero darte las gracias papá, mamá. Es increíble, pero mi cuerpo se regenera muy rápido. También es porque he trabajado muy duro y, cuando me recupero, no nado despacio. Nado muy rápido a un ritmo bastante alto para reducir el lactato", explica.

Después de la emoción de los Juegos Olímpicos, Léon Marchand dijo que quería tomarse unas vacaciones. Pronto volverá a la piscina, con la vista puesta en Los Ángeles 2028.