Por Euronews

Los contramanifestantes salieron a las calles del Reino Unido el miércoles por la noche, tras una semana de violencia de extrema derecha y disturbios en ciudades alimentados por la desinformación sobre un ataque con arma blanca contra chicas jóvenes.

PUBLICIDAD

La Policía británica esperaba manifestaciones de extrema derecha en decenas de localidades de todo el país el miércoles por la noche, pero no llegaron a materializarse, ya que los manifestantes pacíficos contra el racismo acudieron en masa.

El cuerpo policial se había preparado para otra noche de violencia tras una semana de disturbios y desórdenes alimentados por la desinformación sobre un ataque con arma blanca contra chicas jóvenes.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó los disturbios de "matonismo de extrema derecha" y advirtió a los implicados en la violencia de que "se enfrentarían a todo el peso de la ley".

El miércoles por la noche, Stand up to Racism y otros grupos planearon contramanifestaciones, pero en la mayoría de los lugares no encontraron oposición.

En Londres, Bristol, Oxford, Liverpool y Birmingham, grandes multitudes pacíficas se reunieron frente a agencias y bufetes de abogados especializados en inmigración que habían sido catalogados por grupos de Internet como posibles objetivos de la actividad de la extrema derecha.

Fue un gran cambio con respecto al caos que ha estallado en las calles de toda Inglaterra y Belfast (Irlanda del Norte) desde el 30 de julio.

Una semana de disturbios y saqueos de la extrema derecha

En ciudades y pueblos se produjeron disturbios y saqueos cuando turbas enfurecidas, alentadas por manifestantes de extrema derecha, se enfrentaron a la Policía y a contramanifestantes.

Los disturbios comenzaron tras la difusión de información errónea sobre el ataque con arma blanca en el que murieron tres chicas que asistían a un taller de baile de Taylor Swift en la localidad costera de Southport.

Los usuarios de las redes sociales identificaron falsamente al sospechoso como inmigrante y musulmán. Con consignas contra la inmigración, los alborotadores atacaron mezquitas y hoteles donde se alojaban solicitantes de asilo, sembrando el miedo en las comunidades musulmanas e inmigrantes. En algunas zonas se han producido violentos contraataques.

El jefe del Servicio de Policía Metropolitana de Londres declaró a primera hora del miércoles que los agentes estaban centrados en proteger a los abogados y servicios de inmigración. Además de los miles de agentes ya desplegados, unas 1.300 fuerzas especializadas estaban a la espera por si se producían problemas graves en Londres.

Manifestación pacífica a favor de la migración

"Protegeremos a esas personas", dijo el comisario Mark Rowley. "Es completamente inaceptable, independientemente de las opiniones políticas de cada uno, intimidar a cualquier sector de actividad legal, y no dejaremos que se intimide al sistema de asilo de inmigrantes".

Sin embargo, a primera hora de la tarde, aparte de disturbios dispersos y algunas detenciones, no habían estallado los problemas. Una multitud de simpatizantes de los inmigrantes creció rápidamente hasta alcanzar varios centenares en el barrio londinense de North Finchley, encontrándose en gran medida a solas con varias docenas de agentes de Policía.

La multitud coreaba "Refugiados bienvenidos" y "Londres contra el racismo". Algunos portaban pancartas que decían "Stop a la extrema derecha", "La migración no es un delito" y "Finchley contra el fascismo".

En un momento dado, un manifestante propinó un puñetazo a un hombre que había estado gritando al grupo y se había subido la camiseta para mostrar un tatuaje de un águila. Se lo llevaron y los agentes interrogaron a un posible sospechoso.