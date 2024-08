Por Euronews

Manifestantes de la extrema derecha han tomado las calles de varias ciudades del país tras el asesinato de tres niñas la semana pasada.

PUBLICIDAD

El Reino Unido está viviendo una oleada de protestas violentas tras un ataque con arma blanca que mató a tres niñas la semana pasada. Manifestantes de la extrema derecha tomaron las calles de varias ciudades del país después de que aparecieran rumores en redes sociales de que el atacante era un solicitante de asilo.

Sin embargo, en un comunicado, la Policía confirmó que el agresor nació en el Reino Unido y que el nombre del sospechoso que circulaba en las redes sociales era incorrecto. Las violentas manifestaciones han llevado ahora al primer ministro del país, Keir Starmer, a condenar los disturbios.

"Es matonismo de extrema derecha", según el Gobierno

En una declaración, Starmer prometió que su Gobierno haría lo necesario para llevar ante la justicia a los autores de las protestas. "No hay justificación ninguna para tomar estas acciones y todas las personas de mente recta deberían condenar este tipo de violencia", dijo. "Así que no, no voy a evitar llamarlo por su nombre: es matonismo de extrema derecha", afirmó.

Sus comentarios se produjeron mientras la Policía de la ciudad de Rotherham luchaba por contener a un grupo de alborotadores que intentaban entrar en un hotel que alberga a solicitantes de asilo.