Las sanciones siguen siendo un mecanismo de presión que sustituye a las decisiones jurídicas, según V. Inozemtsev. El economista considera que sería mejor gastar el dinero en armas para Ucrania que en investigar la aplicación de sanciones secundarias. Así, el daño al Kremlin sería mayor.

El invitado de 'Euronews' es Vladislav Inozemtsev, un reputado economista y politólogo que trabaja como asesor en el Instituto MEMRI, el Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en el Oriente Medio, de Washington D.C..

PREGUNTA: Con el telón de fondo de los últimos acontecimientos, se podría decir que la ayuda militar occidental permite a Ucrania atacar territorio ruso, y esto pone nervioso al Kremlin. Pero, ¿están dando resultados las sanciones económicas, en las que había puestas grandes esperanzas?

RESPUESTA: En Rusia empiezan a reírse de las sanciones, pero por encargo. Recientemente, se supo de la aprobación del guión de una comedia en la que Joe Biden, cansado de escuchar a sus asesores decir que las sanciones aún no pueden "acabar" con Rusia, decide ir de incógnito a Moscú para entender las razones tras la "estabilidad de la economía rusa".

Pero los rusos -especialmente los empresarios- no están tan alegres como los propagandistas: las sanciones les están presionando seriamente. El país está casi privado de la industria automovilística creada por empresas occidentales en las décadas de 2000 y 2010. Las industrias orientadas a la exportación se han hundido: la silvicultura, la metalurgia y la producción de gas. Pero no debemos olvidar algunos puntos.

En primer lugar, todo esto no tiene un impacto crítico en la economía en su conjunto: se reorienta al mercado interno, el presupuesto "inunda de dinero" los problemas. En segundo lugar, las sanciones no han paralizado el complejo militar-industrial ni han provocado movilizaciones contra la guerra. En tercer lugar, al fin y al cabo [las sanciones] son de doble filo...

P: ¿Qué quiere decir?

R: Al hecho de que también afectan a quienes las introdujeron. Los ejemplos son bien conocidos: la ruptura de lazos con Rusia en el sector de la energía infló los precios del gas en 2022, obligando a las autoridades europeas a subvencionar a los consumidores, según algunas fuentes (me cuesta creerlas) en casi 800.000 millones de euros -y al mismo tiempo este boom proporcionó a Putin 78.000 millones de dólares (70.500 millones de euros) de ingresos adicionales por exportaciones en 2022. El embargo de los activos del Banco de Rusia (que los europeos no utilizaron para apoyar a Ucrania) supuso la confiscación de al menos 140.000 millones de dólares (126.000 millones de euros) en propiedades de inversores occidentales en Rusia. Y eso no es todo.

P:En ese caso, ¿qué sanciones considera eficaces y cuáles no?

Las sanciones son eficaces si causan más daño a Rusia que a los países que las imponen.

R: Las sanciones son hoy una forma de guerra. Pero en la guerra, una operación exitosa es aquella en la que el enemigo ha sufrido más daños que tu ejército. Yo adoptaría el mismo enfoque: las sanciones son eficaces si causan más daño a Rusia que a los países que las imponen.

P:Pero los daños pueden calcularse de diferentes maneras.

R: Sí, y aquí hay matices importantes. Los europeos, por ejemplo, han embargado bienes de empresarios rusos por más de 58.000 millones de dólares (52.000 millones de euros). En respuesta, la mayoría de los que pasaron años comprando activos en Occidente han regresado a Rusia. El número de multimillonarios en dólares allí en 2024 ha alcanzado un máximo histórico, y se han agrupado en torno a Putin con más firmeza que antes: ya no hay dónde escapar de la "jaula de oro". Al mismo tiempo, las autoridades occidentales ya han gastado decenas de millones de dólares en asegurar los bienes incautados, y tienen todas las posibilidades de pagar mucho más dinero como compensación por los costes legales de los casos de sanciones perdidas.

P: ¿Así que las sanciones se han "autorizado" a sí mismas? De sus artículos podemos deducir que, en general, se opone a las medidas que golpean a los rusos, no a las autoridades.

R:I. Yashin y A. Pivovarov parecen pensar así, pero yo no. Para mí, cualquier sanción contra Rusia y los rusos que tenga un carácter justificado y universal, y afecte a las relaciones entre los países que las imponen y Rusia es aceptable.

P: ¿Así que el régimen de sanciones es selectivo y no siempre lógico?

Si consideramos que la guerra contra Ucrania fue iniciada por la élite rusa, deberíamos haber impuesto sanciones contra todos los ministros, todos los diputados de la Duma Estatal y del Consejo de la Federación, y todos los miembros del partido Rusia Unida de Putin.

R: Podría decirse que sí. Por ejemplo, si consideramos que la guerra contra Ucrania fue iniciada por la élite rusa, deberíamos haber impuesto sanciones contra todos los ministros, todos los diputados de la Duma Estatal y del Consejo de la Federación, y todos los miembros del partido Rusia Unida de Putin.

Si consideramos que el presupuesto ruso se está utilizando para financiar la guerra, deberíamos imponer sanciones contra todas las personas y empresas que pagan, digamos, más de 100 millones de rublos al año en impuestos federales. Lo mismo vale para las sanciones sectoriales. Desde el principio, acogí con satisfacción la prohibición de viajar en avión con Rusia. Puede resultar que el mercado de los vuelos de Europa a Asia esté siendo copado por compañías chinas que siguen volando por las mismas rutas y ahorran tiempo y dinero a los pasajeros, pero al menos aquí todo está claro: la conexión se ha interrumpido.

Pero no puedo entender por qué sólo 48 de los 125 multimillonarios rusos están bajo sanciones, o por qué, por ejemplo, 60 bancos rusos están bajo sanciones mientras que otros casi 260 no lo están. Tampoco discuto el derecho de los europeos a imponer un embargo energético a Rusia. Pero no entiendo qué motivos tienen las autoridades occidentales para restringir o prohibir la venta de petróleo ruso a India, por ejemplo: no es asunto suyo, es una relación soberana entre terceros países.

P: La situación es algo diferente de lo que parece a primera vista...

R: Muchos expertos afirman que calificar a ciertos individuos de "oligarcas" o "influyentes hombres de negocios rusos" es tan arbitrario como declarar a una persona "trotskista" o "contrarrevolucionaria" en tiempos de Stalin. Esto es así porque a veces se han impuesto sanciones basándose en las opiniones de expertos claramente sesgados. Este fue el caso de M. Fridman y P. Aven, teniendo en cuenta un artículo de I. Zaslavsky, que previamente había sido despedido de una de las empresas de las que eran propietarios. A veces se tuvieron en cuenta informaciones falsas, que posteriormente fueron anuladas por los tribunales occidentales (un artículo de la revista 'Forbes', cuyo texto se reprodujo en la decisión del Consejo Europeo sobre las sanciones contra A. Usmanov, fue reconocido judicialmente como difamación, pero nunca se levantaron las sanciones).

... todos los esfuerzos han fracasado a la hora de cortar las exportaciones de petróleo de Rusia, mientras que los ingresos procedentes de ellas aumentan.

En cuanto a los terceros países, podemos ver que todos los esfuerzos han fracasado a la hora de cortar las exportaciones de petróleo de Rusia, mientras que los ingresos procedentes de ellas aumentan. Por lo tanto, es mejor gastar dinero en armas para Ucrania que en "investigación" sobre la aplicación de sanciones secundarias: el daño para el Kremlin será mucho mayor.

P: ¿Así que las sanciones contra las empresas carecen a menudo de fundamento jurídico?

R: Basándome en una serie de casos muy sonados, puedo decir que son arbitrarias y, yo diría incluso, extrajudiciales. Por ejemplo, cuando la Fiscalía alemana empezó a investigar a A. Usmanov, al principio no pudo obtener una orden de registro de los jueces durante mucho tiempo. Cuando obtuvo el consentimiento pertinente y llevó a cabo las acciones de investigación, el Tribunal del Estado federado de Fráncfort dictaminó que la orden de registro era ilegal. ¿Entonces? La Fiscalía se negó a detener la investigación y devolver los bienes incautados. ¿Es esto normal en un Estado de Derecho? U otro caso: según las autoridades chipriotas, al menos 14 rusos que previamente habían obtenido legalmente la ciudadanía chipriota en el marco de programas de atracción de inversiones aprobados por el Gobierno, fueron privados de ella a raíz de las sanciones. Una vez más sin ninguna orden judicial.

P: ¿No sería redundante comparar lo que está ocurriendo con el caso de Pável Dúrov, recientemente detenido en Francia?

R: Es difícil no compararlo: el hombre fue acusado de delitos bastante graves directamente relacionados con el negocio que creó. Pero nadie le ha quitado este negocio. Nadie le privó de sus documentos, obtenidos en Francia de forma bastante dudosa, por decirlo sin rodeos. Por orden judicial, se le puso bajo vigilancia policial, y el tribunal rechazó al menos la mitad de los cargos y se negó a detener al empresario, como había pedido la Fiscalía. Se trata de un procedimiento comprensible que cumple las normas legales, pero no hay nada parecido en la práctica sancionadora.

Incluso estamos viendo intentos de imponer sanciones a familiares de "oligarcas", muchos de los cuales no hacen negocios en Rusia en absoluto.

Incluso estamos viendo intentos de imponer sanciones a familiares de "oligarcas", muchos de los cuales no hacen negocios en Rusia en absoluto. Por ejemplo, el hijo del propietario de Uralchem, N. Mazepin, que era piloto de uno de los equipos de F1 patrocinados por su padre, fue sancionado en 2022 y tuvo que abandonar la escudería. Sus abogados consiguieron impugnar las sanciones dos años después, lo cual es de agradecer. G. Ismailova, hermana de A. Usmanov, fue sancionada como beneficiaria de fideicomisos creados para gestionar bienes inmuebles y dirigidos por directores independientes. Ella no había gestionado sus activos anteriormente, y hace seis meses firmó actas de exclusión de los fideicomisos, lo que le impide recibir beneficios futuros de ellos. Así pues, se han agotado todos los métodos posibles para hacer cumplir las decisiones de la UE, pero las sanciones siguen en vigor únicamente por sus vínculos familiares con el señor Usmanov.

P: Pero se conocen casos de levantamiento de sanciones...

R: Sí, el Tribunal de la UE ya ha levantado sanciones contra O. Aiziman, la exmujer de M. Fridman, contra V. Prigozhina, la madre del jefe de PMC "Wagner" E. Prigozhin y A. Pumpyanskiy, el hijo de un importante fabricante de metal D. Pumpyanskiy. Dicen que los lazos familiares no pueden ser la base para la introducción o ampliación de las restricciones de las sanciones. Pero, de nuevo, cada caso es especial, lo que no debería ocurrir en un Estado de derecho.

Las sanciones, en mi opinión, siguen siendo un mecanismo de presión extrajudicial que está sustituyendo cada vez más a cuerpos enteros de decisiones jurídicas y conduciendo a la erosión del Estado de derecho.

Todo esto perjudica enormemente no tanto a los empresarios rusos -el Kremlin encontrará la manera de endulzarles la vida- como al sistema jurídico occidental. Las sanciones, en mi opinión, siguen siendo un mecanismo de presión extrajudicial que está sustituyendo cada vez más a cuerpos enteros de decisiones jurídicas y conduciendo a la erosión del Estado de derecho.

P: Es una afirmación contundente. ¿Qué otros argumentos citaría como prueba?

R: Hay muchos argumentos. Se sabe, por ejemplo, que la ley no tiene carácter retroactivo. Mientras tanto, muchos "oligarcas" rusos fueron sancionados entre febrero y mayo de 2022 con la formulación de que "participaron en una reunión con Vladímir Putin el 24 de febrero de 2022". Pero en el momento de esa reunión, comunicarse con Putin no era considerado por la UE como una acción desacreditable.

... nos han enseñado que no se puede castigar dos veces por un mismo delito. Esto no se aplica a la política de sanciones.

Además, nos han enseñado que no se puede castigar dos veces por un mismo delito. Esto no se aplica a la política de sanciones. Por ejemplo, en 2022 la UE impuso sanciones contra M. Fridman y P. Aven, que impugnaron y ganaron en el Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, pronto resultó que en 2023 el Consejo Europeo no sólo prorrogó las sanciones contra estos empresarios, sino que cambió tanto la redacción, que hizo que la decisión fuera nueva, lo que exigía una impugnación "desde cero". Mientras tanto, desde febrero de 2022 hasta marzo de 2023, ambos hombres estuvieron ausentes de Rusia y no participaron en la gestión de ningún proyecto allí.

Por último, la ley debería castigar de manera uniforme actos ilícitos similares. La lista de cargos contra A. Usmanov incluía el hecho de que era propietario del diario 'Kommersant', que supuestamente se convirtió en una herramienta de propaganda de Putin. Pero en este caso, ¿cómo es que G. Berezkin, el propietario de 'RBC', del que muchos periodistas independientes fueron expulsados en 2017, resultó estar tan limpio a los ojos de la UE que las sanciones contra él fueron levantadas por una decisión especial sin ni siquiera llevar el caso a un veredicto judicial? ¿Se propone considerar esto también un ejemplo de Estado de derecho?

P: Mucha gente habla de responsabilidad colectiva, que se supone que lleva a la conciencia del mal y a protestas entre la población. Pero vemos cómo la gente corriente, indignada por la falta de, por ejemplo, medicamentos necesarios, dirige su indignación no contra las autoridades, sino contra Occidente...

Para castigar a los ciudadanos por su relación con el régimen, hay que empezar por reconocer su naturaleza criminal. Esto es lo que hicieron los jueces del Tribunal de Núremberg.

R: Para castigar a los ciudadanos por su relación con el régimen, hay que empezar por reconocer su naturaleza criminal. Esto es lo que hicieron los jueces del Tribunal de Núremberg, que declararon criminales a los dirigentes del NSDAP, al alto mando de la Wehrmacht, así como a la Gestapo, las SS y las SA. Esto permitió a los tribunales establecidos en la zona de ocupación estadounidense condenar a algunos grandes empresarios que habían colaborado con estas organizaciones (principalmente la dirección de las empresas Krupp e IG Farbenindustrie, que producían armas y medios químicos para exterminar a la población en los campos de concentración, además de utilizar mano de obra esclava de judíos y prisioneros de guerra). Pero los que no lo hicieron (incluso pagando impuestos o suministrando armas a la Wehrmacht) no fueron declarados culpables.

Por lo tanto, mientras Vladímir Putin sólo sea sospechoso de crímenes de guerra, y la mayoría de los políticos y funcionarios rusos directamente responsables de la preparación y conducción de la guerra ni siquiera tengan ese estatus, sino que simplemente estén bajo sanciones, es ilegal y estúpido extender la misma medida de responsabilidad a los empresarios.

Esto les pone en manos del régimen, en lugar de convertirlos en aliados en la lucha por una Rusia mejor.

Esto les pone en manos del régimen, en lugar de convertirlos en aliados en la lucha por una Rusia mejor. Llevo diciendo esto abiertamente en la prensa occidental desde los primeros días de la guerra, pero nadie lo oye: todos piensan que con un poco más y ya está, los oligarcas se rebelarán y el régimen se derrumbará. Francamente, no puedo imaginar una ingenuidad mayor. Y escribí sobre esto incluso antes de que comenzara la invasión rusa.