Tito Jackson, miembro fundador de los Jackson 5, fallece a los 70 años

Tito Jackson, miembro fundador de los Jackson 5 y hermano del fallecido Michael Jackson, ha muerto.

Tito Jackson, uno de los hermanos que formaban el querido grupo de los Jackson 5, ha muerto a los 70 años. Tito era el tercero de los nueve hijos de los Jackson, entre los que se encuentran las superestrellas mundiales Michael y su hermana Janet.

La noticia fue anunciada por sus tres hijos TJ, Taj y Taryll, a quienes Tito animó a formar el grupo pop 3T, con su padre como 'manager'.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Tito Jackson, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar".

Su declaración continuaba: "Algunos le conoceréis como Tito Jackson de los legendarios Jackson 5, otros como 'Coach Tito' o algunos como 'Poppa T'. Sin embargo, le echaremos muchísimo de menos. Para nosotros siempre será 'Tito'. Por favor, recuerden hacer lo que nuestro padre siempre predicaba y eso es "Amarse los unos a los otros". Te queremos Pops".

Aún no se ha determinado la causa oficial de su muerte.

Nacido el 15 de octubre de 1953, Toriano Adaryll 'Tito' Jackson era el miembro menos conocido del grupo musical, como cantante de fondo que tocaba la guitarra. Los Jackson 5 incluían a los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael.

El grupo familiar, que ingresó en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997, se convirtió en una sensación internacional a finales de los 60 y principios de los 70, con grandes éxitos como "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" y "I'll Be There".

Los Jackson 5 AP Photo

Sus hermanos siguieron carreras en solitario, incluido Michael, que se convirtió en uno de los artistas más importantes del mundo, conocido como el Rey del Pop. Michael Jackson murió a los 50 años el 25 de junio de 2009.

En declaraciones a 'The Associated Press' en diciembre de 2009, Jackson declaró que la muerte de su hermano menor unió más a la familia. "Yo diría que definitivamente nos acercó un poco más el uno al otro. Reconocer que el amor que nos tenemos cuando uno de nosotros no está, qué gran pérdida", dijo, añadiendo que personalmente nunca "estaría en paz con ello".

"Todavía hay momentos en los que no me lo creo. Así que creo que eso nunca va a desaparecer", dijo. En 2014, Jackson dijo que él y sus hermanos todavía sentían la ausencia de Michael Jackson en sus espectáculos que continuaron con giras internacionales.

"Creo que nunca nos acostumbraremos a actuar sin él. Se le echa mucho de menos", dijo, señalando que su espíritu "está con nosotros cuando actuamos. Nos da mucha energía positiva y nos hace sonreír."

Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson y Marlon Jackson Chris Pizzello/AP

Días antes de su muerte, Jackson publicó un mensaje en su página de Facebook desde Múnich (Alemania) el 11 de septiembre, donde visitó un monumento en memoria de Michael Jackson con sus hermanos.

"Antes de nuestro show en Munich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo, visitamos el hermoso memorial dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar tan especial que honra no sólo su memoria, sino también nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu", escribió.

A continuación, imágenes de la actuación de los Jackson en el festival 'Fool in Love' de Los Ángeles, más de dos semanas antes de la muerte de Tito:

Tito Jackson - 1953-2024