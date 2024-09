Por Euronews, Jerry Fisayo-Bambi

Estaba actuando en Hamden Town Center Park cuando se desplomó el viernes por la noche, dijo el jefe de personal de la ciudad.

PUBLICIDAD

El rapero estadounidense Fatman Scoop, que encabezó las listas de éxitos en Europa con 'Be Faithful' hace dos décadas y colaboró posteriormente en éxitos de otros artistas, ha fallecido.

Murió el sábado tras desplomarse en el escenario durante un concierto el viernes en Connecticut, según las autoridades y su familia. Tenía 53 años. La causa de su muerte no estaba clara de inmediato.

La alcaldesa de Connecticut, Lauren Garrett, confirmó el incidente en Facebook, diciendo que se trató de una emergencia médica en la que los asistentes al concierto y los paramédicos trataron de ayudar al artista, que fue trasladado a un hospital.

La familia de Scoop escribió en un post de Instagram el sábado que "el mundo perdió un alma radiante, un faro en el escenario y en la vida."

Si el mundo lo conocía como un artista que hacía moverse a los asistentes a los clubes, su familia lo apreciaba como "la risa en nuestras vidas, una fuente constante de apoyo, fuerza inquebrantable y coraje", escribieron sus familiares.

"Su música nos hacía bailar y abrazar la vida con positividad. Su alegría era contagiosa, y la generosidad que mostraba hacia todos será profundamente echada de menos, pero nunca olvidada", añadieron.

Fatman Scoop, nacido Isaac Freeman III, era del barrio neoyorquino de Harlem e irrumpió en 1999 con 'Be Faithful'. Lo que empezó como un éxito menor en Estados Unidos despegó en Europa con una reedición en 2003, alcanzando el número 1 en las listas de singles del Reino Unido e Irlanda.

Al año siguiente, apareció en la serie de televisión británica 'Chancers', en la que unos músicos asesoraban a artistas que querían triunfar en Estados Unidos, según informó la 'BBC'. También fue concursante en 'Celebrity Big Brother 16: UK vs USA', que se rodó en el Reino Unido y se emitió en 2015.

Pero Scoop -a veces conocido como Fat Man Scoop o FatMan Scoop- es quizá más conocido por su participación en 'Lose Control', de Missy Elliott, canción del verano de 2005 en la que también participó Ciara. El tema ganó un Grammy al vídeo musical corto en la edición de 2006.

El mismo año que 'Lose Control', participó en 'It's Like That', de Mariah Carey. También participó en temas de Timbaland, David Guetta, The Situation y Skrillex, entre otros artistas. En 2018, se reunió con Elliott y Ciara para un remix de 'Level Up' de esta última.

Elliott elogió la "voz y energía" de Scoop el sábado en X, diciendo que había contribuido a muchas canciones que hicieron feliz a la gente durante más de dos décadas. "Tu impacto es enorme y nunca será olvidado", añadió.

Missy Elliot

Su agencia de contratación de toda la vida, MN2S, lo describió como un artista del rap con un "entusiasmo sin límites", una pasión por la música y una voz y personalidad que "dejaron una huella indeleble en la industria". Su representante en MN2S, Sharron Elkabas, dijo en un comunicado el sábado que había hablado con él unos días antes. "Estaba de muy buen humor. Es difícil creer que ya no esté con nosotros", afirmó.