Noland Arbaugh habló con 'Euronews Next' sobre lo que ha estado haciendo desde el implante cerebral y sus esperanzas para el futuro.

Como muchos estadounidenses, Noland Arbaugh siempre soñó con viajar a Francia y aprender el idioma, pero después de que un accidente lo dejara paralítico de los hombros para abajo hace ocho años, pensó que no sería posible.

Hasta que elhombre más rico del mundo lo ayudó implantándole un chip en el cerebro.

Arbaugh, que ahora tiene 30 años, es paciente de Neuralink, la empresa de Elon Musk. Recibió un implante cerebral en enero y, en marzo, Musk publicó un vídeo en el que jugaba al ajedrez en línea utilizando su mente para controlar el cursor.

Antes de la operación, movía el cursor con un bastón bucal, un dispositivo de asistencia especializado que utilizan las personas tetrapléjicas.

Ocho meses después del implante cerebral, está en París a punto de inaugurar un importante campeonato de ajedrez de velocidad.

"Antes del Neuralink, me resultaba difícil hacer cosas como jugar al ajedrez. El cuerpo sufre mucho. No podía jugar mucho tiempo. Tenía que estar sentado en una posición determinada", dijo Arbaugh a 'Euronews Next' en París.

"Ahora puedo tumbarme en la cama si quiero y jugar al ajedrez durante horas", afirma el paciente.

Pero no sólo utiliza la tecnología para jugar en línea. Ha estado aprendiendo francés y japonés.

"Estoy seguro de que la gente pensará que es como Matrix, donde puedes descargar cosas en tu cerebro", dice Arbaugh, y aclara: "pero, en realidad, lo que ha hecho por mí es ayudarme a interactuar mejor con el ordenador para aprender cosas".

Antes del chip cerebral, Noland tenía que aprender viendo vídeos de YouTube y no era tan interactivo, ya que no podía trabajar con un cuaderno de ejercicios. Además, dice, necesitaba la ayuda de otra persona para pulsar play y pausa.

Todo eso ha cambiado ahora que puede escribir, consultar periódicos franceses y reproducir audiolibros, que él mismo puede pausar y rebobinar.

"Ahora puedo aprender a mi ritmo y hacer muchas más cosas, lo cual me parece muy importante", afirma.

De cara al futuro, afirma que le gustaría seguir estudiando: "Durante mucho tiempo, en la escuela, supe que quería estudiar Derecho. Es algo que todavía está en mi radar, algo que creo que es posible", dijo.

Sin embargo, en este momento no está del todo seguro de querer estudiar leyes, ya que su participación en el ensayo Neuralink ha hecho que se interese por la neurociencia.

Un accidente extraño

Arbaugh perdió el movimiento de su cuerpo a los 22 años cuando trabajaba en un campamento de verano en Pensilvania.

"Era el primer día del verano. Un grupo fuimos a un lago artificial. Fue un accidente fortuito", explica.

"Cuando cuento a la gente que me lesioné en un lago, siempre piensan que salté desde algo muy alto", dijo.

En lugar de eso, recuerda que corrió hacia el lago con un par de amigos, donde cree que algo le golpeó accidentalmente.

Entonces, se despertó boca abajo en el agua.

"Estuve consciente unos 15 segundos. Intenté levantarme pero sabía que no podía moverme", dijo Arbaugh.

Pasó los años siguientes entrando y saliendo de hospitales hasta que se presentó al ensayo de Neuralink, pero tenía miedo de que le operaran el cerebro.

"Como tetrapléjico, lo único que me queda es el cerebro. Al principio del accidente le di muchas gracias a Dios por haberme dejado con mi función cognitiva, con mi cerebro, porque creo que es una parte muy importante de lo que soy", dijo Arbaugh.

"Dejar que alguien entrara ahí a hurgar no era algo que se tomara a la ligera, pero sabía que las ventajas superarían a los inconvenientes. Sabía que, si era posible, estaría ayudando a progresar en este campo".

El primer paciente de Neuralink afirma que, aunque el ensayo tiene una vertiente tecnológica y de mejora de las capacidades humanas, su primer objetivo es encontrar una forma de ayudar a los demás.

Una broma cruel

La tecnología de Neuralink funciona mediante un dispositivo, del tamaño de una moneda, que se implanta quirúrgicamente en el cráneo. Tiene unos hilos ultrafinos que se introducen en el cerebro y desarrollan una interfaz cerebro-ordenador (BCI).

El implante puede detectar la actividad cerebral y enviarla a un dispositivo, como un ordenador, a través de una conexión Bluetooth.

Pero apenas un mes después de colocar el implante en el cerebro de Arbaugh, se dio cuenta de que la tecnología no funcionaba tan bien porque muchos de los hilos se separaban del implante, lo que provocaba una fuerte reducción de los electrodos que podían medir las señales cerebrales.

"Después de la operación, nunca hubo un momento en el que todos los hilos estuvieran en su sitio", dijo. "Sólo un mes parecía una broma cruel, sinceramente. Así que fue bastante duro", añadió.

Sin embargo, se recuperó al cabo de un par de días.

"Tenía la misma mentalidad que antes de la operación: aunque ocurriera algo terrible, sabía que me ayudaría a mejorar en el futuro", dijo.

El segundo paciente de Neuralink recibió su implante en agosto y, según la empresa de Elon Musk, no ha visto signos de retracción del hilo.

Arbaugh dijo que ahora su implante vuelve a funcionar muy bien, ya que antes se centraban en electrodos muy individuales, en los hilos y en lugares muy concretos y neuronas muy específicas.

En cuanto al futuro de las interfaces cerebro-ordenador, Arbaugh se muestra esperanzado y cree que algún día podrán permitir moverse a las personas con parálisis.

"Sé que es posible. Creo que va a ocurrir durante mi vida", afirmó.