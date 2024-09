Por Euronews

La plataforma Fx se corona en la noche de los premios de la televisión estadounidense con las dos series más exitosas de la temporada.

La serie 'Shōgun' dominó la 76ª edición de los Premios Emmy, celebrada el domingo por la noche en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La ficción se alzó con los galardones a la mejor serie dramática, al mejor actor (Hiroyuki Sanada) y a la mejor actriz (Anna Sawai).

Fue una primicia para los actores japoneses y, sin duda, un triunfo para la primera temporada de la serie producida por Fx, que partía como favorita y obtuvo 18 premios, incluidas las categorías técnicas.

'El Oso', protagonizada por Jeremy Allen White, se llevó cuatro galardones en las categorías principales, aunque no consiguió alzarse con el reconocimiento a la mejor serie de comedia, ya que el Emmy fue para 'Hacks'. Por su lado, la serie británica 'Baby Reindeer', que narra una historia de acoso que se convirtió en la gran sorpresa del año, se llevó cuatro premios, incluida la mejor miniserie.

Esta es la lista de los principales ganadores de los premios de la televisión estadounidense de este año:

Serie dramática: 'Shōgun'

Serie de comedia: 'Hacks'

Serie limitada: 'Baby Reindeer'

Actor de drama: Hiroyuki Sanada ('Shōgun')

Actriz de drama: Anna Sawai ('Shōgun')

Actor secundario drama: Billy Crudup ('The Morning Show')

Actriz secundaria drama: Elizabeth Debicki ('The Crown')

Actor de comedia: Jeremy Allen White ('The Bear')

Actriz de comedia: Jean Smart ('Hacks')

Actriz secundaria de comedia: Liza Colón-Zayas ('The Bear')

Actor secundario de comedia: Ebon Moss-Bachrach ('El Oso')

Actor serie limitada: Richard Gadd ('Baby Reindeer')

Actriz serie limitada: Jodie Foster ('True Detective: Night Country')

Actriz de reparto serie limitada: Jessica Gunning ('Baby Reindeer')

Actor secundario de serie limitada: Lamorne Morris ('Fargo')

Reality Show: 'Los traidores'

Serie deentretenimiento: 'Last Week Tonight with John Oliver'

Serie deentrevistas: 'The Daily Show'

Guión serie de entretenimiento: Alex Edelman ('Just for us')

Guión serie de comedia: Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky ('Hacks')

Guión serie dramática: Will Smith ('Slow Horses')

Guión serie limitada: Richard Gadd ('Baby Reindeer')

Director de series limitadas: Steven Zaillian ('Ripley')

Director serie comedia: Christopher Storer ('El Oso')

Director de serie dramática: Frederick E.O. Toye ('Shōgun')

Premio del Gobernador: Greg Berlanti