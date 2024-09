El sistema educativo húngaro no ha conseguido integrar a los niños ucranianos refugiados, y muchos se han quedado atascados en la educación online de Ucrania. El colegio bilingüe ucraniano-húngaro inaugurado en septiembre trata de poner remedio a esa situación, pero faltan más recursos públicos.

Desde septiembre, Budapest cuenta con la única escuela bilingüe de Europa para niños ucranianos refugiados, que otorga a la vez un certificado aceptado en el país de acogida (en este caso húngaro) y otro ucraniano. La ONG Casa de las Tradiciones Ucranianas lleva dos años trabajando para organizar y acreditar la escuela, que recibió el impulso definitivo gracias a un encuentro personal entre Viktor Orbán y Volodímir Zelenski.

Dificultades de integración y aprendizaje del idioma

La Casa Ucraniana de las Tradiciones es una sociedad anónima sin ánimo de lucro, dirigida básicamente por un matrimonio ucraniano que había llegado anteriormente a Hungría, Szerhij Beszkorovannij y su esposa Olenna. Szerhij y Olenna vieron que los alumnos ucranianos que se matriculaban en la enseñanza húngara no se integraban eficazmente o no lo hacían en absoluto, no aprendían el idioma y, por tanto, sacaban malas notas o tenían que repetir curso.

Además de las dificultades lingüísticas, la situación no se veía favorecida por el hecho de que los planes de estudios ucranianos y húngaros están estructurados de forma muy diferente, al menos hasta llegar al duodécimo curso: mientras que en el sistema húngaro los mismos temas se repiten una y otra vez con una complejidad creciente, el plan de estudios ucraniano enseña bloques en una secuencia lineal, explicó Olenna a 'Euronews'.

Szerhij Beszkorovannij y su esposa, Olenna LUSA

Por último, Olenna afirma que los ucranianos que permanecen en Hungría han dejado de ir a Occidente en parte porque consideran que su situación es temporal y quieren volver a Ucrania cuando acabe la guerra.

Por eso, muchos ni siquiera intentaron la escolarización húngara, optando en su lugar por la educación online proporcionada por el Estado ucraniano, que también tenía sus inconvenientes. A los padres no se les permitía salir de Ucrania, las madres solían intentar encontrar trabajo y los niños se quedaban solos en el piso con sus traumas y sus pantallas.

"Cuando por fin abrimos la escuela, pasé por las clases e hice preguntas cortas: ¿de dónde sois, dónde habéis estudiado hasta ahora?", dice Szerhij, contando una historia típica del fracaso de la integración escolar. En el colegio bilingüe húngaro-ucraniano descubrieron que, curiosamente, aprender húngaro con otros niños ucranianos era más fácil porque el idioma no aislaba a los niños ucranianos de los demás.

Ataques de pánico cuando un helicóptero pasa por encima de la escuela

Olenna también señala que los niños que han permanecido en la educación a distancia ucraniana ya han pasado un total de cuatro años alejados de la escuela y, por tanto, de sus grupos de iguales: dos a causa del COVID y dos por la guerra. Además, muchos de los niños ucranianos refugiados están gravemente traumatizados.

"A los niños que vinieron del este de Ucrania les bombardearon sus casas y, por lo tanto, no tienen a dónde volver", dice Olenna, dando una idea de los recuerdos que sus alumnos tienen que superar.

"La tercera categoría son los niños que vienen de los territorios ocupados por Rusia. Estos niños han pasado hambre y han sido maltratados, pueden sufrir ansiedad severa si su comida se retrasa un poco, y hay que tratarlos con especial cuidado para devolverles una infancia normal."

En la escuela, estos traumas son tratados por dos psicólogos, uno para los niños de primaria y otro para los mayores. Pero también ayuda que les enseñen profesores ucranianos refugiados que saben exactamente por lo que han pasado estos niños y pueden tratarlos con la empatía adecuada.

El Estado húngaro ayuda, pero no mantiene la escuela

El Estado húngaro paga los sueldos de los profesores, pero el resto de los gastos (desde el mantenimiento del edificio hasta la compra de material para la enseñanza) corren a cargo de la Casa de las Tradiciones Ucranianas, que gestiona la escuela, con el apoyo de organizaciones benéficas, empresas ucranianas y organizaciones internacionales de ayuda.

Szerhij declaró a 'Euronews' que estaban muy agradecidos al Estado húngaro por hacer posible la escuela de esta manera. También dijo que una vez tomada la decisión política entre los dos líderes, la extraordinaria ayuda de las autoridades húngaras les ayudó a obtener todos los permisos necesarios y a empezar en menos de dos meses.

Captura de vídeo: Inna Petrenko, profesora de Física en la escuela bilingüe húngaro-ucraniana Euronews

En la escuela trabajan unos 30 profesores, la mayoría ucranianos nativos. Inna Petrenko enseña Física. La mujer, que aparenta unos treinta años, habla con frases redondeadas, claramente sin quejarse. Petrenko dice que tenía otro trabajo en Hungría antes de que abriera la escuela, pero no quiere hablar de ello. En cambio, subraya lo contenta que está de volver a ejercer su profesión y lo mucho que sus hijos disfrutan estando juntos de nuevo.

"Creo que ahora los niños quieren saber más", dice. "Han estado tomando clases online, sin comunicarse con sus compañeros. Veo que están contentos de volver a encontrarse con otros niños y profesores, de leer y hablar en vez de mirar la pantalla", añade.

Una mochila con cuatro juegos de ropa

Veronika, de quince años, llegó a Hungría en la primavera de 2022 con una pequeña mochila, cuatro juegos de ropa y su hermana, sin sus padres. Es una adolescente sonriente, burbujeante y obediente, y está claro que ha hecho mucho para instalarse en Hungría. Ha estado en cuatro colegios; diplomáticamente, dice, "no estaban mal, pero el ambiente aquí es completamente diferente".

"Fue una época difícil, pero siento que he crecido, me he hecho más fuerte, he aprendido a controlar mis emociones", dice sobre las dificultades de adaptación.

Captura de vídeo: Veronika Babkina, estudiante bilingüe húngaro-ucraniana Euronews

Según ella, a quienes desde Budapest intenten participar por su cuenta en la educación online ucraniana les resultará más difícil comunicarse no solo en húngaro, sino cada vez más también en su lengua materna, y por tanto les costará más adaptarse. Se ha encariñado con Hungría y le gustaría continuar sus estudios en el país. "Desde aquí puedo ayudar a mi país", añade bruscamente, como si la hubieran pillado haciendo algo malo.

El colegio acoge a apenas 400 alumnos de los 5.000 ucranianos en edad escolar en Hungría

El bilingüismo húngaro-ucraniano es un modelo único en Europa, aunque los refugiados ucranianos en muchos países se enfrentan a problemas similares. Dicen que los refugiados ucranianos que se han trasladado a los Estados principales más ricos de la UE pueden estar más motivados para integrarse, pero la situación es muy similar a la de los refugiados ucranianos en Hungría, solo que con un número mucho mayor de ucranianos que han huido a Rumanía, Eslovaquia y Polonia. A pesar de ello, solo Hungría ha hecho algo para abordar el problema, aunque formara parte de una política de gestos políticos.

Captura de vídeo: Clase de gimnasia juvenil en la escuela bilingüe húngaro-ucraniana Euronews

Serhiy Beskorovannij recuerda varias veces lo que dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las conversaciones con el presidente Zelenski sobre la escuela bilingüe ucraniana. "Dijo que Hungría financiaría tantas escuelas ucranianas como fuera necesario", recuerda.

Según estimaciones de la ONU, hay 10.000 niños ucranianos en edad escolar en Hungría, aunque la pareja Beskorovany dice que el número real puede ser solo la mitad, unos 5.000. Olenna calcula que tres cuartas partes de ellos estudian online en ucraniano desde casa, por su cuenta. El Colegio y Gimnasio Bilingüe Húngaro-Ucraniano de Chepel tiene actualmente 400 alumnos.