Grandes marcas como la española Zara y la alemana Puma se enfrentan a una campaña de boicot palestino cada vez más amplia.

Zara se disculpó y retiró de su sitio web y de su aplicación una campaña publicitaria en la que aparecían maniquíes sin extremidades y estatuas envueltas en blanco, después de que algunos activistas propalestinos pidieran el boicot de la cadena de moda, informó Reuters.

Inditex, propietaria de Zara, dijo que el cambio formaba parte de su procedimiento normal de actualización de contenidos.

A continuación, publicaron una disculpa en su cuenta de Instagram, ya que se ha visto inundada por decenas de miles de comentarios airados publicados sobre las fotos, muchas de ellas con banderas palestinas, mientras "#BoycottZara" era trending en la plataforma de mensajería X.

En una de las fotos, una modelo aparece cargando un maniquí envuelto en blanco, en otra, un busto yace en el suelo y en otra aparece un maniquí sin brazos. Los críticos dijeron que se parecían a fotos de cadáveres envueltos en sudarios blancos en Gaza.

Zara no hizo comentarios sobre los llamamientos al boicot, pero dijo que la colección "Atelier" se concibió en julio y las fotos se tomaron en septiembre. La guerra entre Israel y Hamás comenzó después del 7 de octubre. Los comentarios de Instagram respondieron: "No importa cuándo se conceptualizó, hace falta una persona para saber que no tiene por qué salir a la luz".

Zara señaló en el lanzamiento de la colección el 7 de diciembre que estaba inspirada en la sastrería masculina de siglos pasados. Las fotos parecen mostrar un estudio de artista con escaleras, material de embalaje, cajas de madera y grúas, y ayudantes vestidos con monos.

Aumentan los llamamientos al boicot desde el conflicto entre Israel y Hamás

La reacción pone de relieve la mayor sensibilidad a la que se enfrentan las marcas internacionales a medida que se intensifican los combates en Gaza y aumentan las peticiones de boicot a las empresas.

El director general de Web Summit dimitió en octubre tras los comentarios que hizo sobre el conflicto entre Israel y Hamás.

Las campañas de boicot por la guerra de Gaza afectan a marcas occidentales, como McDonald's y Starbucks, en algunos países árabes, principalmente en Egipto y Jordania, aunque también en Kuwait y Marruecos.

Se considera que algunas de las empresas a las que se dirige la campaña han adoptado posturas proisraelíes, y se alega que algunas tienen vínculos financieros con Israel o inversiones allí.

El año pasado, Zara fue objeto de las críticas de algunos palestinos e israelíes después de que el director de la franquicia local del minorista en Israel organizara un acto de campaña para un político ultranacionalista.

La alemana Puma es la última de las marcas afectadas. La empresa de ropa deportiva ha anunciado este martes que pondrá fin a su patrocinio de la selección nacional de fútbol de Israel el próximo año, sin embargo, la compañía afirma que se trata de una decisión tomada en 2022, mucho antes del ataque de Hamás del 7 de octubre, informó el Financial Times.

"Mientras que dos equipos nacionales recién firmados -incluido un nuevo equipo de declaraciones- se anunciarán a finales de este año y en 2024, los contratos de algunas federaciones como Serbia e Israel expirarán en 2024", declaró un portavoz a Reuters.

Sin embargo, anteriormente, el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), liderado por palestinos, había pedido el boicot de la firma de ropa deportiva antes del atentado del 7 de octubre por su patrocinio del equipo israelí.