Por Piero Cingari

Las empresas tecnológicas estadounidenses del índice Nasdaq 100 alcanzaron nuevos máximos históricos este martes, superando el anterior récord alcanzado en 2021.

Lo que es aún más sorprendente es que esta hazaña se ha logrado mientras los tipos de interés estadounidenses se mantienen en el 5,5%, un factor que muchos creían que frenaría el repunte del Nasdaq 100.

En lo que va de año, el índice tecnológico estadounidense se ha revalorizado un 55%, lo que supone su mejor año desde el boom tecnológico de las puntocom en 1999.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el índice tecnológico Euro Stoxx ha subido un 33% en lo que va de año, pero sigue estando un 10% por debajo de sus máximos de 2021.

La pregunta que está sobre la mesa es: ¿por qué los valores tecnológicos europeos siguen obteniendo peores resultados que sus homólogos estadounidenses?

La respuesta está en las cifras, y en el innegable **dominio de los valores tecnológicos estadounidenses en la escena**internacional, especialmente en sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y los vehículos eléctricos.

Las siete mayores empresas tecnológicas estadounidenses, a menudo conocidas como los "Siete Magníficos" e integradas por Alphabet Inc (Google), Amazon.com Inc, Apple Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corp, Nvidia Corp y Tesla Inc, ostentan un valor de mercado combinado superior a la asombrosa cifra de 12 mil millones de dólares (11 mil millones de euros).

Para ponerlo en perspectiva, su valor es casi equivalente al producto interior bruto combinado de las cuatro mayores economías europeas: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, que ascienden a 13 mil millones de dólares.

Si comparamos las siete mayores empresas tecnológicas europeas, su capitalización bursátil combinada es de apenas 705.000 millones de dólares, aproximadamente 20 veces inferior a la de sus homólogas estadounidenses.

En términos de ingresos, en los últimos 12 meses, los Siete Magníficos han generado la asombrosa cifra de 1.720 millones de dólares, mientras que sus homólogos europeos solo han logrado 133.000 millones.

Sin embargo, es importante señalar que el dominio tecnológico de Estados Unidos no es reciente, sino que ha sido una tendencia predominante durante más de una década.

En los últimos 10 años, la tasa media de crecimiento anual de los ingresos de las principales empresas tecnológicas estadounidenses ha sido de un 27%, mientras que las empresas tecnológicas europeas se han quedado rezagadas con un aumento medio anual de los ingresos de solo el 10%.

Las empresas tecnológicas estadounidenses han superado sistemáticamente a sus homólogas europeas en todos los sectores clave. Por ejemplo, en junio de 2000, la capitalización bursátil de la finlandesa Nokia ascendía a 300.000 millones de euros, quince veces más que el valor de mercado de Apple, de 20.000 millones de euros. En diciembre de 2023, el valor de mercado de Apple se ha disparado a más de 3 mil millones de dólares, lo que la hace 175 veces mayor que Nokia.

Incluso en el sector de la automoción, orgullo de la economía alemana, las empresas europeas se están poniendo a la altura de sus homólogas estadounidenses.

Tesla, con una capitalización bursátil de 817.000 millones de dólares, es ahora más de 10 veces mayor que el primer fabricante de automóviles alemán, Volkswagen AG.

Y no olvidemos la industria de los semiconductores. El mayor fabricante de chips de Europa, ASML Holding, tiene solo una quinta parte del valor de mercado de Nvidia Corp.

En conclusión, las razones por las que las empresas tecnológicas europeas tienen dificultades para competir con sus homólogas estadounidenses están profundamente arraigadas en una larga tendencia de dominio estadounidense en el sector tecnológico. Para equilibrar la situación, Europa debe dar prioridad a la innovación, invertir fuertemente en investigación y desarrollo y crear un entorno más favorable para las nuevas empresas tecnológicas.