¡Por fin se acabó el culebrón! Tras meses de espera y años de rumores, Kylian Mbappé ya es oficialmente jugador del Real Madrid.

Citando al propio Mbappé, como el mismo jugador señaló en las redes sociales, el fichaje es "un sueño hecho realidad". El contrato del astro francés del fútbol con el equipo 'merengue' entra en vigor el próximo 1 de julio y se extiende hasta junio de 2029, lo que significa que ya puede dejar de lado la tensión por su futuro y concentrarse, plenamente, en su preparación con selección francesa para disputar la Eurocopa 2024.

Su fichaje por el Real Madrid no es ninguna sorpresa. El jugador y el Real Madrid estaban 'condenados' a sellar su relación tras varios intentos frustrados. El presidente de la entidad, Florentino Pérez, quiere sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu a los mejores del mundo, y Mbappé quería lucir la elástica del 'Rey de Europa'.

Por ello, su fichaje, no sorprende a nadie. Sin embargo, sí resultan llamativos algunos detalles financieros de su fichaje, que ahora salen a la luz.

Una cadena de televisión del Reino Unido ha calificado la operación como "el traspaso gratuito más caro de la historia". Esto se debe a que, en teoría, cuando el contrato de un jugador expira, el club que quiere ficharlo solamente tiene que ofrecerle un nuevo contrato, pero no debe pagar al otro club en concepto de traspaso.

Sin embargo, en el caso del futbolista francés, el fichaje va a seguir costando a uno de los equipos más laureados del fútbol mundial una enorme cantidad de dinero.

Salarios, primas y acuerdos de patrocinio

El flamante vencedor de la Liga de Campeones 2023-2024 va a tener que pagar una 'prima de fichaje' al delantero. Algunos medios de comunicación cifran esa cantidad en torno a los 115 millones de euros, mientras otros especulan con que será más elevada y rondará los 150 millones de euros. El astro de Bondy, localidad situada en el extrarradio de París, recibirá la cantidad íntegra. Es una suma importante, aunque algunos consideran que hay que contemplarla con perspectiva, ya que debería atenuarse al repartirla entre los cinco años del contrato firmado con el que ya es su nuevo equipo.

A ello se añadirá un salario anual de unos 15 millones de euros netos, según las estimaciones de los diarios deportivos españoles. Esta es una cifra muy alejada de los 70 millones de euros anuales que ganaba con el PSG, pero superior a la de otras estrellas actuales del Real Madrid, como es el caso del inglés Jude Bellingham, el belga Thibaut Courtois, el legendario centrocampista croata Luka Modrić, el austriaco David Alaba y el brasileño Vinícius Júnior, según la publicación suiza Blick.

Para explicar la discrepancia con los demás astros del club, a su salario como jugador hay que añadir la prima por fichaje, antes mencionada, que eleva su sueldo de unos 15 millones de euros netos a unos 35 millones de euros.

Además, están los ingresos por sus derechos de imagen. Según los medios de comunicación españoles, el campeón del mundo con Francia en 2018 conservará el 80% de estos derechos. La única otra estrella del Real Madrid que mantuvo la posesión de la mayoría de sus derechos de imagen fue Cristiano Ronaldo, cuando llegó al club en el año 2009. Normalmente, los jugadores del Real Madrid suelen compartir sus derechos de imagen a partes iguales con el club.

En el contrato también se han negociado varias primas en función de su rendimiento, los trofeos ganados y los de su club, así como objetivos deportivos alcanzados. Por último, pero no por ello menos importante, el Real Madrid, el club más laureado de Europa, ofrece una visibilidad y unas posibilidades de marketing mucho mayores de las que Mbappé tenía en Francia.

Kilian Mbappé y el PSG: ¿divorcio consumado?

El martes 28 de mayo, el diario deportivo francés L'Équipe informaba de que el Paris Saint-Germain adeudaría unos 80 millones de euros a Mbappé. Esta cantidad corresponde al salario del mes de abril y una prima económica.

Inicialmente, Mbappé se quedó fuera de la plantilla profesional el pasado verano, tras anunciar que dejaría el club al término de su contrato en 2024. Después de aceptar una negociación con su club, el ya exjugador, que vestía el número 7 en el PSG, aceptó renunciar a una prima de 80 millones de euros, a cambio de volver al primer equipo de la entidad.

Unos meses más tarde, el jugador francés comunicó oficialmente al presidente del club su marcha al final de la temporada. Nasser al-Khelaïfi, quien dirige del club, decidió finalmente transferir la prima de 80 millones de euros a la cuenta de Mbappé. Entrevistados por L'Équipe, varios miembros del entorno del presidente del club parisino explicaron que este quería que el Real Madrid le abonara la misma suma. Pero el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se negó a aceptar esta condición.

En respuesta, Nasser al-Khelaïfi optó por no pagar al jugador formado en el Mónaco el salario y la prima acordada en el pasado. Mbappé culpa a Nasser al-Khelaifi de no haber cumplido su palabra el verano pasado. Según el jugador de 25 años, el presidente presionó a su entrenador, el español Luis Enrique, para que le diera menos tiempo de juego sobre el césped. Es decir, que relegara al delantero al banquillo. Por ello, el futbolista se siente agraviado, y ya no está dispuesto a desprenderse de los 80 millones de euros que se le prometieron.

Mientras la historia de Mbappé y el Real Madrid no ha hecho más que empezar, parece que su enfrentamiento con el Paris Saint-Germain está lejos de terminar. Al margen de la guerra deportiva en los despachos, a partir de julio, los aficionados 'merengues' en general, y los aficionados al fútbol, en particular, podrán disfrutar de la maestría del que está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. En breve llegará a Madrid la última estrella del firmamento 'blanco', dispuesta a brillar con luz propia en la Liga española.