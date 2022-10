Ha sido una entrada en escena que promete dejar huella. A lo largo de este año, la Temporada Transversal Francia-Portugal ha movilizado y presentado más de 200 proyectos artísticos entre los dos países. Uno de ellos fue protagonizado por los bailarines de la compañía portuguesa Dançando com a Diferença.

La coreógrafa Tania Carvalho destaca: "Es una compañía inclusiva, hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Con todo, es una compañía profesional. Mi reto no fue diferente al de las otras compañías. Es utilizar a cada intérprete teniendo en cuenta sus capacidades, que es lo que siempre hago con todos los intérpretes. Los intérpretes son todos diferentes, todos tienen sus propias habilidades y discapacidades. En este caso, encontré a estos intérpretes muy inspiradores. Son muy creativos por naturaleza".

Y las manifestaciones creativas han adoptado diversas formas. Por ejemplo, en la instalación de "Une chambre en ville", Ana Jotta recrea un espacio íntimo en un piso que está a punto de ser demolido.

"No me gusta exponer en general, sobre todo después de varios años de trabajo, no me gusta exponer en galerías. Y cuando tengo esta posibilidad. De colocarlos en un piso que he amueblado y decorado. Como he hecho aquí en la "Chambre en Ville" donde me dieron la posibilidad de hacerlo. Es algo que me gusta", señala Anna Jotta.

"Ambos países tienen un pasado común, una relación muy fuerte, cultural pero también amistosa, ligada también al momento de la dictadura. Hay muchos portugueses aquí en Francia. En esta temporada de este 2022, contamos con más de 50 ciudades participantes en Portugal y 80 en Francia, nos ha permitido ver en qué punto nos encontramos. Es un momento excepcional", apunta Emmanuel Demarcy-Mota, presidente de la temporada franco-portuguesa 2022.

Este momento excepcional se refleja también en la creciente circulación de creadores entre ambos países. Es el caso de Tiago Rodrigues, que dirigirá el Festival de Aviñón y que ha presentado varias de sus obras en Francia durante esta temporada.

En el cine, hubo oportunidad de descubrir o redescubrir nuevos talentos.

"Estoy aquí en la Cinemateca Francesa de París. Y mi película forma parte de una sesión de cortometrajes de jóvenes directores portugueses. Es una oportunidad increíble para mostrar el nuevo cine portugués", destaca Sofía Bost, directora de cine.