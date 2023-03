El manifiesto del cuerpo libre

Fluido, irreverente, divertido....el arte de la coreógrafa y antigua bailarina clásica Silvia Gribaudi se desliza ligeramente entre la danza, el teatro y el circo. En Graces, inspirada en las Tres Gracias de Antonio Canova, reflexiona sobre el impacto social del cuerpo, al que quiere libre para expresarse, independientemente de la forma, el sexo y la estética. Un canto a la autoaceptación y a creer en el propio potencial, al margen de los cánones dominantes.

"Con respecto al cuerpo, es evidente que estamos inundados de estereotipos. Y cada uno de nosotros decide por tanto cómo situarse dentro de las formas del cuerpo. Las palabras' perfecto', 'no perfecto', son siempre palabras resbaladizas, en mi opinión, precisamente porque hay una zona casi desconocida, una zona límite dentro de la cual quizás ya no existan la perfección, la imperfección, sino simplemente la forma hecha de fuerza, de volumen, de espacio. El cuerpo también está hecho de esto", explica la coreógrafa.

Pero, ¿cómo enfrentarse a veces al juicio, incluso a la vergüenza?: Quizás fue la ironía, el humor, lo que me dio esa distancia de todo lo que de alguna manera antes como bailarina me podía haber creado una dificultad, en no sentirme adecuada. Porque el humor, el payaso, vive en la inadecuación, en el error, y por lo tanto en ese error continuo encuentra un gran recurso. Llevado a la danza me dio una válvula de revolución, verdaderamente una revolución. La revolución que parte de transformar a través de la ironía, de poder decir en libertad lo que uno piensa, haciendo, riendo junto con los demás."

En la danza hay sitio para todos y cada uno, hay que estudiar y encontrar a los propios maestros, comenta Silvia: "Pero luego, lo importante es encontrar la propia clave poética, potenciando la singularidad de cada uno".