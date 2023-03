La décima película de Quentin Tarantino, que el director lleva tiempo diciendo que será su último largometraje, se llamará The Movie Critic.

Según The Hollywood Reporter, ese es el nombre del guión que Tarantino ha escrito y que se dispone a dirigir este otoño.

El hermetismo rodea la película, pero fuentes aseguran que la trama está ambientada en Los Ángeles a finales de los 70 y con una protagonista femenina.

Por supuesto, The Movie Critic es un título provisional y no definitivo, así que puede que no se mantenga. Es posible que la película se base en la vida de la célebre crítica de cine Pauline Kael.

Durante años, el oscarizado director ha manifestado su interés y admiración por Kael, una de las críticas de cine más influyentes de todos los tiempos. En un artículo publicado en 1994 en la revista Time, afirmó que "ella fue tan influyente como cualquier otro director a la hora de ayudarme a desarrollar mi estética. Nunca fui a la escuela de cine, pero ella fue la profesora en la escuela de cine de mi imaginación".

Kael, fallecida en 2001, no sólo fue crítica, sino también ensayista y novelista, conocida por sus enfrentamientos con editores y cineastas. La cronología de la narración parece cuadrar lo que podría reafirmar que este sea el tema de la última película de Tarantino.

Hasta ahora, las películas de Tarantino han ganado varios premios, entre ellos la Palma de Oro por Pulp Fiction; cuatro Globos de Oro por Pulp Fiction (mejor guión), Django desencadenado (mejor guión) y Érase una vez en Hollywood (mejor guión y mejor película musical o de comedia); dos BAFTA por Pulp Fiction y Django desencadenado (ambos al mejor guión original); y dos Oscar por Pulp Fiction y Django desencadenado (ambos al mejor guión original).

Teniendo en cuenta que esta será su última película, querrá despedirse por todo lo alto.

¿Por qué Tarantino abandona después de 10 películas?

Tarantino ha mantenido durante mucho tiempo su deseo de retirarse en la cima de su carrera y ha dicho con frecuencia que dejaría el cine después de 10 películas y se retiraría a los 60 años.

Su razonamiento es que incluso los directores más célebres ven disminuir la calidad de su trabajo a lo largo de su vida, y él quiere que su filmografía sea recordada "sin un fallo".

En 2012, declaró a la revista Playboy: "Quiero parar en el momento adecuado. Los directores no mejoran con la edad. Normalmente, las peores películas de su filmografía son las cuatro últimas. Para mí lo más importante es mi filmografía, y una mala película estropea tres buenas. No quiero esa comedia mala y desfasada en mi filmografía, la película que hace que la gente piense: 'Tío, todavía piensa que es de hace 20 años'. No es bonito cuando los directores se quedan anticuados".

The Movie Critic será su undécima película.

Tarantino ha expresado su interés por otras salidas creativas, señalando en entrevistas que podría dirigir series u obras de teatro. En 2021, publicó su primera novela, una novelización de Once Upon A Time In Hollywood, y mientras promocionaba su libro de 2022 Cinema Speculation, Tarantino reveló sus planes de rodar una serie de televisión de ocho episodios.

¿Quién fue Pauline Kael?

Pauline Kael (1919 - 2001) fue una ávida cinéfila y sigue perteneciendo a la realeza de la crítica cinematográfica. Fue la crítica cinematográfica más influyente de su época, una apasionada de la cultura que nunca tuvo reparos en hablar claro.

Publicó su primera crítica cinematográfica en 1953 en la revista City Lights de San Francisco. Le siguieron otros artículos en Partisan Review, Moviegoer y otras revistas, y su trabajo empezó a aparecer regularmente en Film Quarterly.

Durante varios años, a partir de 1955, publicó críticas de cine en las emisoras de radio de la red Pacifica.

Su reputación creció por sus crudas opiniones, y en 1965 se publicó una recopilación de sus artículos bajo el título "I Lost It at the Movies". El libro fue un éxito de ventas y le valió encargos de revistas tan importantes como Life, Holiday, Mademoiselle y McCall's. En 1968 se incorporó a The New Yorker. Estuvo reseñando películas hasta su jubilación en 1991.

Aquí un ejemplo de uno de sus reportajes más memorables:

Sobre Bonnie and Clyde:

"'Bonnie and Clyde' es la película americana más emocionante desde 'The Machurian Candidate' (...) Nuestra experiencia al verla guarda cierta relación con la forma en que reaccionábamos ante las películas en la infancia: con cómo llegamos a amarlas y a sentirlas nuestras, no un arte que aprendimos a apreciar con los años, sino simplemente nuestras".