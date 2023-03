Francia no está en uno de sus mejores momentos actualmente.

Las protestas y las repetidas huelgas a causa de la reciente reforma de las pensiones del presidente Macron han paralizado el país.

Aparte de su aplastante victoria contra Inglaterra en el Seis Naciones de rugby a principios de este mes, da la sensación de que el país tiene poco por lo que alegrarse últimamente. Pero puede que se le haya pasado por alto que esta semana se celebra la "Semaine de la Langue Française et de la Francophonie", es decir, la Semana de la Lengua Francesa y de la Francofonía.

Así pues, qué mejor momento para celebrar la lengua francesa que detenerse en algunas de las expresiones que suenan de los más disparatadas a oídos extranjeros. Al fin y al cabo, intente entender las conversaciones sobre romperle las tres patas a un pato, tener el culo forrado de fideos y estar en la 31...

¿Está confundido? No se preocupe. Euronews Culture le propone algunas de las frases hechas francesas favoritas que pueden desconcertar a cualquier extranjero y que, sin duda, reflejan la riqueza histórica y humorística de esta lengua.

"Tomber dans les pommes"

Traducción literal: Caer en las manzanas.

Significado: Desmayarse. Cuando los franceses se desmayan, pierden el conocimiento en la fruta.

Origen: Al parecer, la expresión apareció por primera vez en una carta enviada por la novelista francesa George Sand a su amiga Madama Dupin en el siglo XIX. Sin embargo, en realidad se remonta a una deformación lingüística, una expresión que deriva de la expresión medieval "Tomber dans les pâmes"; del francés antiguo "se pâmer" que significa desmayarse.

"Ça ne casse pas trois pattes à un canard"

Traducción literal: No se le rompen tres patas a un pato.

Significado: No es nada espectacular, es banal. Nada de dañar a las aves acuáticas. El equivalente más cercano en inglés sería la expresión "It's nothing to write home about", o el español "No es ninguna cosa del otro jueves".

Origen: Desconocido. Los patos sólo tienen dos patas, así que esto es de locos. Visualmente satisfactorio, pero loco. Básicamente, si encuentras una tercera pata que romper, habrás hecho algo extraordinario.

“Poser un lapin” Canva

"Poser un lapin"

Traducción literal: Colocar un conejo.

Significado: Dejar plantado a alguien. Así, si tu cita no aparece, puedes decir "il / elle m'a posé un lapin".

Origen: La expresión se remonta al siglo XIX, y originalmente significaba "no devolver los favores de una mujer". Más tarde, Lorédan Larchey en su "Nouveau supplément du dictionnaire d'argot" indicó que se utiliza para aludir al "conejo colocado en los torniquetes de los juegos de feria, que parece fácil de ganar y que nunca se gana".

"On n'est pas sorti de l'auberge"

Traducción literal: No hemos salido de la posada.

Significado: Enfrentarse a un problema complicado que está lejos de acabarse. Mientras que los británicos no estarían fuera de peligro y los alemanes no están fuera de la zona de castigo, los problemas franceses le detienen en el albergue local.

Origen: Muchos creen que la expresión remite a Balzac y al sórdido internado Vauquer, o incluso a la novella "Auberge" de Maupassant. Sin embargo, el origen es mucho más sencillo y se remonta al término "auberge", que solía referirse a una prisión, un lugar donde, a modo de posada, se ofrecía alojamiento y comida a los encarcelados.

"Avoir le cul bordé de nouilles" Canva

"Avoir le cul bordé de nouilles

Traducción literal: Tener el culo forrado de fideos.

Significado: Tener suerte. (Y una pesadilla para la tintorería)

Origen: La expresión "Avoir du cul" ("tener el culo") también funciona en francés, pero se cree que la parte de los fideos es otra referencia a la cárcel. Sin ánimo de ser demasiado gráfico, la dinámica de poder está presente en la cárcel. Los presos que aceptan mantener relaciones homosexuales obtienen muchas ventajas, como protección y privilegios. Lo de los fideos viene porque las hemorroides, si se miran de cerca y a pesar de su color, pueden compararse con fideos.

"Être sur son 31"

Traducción literal: Estar en sus 31.

Significado: Estar bien vestido y llevar ropa elegante. Piensa en la alfombra roja del Festival de Cannes.

Origen: El "31" posiblemente derive de la palabra "trentain", utilizada antaño para describir tejidos de lujo. Pero el origen aceptado se remonta a Prusia, donde los soldados recibían la visita de su jerarquía militar cada 31 de mes. Para la ocasión, los soldados tenían que limpiar sus barracones de arriba abajo y vestirse para lucir lo mejor posible.

"Avoir le cul bordé de nouilles" Canva

"Il y une couille dans le potage"

Traducción literal: Hay un huevo en la sopa.

Significado: Algo ha ido mal en alguna parte. (Y mantén tus genitales fuera de mi caldo).

Origen: Colorido, éste. Una vez que haya terminado de reírse de la palabrería que provoca una situación así, tenga en cuenta que el origen es mucho menos atrevido. La expresión procede de la región francesa de Vendée, donde la "touille" es una cuchara sopera que sólo sirve para remover el bizcocho. Los buenos modales dicen que hay que quitar la "touille" (que se convierte en "testículo" con sólo cambiar la primera letra) de la sopa antes de servirla. Así que todo es cuestión de etiqueta en la mesa, que algún grupo de mentes sucias decidió hacer mucho más vívida. ¡Qué vergüenza!

"J'ai le cafard"

Traducción literal: Tengo la cucaracha.

Significado: Estar deprimido. A los franceses no les gustan las cucarachas. Pero, ¿a quién le gustaría ver una?

Origen: En el siglo XVI, la palabra francesa "cafard" (que viene del árabe "kafir", que significa "bellaco") se refería a una persona que no era muy religiosa y que hacía creer a los demás que era profundamente religiosa. Un devoto engañoso, básicamente. También se refiere a una persona que denuncia a los demás y se chiva. Así que nada bueno. Luego vino el poeta Charles Baudelaire, que introdujo una cucaracha en "Les Fleurs du Mal" en 1857. Hablando del Diablo, escribió:

_"Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'Art,

La forme de la plus séduisante des femmes,

Et, sous de spécieux prétextes de cafard,

Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes."_

Traducción a español:

"A veces toma, sabiendo mi gran amor al Arte,5

La forma de la más seductora de las mujeres,

Y, bajo especiosos pretextos de tedio,

Habitúa mis labios a filtros infames".

"Avoir le cul bordé de nouilles" Canva

“Avoir un poil dans la main"

Traducción literal: Tener un pelo en la mano.

Significado: Ser perezoso. La expresión suele reservarse para alguien que evita el trabajo a toda costa.

Origen: La expresión data de principios del siglo XIX y se desconoce su origen. Habrá que conformarse con la imagen de una persona tan perezosa e inactiva que se ha dejado crecer un pelo de la palma de la mano.

"Tu me cours sur le haricot"

Traducción literal: Estás corriendo sobre mi judía.

Significado: Me estás poniendo de los nervios. Los franceses prefieren las verduras, los alemanes las galletas ("auf den Keks gehen"), los británicos los pezones ("to get on someone's tits") y los españoles los testículos ("tocar los huevos / cojones").

Origen: La relación entre judía y exasperación no es evidente a primera vista, sobre todo si se tiene en cuenta la historia de Jack y las judías, ya que sólo se necesita una judía gigante para correr. La expresión francesa es una extraña mezcla de varios orígenes: el verbo "courir" en francés significaba "molestar" en el siglo XVI, y el verbo "haricoter" significaba "ser mezquino en los negocios" a principios del siglo XIX.