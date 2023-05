Rita Lee dejó huella con su irreverencia, su creatividad y composiciones que contenían mensajes que ayudaron a introducir el feminismo en la sociedad brasileña.

Miles de personas lloraron la reciente muerte de la cantante Rita Lee, la llamada "reina del rock" de Brasil, quien murió el pasado 8 de mayo.

Sus admiradores se unieron a los familiares de la cantante, en un velatorio al interior del planetario de São Paulo,un lugar que la artista de 75 años mencionó en sus memorias y que visitaba a menudo.

Con éxitos como "Mania de Você" y "Now Only Missing You", Lee dejó huella con su irreverencia, creatividad y composiciones con mensajes que ayudaron a introducir el feminismo en la sociedad brasileña.

El Presidente Lula lamentó la pérdida, y expresó que era "uno de los nombres más grandes y brillantes de la música brasileña", y la describió como "una adelantada a su tiempo".