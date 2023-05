La cantante Tina Turner ha fallecido a la edad de 83 años

Por Euronews

La cantante de origen estadounidense, nacionalizada suiza, ha fallecido tras una larga enfermedad.

El mundo pierde a una leyenda del Rock an Roll, a la reina Tina Turner. Ha fallecido este martes a los 83 años en su casa de Küsnacht, en Suiza, según ha informado su representante.

Sufría un cáncer intestinal tras una vida marcada por el abandono y los malos tratos de su exmarido. La imparable superestrella fue mundialmente conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best.

Se retiró de la música en 2009, cuando tenía 70 años, dejando atrás medio siglo de legado musical. Vendió más de 200 millones de discos que aunaron sus 22 álbumes.