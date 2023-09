Harwell, retirado desde hace dos años, murió de un fallo hepático.

El mundo de la música dice adios a Steve Harwell, miembro fundador y exvocalista de Smash Mouth.

PUBLICIDAD

El cantante de rock ha fallecido a los 56 años tras sufrir un fallo hepático, confirmó el representante del grupo a la revista Rolling Stone.

Harwell murió "cómodamente y de manera pacífica" en su casa de Boise (Idaho), rodeado de sus familiares y amigos, aseguró el representante.

Poco antes se había conocido que el artista, quien se había retirado de los escenarios hace dos años, se encontraba recibiendo cuidados paliativos.

Harwell cosechó varios exitos musicales entre las décadas de los 1990 y los 2000. Su primer éxito 'Walking on the Sun' puso a la banda en el mapa en 1997. Más tarde, en 1999 llegarían a la cima con su hit 'All Star', que formó parte de la banda sonora de la película Shreck junto con su versión de 'I'm a Believer'.

Su trabajo les ha hecho vender más de 10 millones de albumes en todo el mundo, convirtiendo a Steve Harwell en una de las voces más icónicas de su generación.