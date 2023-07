Muere a los 96 años el cantante estadounidense Tony Bennett

Por Euronews, AP

Con más de 70 discos y 19 premios Grammy a sus espaldas, el icónico cantante de salón Tony Bennett murió este viernes a los 96 años, solo dos semanas antes de su cumpleaños, el tres de agosto

Admirado por nombres como Frank Sinatra (su mentor y amigo), o Lady Gaga, Bennet era un referente musical en Estados Unidos. La casusa específica de su muerte no ha sido comunicada a Associated Press, pero se sabe que el cantante padecía alzehimer desde 2016. Murió en su ciudad natal, Nueva York, donde nació el tres de agosto de 1926.

Es considerado el último de los cantantes de salón del siglo XX. Sin embargo, no dejó de innovar y su intención, en sus propias palabras, fue crear "un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos".

De los 70 discos publicados por Bennett, solo dos son de antes de que cumpliera los 60 años. Colaboró con artistas durante toda su carrera como Amy Winehouse, con quien cantó Body and Soul, o con Lady Gaga, con quien, entre otras, cantó I've Got You Under My Skin. También colaboró con Elton John, Gloria Estefan o el español Alejandro Sanz.

Con una vida privada menos dramática que la de Sinatra, Bennett se definía como "un tenor que canta como un barítono".