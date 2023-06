Coldplay ha presentado nuevas cifras que demuestran que la célebre banda británica ha reducido sus emisiones de carbono casi a la mitad con su gira mundial ecológica

Se les ame, se les odie o se les tema por su pop de estadio, que decayó drásticamente tras su cuarto album "Viva la Vida or Death and All His Friends​" de 2008**, no se puede reprochar a Chris Martin y su alegre banda que no se ciñan a sus principios ecológicos.**

La banda ya había anunciado que pretendía hacer sus giras más ecológicas reduciendo las emisiones de carbono mediante varios métodos, como alimentar sus conciertos con bicicletas y pistas de baile que produzcan electricidad, construir decorados con bambú y plantar un árbol por cada entrada vendida.

Ahora, el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha publicado un nuevo estudio sobre la gira mundial Music Of The Spheres, que actualmente se encuentra a mitad de una nueva serie de fechas en el Reino Unido.

Estas cifras muestran que Coldplay ha emitido un 47% menos de emisiones de carbono en su gira mundial hasta el momento, en comparación con su gira de 2016 y 2017, tras la cual dijeron que no volverían a salir de gira hasta que pudieran hacerlo de forma más sostenible.

Coldplay se refirió a las cifras: "Es un buen comienzo -y algo de lo que nuestro increíble equipo debería estar muy orgulloso-, pero está claro que aún se puede mejorar".

La banda dijo a los fans: "Los datos de emisiones de los primeros 12 meses de la gira ya han sido cotejados, evaluados y validados de forma independiente por el profesor John E. Fernández, de la Iniciativa de Soluciones Medioambientales del MIT. En una comparación espectáculo por espectáculo, el Music Of The Spheres Tour ha producido hasta ahora un 47% menos de emisiones de CO2e que nuestra última gira de estadios (2016-17)."

Aseguran, además, que han empezado a hacer funcionar todo el espectáculo (audio, luces, láseres, etc.) "a partir de un sistema de baterías eléctricas que nos permite utilizar energía 100% renovable de la forma más eficiente posible" y que han sido vehículos eléctricos y combustibles alternativos "siempre que hemos podido, además de reducir al mínimo los residuos y el uso de plástico."

Coldplay también ha dado las gracias a sus fans, que "han ayudado a cargar las baterías de las bicicletas eléctricas y las pistas de baile cinéticas; han viajado a los conciertos a pie, en bicicleta o en transporte público; han utilizado los contenedores de reciclaje; han compartido coche; han traído botellas de agua rellenables; han devuelto las pulseras LED después del concierto. Y sólo por venir has hecho que planten un árbol, y has ayudado a una serie de organizaciones ecologistas como The Ocean Cleanup y ClientEarth (un equipo de abogados que defienden el medio ambiente)".

Los últimos resultados son "científicamente rigurosos", según el profesor John E. Fernandez, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que supervisa el estudio.

Fernández afirmó que la Iniciativa de Soluciones Medioambientales del instituto "respalda este trabajo como un paso importante y sustantivo hacia una nueva era en la que los grandes artistas acaben consiguiendo eventos musicales neutros en carbono".

"El grupo merece un gran elogio por encargar el trabajo y actuar como vanguardia de la industria musical mundial, que empieza a tomarse en serio la realidad de vivir y hacer música en el Antropoceno", aseguraba el científico

Coldplay no es el primer grupo que se ha propuesto hacer giras con emisiones netas cero y que ha ido más allá del maquillaje ecológico superficial. Massive Attack ha estado trabajando con científicos del clima para explorar formas de organizar eventos con un nivel de emisiones de carbono "superbajo", entregando al Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Manchester datos de giras de años para evaluar cómo la industria puede hacerlo mejor, mientras que Billie Eilish había estado planeando una gira ecológica para 2020 antes de que COVID decidiera que la artista fuera totalmente sostenible.

En cuanto a otro grupo al que se ama o se odia, The 1975, también se ha esforzado: su festival de verano en el londinense Finsbury Park, que fracasó ante la pandemia, iba a ser el primer evento en el Reino Unido alimentado íntegramente por un biocombustible de origen sostenible, el aceite vegetal hidrotratado (HVO), y paneles solares.

También introdujeron el concepto de reutilización de la mercancía, ya que a sus fans se les ha ofrecido la posibilidad de llevar sus viejas camisetas a los conciertos y serigrafiarlas con la nueva marca sin coste alguno.

Las giras mundiales siempre han sido incompatibles con el respeto al medio ambiente, debido al transporte del personal y el equipo. Los estudios han demostrado que la mayor parte de las emisiones de las giras -a menudo más del 90%- proceden de los desplazamientos, y Coldplay se ha comprometido a reducir al mínimo los viajes en avión y a utilizar "combustible de aviación sostenible" cuando sea inevitable volar.

Por imperfectos que sean, estos gestos de los grandes grupos pueden provocar un cambio y, con un poco de suerte, los parámetros de las giras de Coldplay pueden convertirse, como mínimo, en la referencia para otros artistas que salen de gira.

Los asistentes a conciertos concienciados con el medio ambiente también pueden exigir un cierto nivel de responsabilidad a los artistas que van a ver en directo.La gira mundial Music of the Spheres comenzó el 18 de marzo de 2022 y continuará hasta el 22 de noviembre de 2023.