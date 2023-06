La exposición de fotografía releva algunos de los logros y fracasos de la humanidad.

"Hola y bienvenidos a la Galería Saatchi de Londres, donde una nueva exposición de fotografía está desentrañando los hilos visuales de la civilización global. Explorando los grandes logros colectivos de la humanidad y nuestros ruinosos fracasos", dice Damon Embling, Euronews.

'Civilisation: The Way We Live Now’ reúne imágenes de 150 fotógrafos internacionales. Destacando la complejidad y las contradicciones de la vida en nuestro planeta.

"Veo a los fotógrafos como los ojos de la civilización. Ninguna civilización antes ha tenido este punto de vista total, y hay fotógrafos en todas partes, trabajando en todo", señala William A. Ewing, comisario de la exposición.

El cambio climático

El alemán Olaf Otto Becker se centra en el medio ambiente y el cambio climático.

En una de sus fotos, turistas sobre el hielo en Groenlandia.

Fotografía de Olaf Otto Becker. Euronews

"Todos los días, unos 500 turistas vienen a este lugar para entender el calentamiento global, pero no pueden sentirlo, no pueden verlo. Así que, ese es el problema con el calentamiento global. Necesitamos la ayuda de los científicos", explica Olaf Otto Becker, fotógrafo.

Las colas en el funeral de Isabel II

La fotógrafa británico-estadounidense Johanna Urschel captó las increíbles colas de gente esperando para ver el funeral de la reina Isabel II en Londres, el año pasado. Para dar una idea de la envergadura, documentó los puntos de referencia de la ciudad como telón de fondo.

"Un cuarto de millón de personas se reunieron para formar parte de esto. Hicieron cola durante más de 16 kilómetros. La gente quiere estar junta. Se trata de comunidad", asegura Johanna Urschel, fotógrafa.

Fotografía de Johanna Urschel. Euronews

Nuestro futuro en otros planetas

El fotógrafo alemán Michael Najjar es un adicto confeso al espacio. Incluso ha participado en el entrenamiento de astronautas.

En la Galería Saatchi, las obras de Michael exploran nuestro futuro, más allá del planeta Tierra.

"Creo que hemos visto una transformación masiva en el campo de la exploración espacial en los últimos 10 años. Y, como artista, estaba muy interesado en cómo estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de acceder al espacio, están impactando en nuestra vida en la Tierra, nuestra vida futura en otras lunas y otros planetas", cuenta Michael Najjar, artista.

Michael Najjar con una de sus fotografías. Euronews

Se han añadido nuevas obras para esta edición londinense de la exposición, que ha estado de gira internacional.

"Es muy interesante que esta exposición nos invite a reflexionar sobre cómo nos relacionamos ahora, pero también cuáles son las posibilidades para la humanidad en los próximos 100 años", apunta Lily Waterton, Galería Saatchi.

'Civilisation: The Way We Live Now', en la Galería Saatchi de Londres hasta el 17 de septiembre.