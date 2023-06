Las autoridades de Estados Unidos han confirmado el fallecimiento del actor británico Julian Sands cinco meses después de que desapareciera mientras practicaba senderismo en las montañas de California.

La muerte del actor británico Julian Sands ha sido confirmada tres días después de que fueran encontrados unos restos humanos en las colinas del sur del estado de California, donde había desaparecido hace cinco meses. Tenía 65 años.

Un entusiasta montañero

Sands, que era un entusiasta montañero, vivía en Los Ángeles. Su desaparición había sido denunciada el pasado 13 de enero, tras salir para realizar una ruta cerca del Monte Baldy, al este de Los Ángeles. La región fue escenario de fuertes tormentas durante el invierno.

Las autoridades han informado de que se le ha practicado la autopsia al cuerpo, pero son necesarias más pruebas para conocer con exactitud la causa de la muerte.

Equipos de salvamento ayudados por drones y helicópteros lo habían buscado en numerosas ocasiones. Aunque en varias las condiciones meteorológicas dificultaron la tarea. No se encontró ningún rastro de él hasta que unos excursionistas dieran por casualidad con sus restos.

Cuarenta años interpretando

Sands comenzó su carrera como actor en el Reino Unido, trabajando constantemente en cine y televisión. Contaba con unos 150 títulos en sus cuarenta años de profesión.

Tras estudiar en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, comenzó con pequeños papeles en películas, entre ellas Oxford Blues y The Killing Fields. En 1985 obtuvo el papel protagonista en A Room with a View junto a Helena Bonham Carter, un drama romántico ambientado en La Toscana. El filme fue nominado a ocho Oscars y ganó tres.

Su paso a Hollywood

En medio del éxito, Sands se trasladó a Estados Unidos para continuar su carrera en Hollywood.

Protagonizó la película de terror Warlock en 1989y su secuela. En la comedia de terror de 1990 Arachnophoby, con Jeff Daniels y John Goodman, interpretó a un entomólogo especializado en arañas.

También apareció como estrella invitada o en papeles recurrentes en series de televisión como 24, Medici, Smallville, Dexter, Gotham y Elementary. Su última película fue Los fantasmas del lunes, de 2022.

El viernes, su familia publicó su primera declaración desde la desaparición.

"Seguimos llevando a Julian en nuestros corazones con brillantes recuerdos de él como un maravilloso padre, esposo, explorador, amante del mundo natural y las artes, y como un original intérprete ", decía el comunicado.

Sands presumió de su amor por la naturaleza en una entrevista concedida en 2020 al diario The Guardian, en la que afirmaba que se sentía más feliz cuando estaba "cerca de la cima de una montaña en una mañana fría" y que su mayor sueño era escalar "un pico remoto en el alto Himalaya, como el Makalu".

Sands estaba casado con la periodista Evgenia Citkowitz y tenía tres hijos adultos.