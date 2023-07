Por Euronews en español

El escocés Ewan McGregor recibió el Premio del Presidente por toda su carrera.

La 57 edición del Festival de Cine de Karlovy Vary, República Checa, ofrece al público más de 200 películas de todo el mundo, 11 de ellas en competición oficial y 12 en la competición Proxima, centrada en los jóvenes talentos cinematográficos.

El neozelandés Russell Crowe, presente en el evento, se ganó a sus fans con una actitud servicial y amable. Máximo Décimo Meridio siempre tuvo tiempo para saludar, firmar una foto o hacerse un selfie, antes de tocar con su grupo de musica, los Indoor Garden Party.

"La música es muy importante para mí", confesaba el actor ante la prensa. "Es algo profundamente creativo a lo que no renuncio y no me importa cuánta gente me diga que no debería hacerlo, o lo que sea. Lo haré de todos modos".

Ewan McGregor recibió por su parte el Premio del Presidente. El actor escocés se mostraba honrado por tal reconocimiento.

"Para mí siginifa mucho. Creo mucho en lo que hacemos como actores. Tengo mucha suerte de hacer lo que me gusta y me encanta lo que hago", decía tras recoger el galardón.

McGregor presentaba en la ciudad checa su nueva película 'You Sing Loud, I Sing Louder', coprotagonizada por su propia hija, Clara McGregor, que también es autora del tema principal y productora de la cinta.