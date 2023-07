El Festival de Cine de Venecia presenta un cartel impresionante pese a las huelgas de Hollywood, pero ¿la inclusión de Woody Allen, Roman Polanski y Luc Besson aguará la fiesta?

Nuevas películas de David Fincher, Bradley Cooper, Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Michael Mann, Ava DuVernay, Woody Allen y Roman Polanski se dirigen al Lido para la 80ª edición del Festival de Venecia.

El director del festival, Alberto Barbera, anunció el cartel de la 80ª edición del festival de cine más antiguo del mundo, que ha sabido capear el temporal del Covid-19 y no ha cancelado ni una sola vez las festividades durante la pandemia. Sin embargo, este año se enfrentaba a un nuevo reto debido a las huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA.

De hecho, el festival es conocido como una glamurosa plataforma de lanzamiento para la temporada de premios y se esperaba una menor presencia estadounidense en el Lido, ya que los estudios son reacios a lanzar proyectos sin la presencia de famosos en la alfombra roja.

Sin embargo, se han disipado los temores de un festival "Plan B" poco estelar y reducido. Según Barbera, el cartel original de películas se ha mantenido prácticamente intacto tras las huelgas, y solo se ha retirado el filme Challengers, protagonizado por Zendaya y dirigido por Luca Guadagnino, que iba a inaugurar el festival el 30 de agosto.

Challengers se retira del Festival de Cine de Venecia por las huelgas de Hollywood MGM

"Las otras películas estadounidenses que habíamos invitado han sido confirmadas y estarán presentes", dijo Barbera. También señaló que las huelgas de la SAG-AFTRA harán que algunos "actores y actrices" no asistan, pero que los talentos del cine independiente podrán acudir, lo que significa que la alfombra roja "no estará vacía".

El director añadió que tiene grandes esperanzas en que "los actores que participan en producciones independientes (estadounidenses) - y hay muchos en Venecia - acudan" al festival.

Challengers ha sido sustituida por la película italiana de la Segunda Guerra Mundial Comandante, de Edoardo de Angelis, protagonizada por Pierfrancesco Favino. La sociedad de las nieves, el thriller de supervivencia de J.A. Bayona, producido para Netflix, clausurará el Festival de Venecia 2023 el 9 de septiembre.

Otro largometraje de Netflix, The Killer (El asesino), de David Fincher, se ha asegurado un puesto en la competición. El thriller está protagonizado por Michael Fassbender y Tilda Swindon.

Michael Fassbender en El asesino de David Fincher Netflix

Se une a un impresionante cartel de competición este año, que incluye Maestro, el segundo esfuerzo como director de Bradley Cooper tras el éxito de taquilla de Ha nacido una estrella, que se estrenó en Venecia en 2018. Cooper dirige y protagoniza como el legendario director de orquesta y compositor Leonard Bernstein, junto a Carey Mulligan, quien da vida a la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre.

Yorgos Lanthimos, cuya película de 2018 La favorita se convirtió en un éxito que le valió el Oscar, también regresa al Lido con Poor Things, un drama de época surrealista y gótico protagonizado por Emma Stone como una mujer devuelta a la vida por un científico del siglo XIX. La película, inspirada en Frankenstein, cuenta con un reparto formado por Mark Ruffalo, Willem Dafoe y Margaret Qualley.

Emma Stone y Mark Ruffalo en Poor Things (Pobres criaturas), de Yorgos Lanthimos Searchlight Pictures

También competirán por el León de Oro este año Priscilla, de Sofia Coppola, una mirada a la relación de Priscilla Presley con el Rey del Rock and Roll, basada en las memorias de Presley de 1985 "Elvis and Me"; Ferrari, biopic de Michael Mann basado en la biografía de Brock Yates sobre el legendario piloto de carreras italiano Enzo Ferrari, protagonizada por Adam Driver; y The Promised Land, drama de época danés protagonizado por Mads Mikkelsen y dirigido por Nikolaj Arcel en A Royal Affair.

También está el drama de ciencia ficción La Bête, de Bertrand Bonello, con Léa Seydoux y George MacKay, que gira en torno a la inteligencia artificial en un mundo donde las emociones son una amenaza; el drama sobre inmigrantes The Green Border, de la cineasta polaca Agnieszka Holland; Origen, de Ava Duvernay, inspirada en la obra de la ganadora del Premio Pulitzer Isabel Wilkerson Caste: Los orígenes de nuestro descontento, de la ganadora del Premio Pulitzer Isabel Wilkerson, sobre el sistema jerárquico que ha dado forma a Estados Unidos; y El mal no desaparece, la nueva película sorpresa del oscarizado director de Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi.

¿Mareado? Ya te dijimos que era impresionante...

Las polémicas selecciones amenazan con ensombrecer un cartel fantástico

Las selecciones fuera de concurso y Horizons también han ofrecido una prometedora programación este año, que incluye la última película de Richard Linklater sobre un psicólogo que trabaja encubierto para la policía_(Hit Man), el nuevo documental del veterano cineasta Frederick Wiseman sobre los entresijos de un famoso restaurante parisino (Menus Plaisirs - Les Troisgros), la última comedia del surrealista francés Quentin Dupieux sobre el narcisismo sin límites de los artistas (Daaaaaali!), y un documental sobre el último concierto de piano en solitario de Ryuichi Sakamoto, dirigido por su hijo Neo Sora (Ryuichi Sakamoto Opus).

También está el regreso de Wes Anderson. No es que se hubiera ido nunca. Recién estrenada en Cannes Asteroid City, el cineasta estará en Venecia con The Wonderful Story of Henry Sugar, una serie de relatos inspirados en cuentos del entrañable autor Roald Dahl. El largometraje, de 40 minutos de duración, está protagonizado por Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel y Ben Kingsley.

Por si fuera poco, la selección Fuera de concurso también incluye el drama de William Friedkin The Caine Mutiny Court Martial, protagonizado por Kiefer Sutherland. Friedkin también estará en el Lido para la proyección de una copia remasterizada de El exorcista, con motivo del 50 aniversario de la película.

Sin embargo, uno de los principales temas de conversación de este anuncio -y del festival de este año- será la presencia de varios directores controvertidos en el programa.

Woody Allen, Luc Besson y Roman Polanski estrenarán sus nuevas películas en el Festival de Cine de Venecia de este año. Getty Images, AFP, Shutterstock

Venecia nunca ha rehuido la polémica, pero este año no solo la ha redoblado, sino que la ha triplicado.

El controvertido director Woody Allen estrenará su nueva película Coup de Chance en la sección Fuera de Competición. Se trata de su primera película en francés, y su inclusión en la programación generará, sin duda, escándalo.

También fuera de concurso, Roman Polanski estrena su nueva película, la comedia negra The Palace. Venecia estrenó en 2019 Un oficial y un espía, de Polanski (y entregó a la película el León de Plata del Premio del Jurado). La película, coescrita por Polanski, se centra en una fiesta en un lujoso hotel suizo en vísperas del nuevo milenio. En el reparto figuran John Cleese, Fanny Ardant y Mickey Rourke.

Pero, ¿por qué detenerse en dos cuando se pueden tener tres imanes de la polémica?

La última baza problemática del festival está esta vez en Competición: Luc Besson, el director francés acusado de supuesta mala conducta sexual, estrenará su nuevo largometraje, Dogman, un drama protagonizado por Caleb Landry Jones. El director espera remontar, pero está por ver si la crítica y el público perdonan y olvidan, o incluso aceptan que se incluya a estos tres directores en primer lugar.

Por si no fuera suficiente desafío capear el temporal de huelgas en Hollywood, Venecia podría tener que enfrentarse a importantes críticas y piquetes propios cuando se estrenen estas películas. Esperemos que esto no ensombrezca por completo una selección de películas por lo demás estelar.

Aquí está la programación completa de Venecia 2023:

VENEZIA 80 COMPETICIÓN

La tierra prometida - Nikolaj Arcel

Dogman - Luc Besson

La Bête - Bertrand Bonello

Hors-Saison - Stéphane Brizé

Enea - Pietro Castellitto

Comandante - Edoardo de Angelis (película inaugural)

Maestro - Bradley Cooper

Priscilla - Sofia Coppola

Finalmente L'Alba - Saverio Costanzo

Lubo - Giorgio Diritti

Origen - Ava DuVernay

El asesino - David Fincher

La memoria - Michel Franco

Io Capitano - Matteo Garrone

El mal no existe - Ryusuke Hamaguchi

La frontera verde - Agnieszka Holland

Die Theorie Von Allem - Timm Kroger

Poor Things - Yorgos Lanthimos

El Conde - Pablo Larrain

Ferrari - Michael Mann

Adagio - Stefano Sollima

Woman Of -Malgorzata Szumowska, Michal Englert

Holly - Fien Troch

FUERA DE CONCURSO

Ficción

Coup de Chance - Woody Allen

La maravillosa historia de Henry Sugar - Wes Anderson

El penitente - Luca Barbareschi

L'Ordine del Tempo - Liliana Cavani

Vivants - Alix Delaporte

¡Daaaaali! - Quentin Dupieux

El consejo de guerra del motín del Caine - William Friedkin

Aggro Dr1ft - Harmony Korine

Hit Man - Richard Linklater

The Palace - Roman Polanski

Snow Leopard - Pema Tseden

No ficción

Hollywoodgate - Ibrahim Nash'at

Amor - Virginia Eleuteri Serpieri

Ryuichi Sakamoto Opus - Neo Sora

Frente a Guernica (Version Integrale) - Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi

Enzo Jannacci Vengo Anch'io - Giorgio Verdelli

Menus Plaisirs - Les Troisgros - Frederick Wiseman

Series

D'Argent et de Sang (episodios 1-12) - Xavier Giannoli, Frederic Planchon

Conozco tu alma (episodios 1&2) - Alen Drljevic, Nermin Hamzagic

Proyección especial

La Parte del Leone: Una Storia della Mostra - Baptiste Etchegary, Guiseppe Bucchi

HORIZONTES EXTRA

Bota Jone - Luana Bajrami

Forever Forever - Anna Buryachkova

El rescate - Daniela Goggi

En tierra de santos y pecadores - Robert Lorenz

Día de lucha - Jack Huston

Felicita - Micaela Ramazzotti

Pet Shop Boys - Olmo Schnabel

Stolen - Karan Tejpal

L'Homme d'Argile - Anais Tellenne

HORIZONTES

A Cielo Abierto - Mariana Arriaga, Santiago Arriaga

El Paraiso - Enrico Maria Artale

Behind the Mountains - Mohamed Ben Attia

The Red Suitcase - Fidel Devkota

Tatami - Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi

Paradise Is Burning - Mika Gustafson

El peso pluma - Robert Kolodny

Invelle - Simone Massi

Hesitation Wound - Selman Nacar

Heartless - Nara Normande, Tiao

Una Sterminata Domenica - Alain Perroni

City of Wind - Lkhagvadulam Purev-Ochir

Explanation for Everything - Gabor Reisz

Gasoline Rainbow - Bill Ross, Turner Ross

En Attendant la Nuit - Céline Rouzet

Housekeeping for Beginners - Goran Stolevski

Shadow of Fire - Shinya Tsukamoto

Dormitory - Nehir Tuna

CLÁSICOS DE VENECIA

Bill Douglas My Best Friend - Jack Archer

Le Film Pro-Nazi d'Hitchcock - Daphne Baiwir

Thank You Very Much - Alex Braverman

Landrian - Ernesto Daranas Serrano

Un Altra Italia Era Possibile, Il Cinema Di Guiseppe De Santis - Stefano Della Casa

Michel Gondry Do It Yourself - François Nemeta

Ken Jacobs From Orchard Street to the Museum of Modern Art - Fred Riedel

Frank Capra: Mr America - Matthew Wells

Dario Argento Panico - Simone Scafidi

El director de_La La Land_ y First Man, Damien Chazelle, es el presidente del jurado de este año, que también contará con Jane Campion, Laura Poitras, Mia Hansen-Løve, Martin McDonagh, Gabriele Mainetti, Santiago Mitre, Saleh Bakri y Shu Qi.

El Festival de Venecia se celebra del 30 de agosto al 9 de septiembre. Sigue atento Euronews Cultura para conocer toda la cobertura del festival, incluidas nuestras películas más esperadas para la 80ª edición de este año.