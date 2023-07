Día Nacional del Orgasmo: una fecha para romper tabúes

¿Existe el punto G?¿de dónde viene la palabra "orgasmo"?¿quién fue la primera persona en identificarlo?¿de qué año data el primer dildo?

Es un día que llega una vez al año, se celebra el 31 de julio. El día oficial del clímax se celebra hoy en el Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá, y es una rama del Día Internacional del Orgasmo Femenino que se celebra el 8 de agosto. Su objetivo es concienciar, romper los tabúes que aún prevalecen en la sociedad y desestigmatizar el placer sexual.

Con suerte, muchos de ustedes ya son conscientes de la intensa sensación de placer y de los beneficios para la salud relacionados con los orgasmos, que alivian el estrés, aumentan la inmunidad, alivian el dolor causado por la artritis, ayudan a concentrarse y, en general, son algo maravilloso cuando se trata de mantener relaciones prósperas.

Pero antes de que te pongas a escuchar "Love to Love You, Baby" de Donna Summer, "I Touch Myself" de Divinyls o "The Dancer" de PJ Harvey (tres canciones que son básicamente orgasmos musicales) y te des el gusto, aquí tienes unos cuantos datos que quizá no conozcas sobre el orgasmo.

1. Origen griego

La palabra 'orgasmo' procede del griego antiguo ὀργασμός (orgasmós), que se traduce como "excitación" o "hinchazón".

2. Los orgasmos como remedio histórico

En el siglo VIII a.C., Homero escribió sobre Melampo, un curandero argonauta de la mitología griega que trataba a las vírgenes de un tipo de locura. Achacaba sus problemas a la falta de orgasmos y animaba a mantener relaciones sexuales con hombres jóvenes y fuertes. Esto es anterior a un texto médico holandés publicado en 1653 que instruía a las matronas a tratar a cualquier paciente "histérica" utilizando aceites para "masajear los genitales con un dedo dentro". De esta manera, la mujer afligida puede ser excitada hasta el paroxismo".

Hildegard of Bingen, la primera persona en describir el orgasmo femenino. Dominio público

3. El arrebato

La primera descripción escrita del orgasmo femenino procede de una monja del siglo XII, Hildegarda de Bingen, una polímata famosa por sus composiciones musicales, sermones y escritos sobre temas como el género, la medicina y la teología.

Enviada a un monasterio benedictino a los ocho años, fue una prolífica escritora y se convirtió en la primera persona de la historia (que sepamos) en describir el orgasmo femenino: "Cuando una mujer hace el amor con un hombre, una sensación de calor en su cerebro, que trae consigo el deleite sensual, comunica el sabor de ese deleite durante el acto y convoca la emisión de la semilla del hombre. Y cuando la semilla ha caído en su lugar, ese calor vehemente que desciende de su cerebro atrae la semilla hacia sí y la retiene, y pronto los órganos sexuales de la mujer se contraen, y todas las partes que están listas para abrirse durante el tiempo de la menstruación ahora se cierran, de la misma manera que un hombre fuerte puede retener algo encerrado en su puño."

4. Un estado de trascendencia

Siguiendo con la literatura, el término francés la petite mort ("la pequeña muerte") es una expresión que significa "la breve pérdida o debilitamiento de la conciencia" y en el uso moderno se refiere específicamente a "la sensación del postorgasmo comparada con la muerte".El primer uso atestiguado con el significado de "orgasmo" fue en 1882. En el uso moderno, este término se ha interpretado generalmente para describir el estado postorgásmico de inconsciencia que algunas personas tienen después de haber tenido algunas experiencias sexuales.

Más ampliamente, puede referirse a la liberación espiritual que se produce con el orgasmo o a un breve periodo de trascendencia como resultado del gasto de la "fuerza vital". El crítico literario Roland Barthes hablaba de la petite mort como el principal objetivo de la lectura literaria, la sensación que uno debe tener al experimentar cualquier gran literatura. No lo estropees, Roland...

5. Hasta dónde hemos llegado...

En 1869 (dejen de reírse por lo bajo), el médico estadounidense George Taylor inventó el Manipulator, un vibrador accionado por vapor con un mecanismo que ocupaba una habitación entera. Difícilmente práctico. Se calcula que el primer vibrador manual se vendió en Estados Unidos en 1900. Al parecer, los usuarios tenían que darle a la manivela como si fuera un batidor de huevos.

6. El punto Gräfenberg

El punto G -sí, existe, supéralo- debe su nombre al investigador Ernest Gräfenberg, que escribió por primera vez sobre el punto G en los años cincuenta. Refiriéndose a la zona altamente erógena, Gräfenberg escribió en el estudio de 1950 publicado en The International Journal of Sexology: "La pared anterior de la vagina a lo largo de la uretra es el asiento de una zona erotógena distinta y debe tenerse más en cuenta en el tratamiento de la deficiencia sexual femenina."

Hedy Lamarr, la primera mujer en llegar al clímax en pantalla en una película no pornográfica Donaldson Collection

7. El primer orgasmo femenino en pantalla

Considerada en su día la mujer más bella del mundo durante su apogeo en los años 40 y 50, la estrella de Hollywood Hedy Lamarr fue una de las mujeres más fascinantes de la industria. Fue una inventora autodidacta que desarrolló una tecnología de salto de espectro que condujo al desarrollo del GPS, el Bluetooth y el Wi-Fi seguro. También fue la modelo de la Blancanieves de Disney, inspiró a la Gatúbela de DC Comics y suscitó polémica al protagonizar uno de los primeros orgasmos femeninos en pantalla. Cuando tenía 19 años y vivía en Viena, su ciudad natal, Lamarr protagonizó el polémico drama romántico Éxtasis (1933), de Gustav Machatý, en el que protagonizó el primer orgasmo femenino en pantalla en una película no pornográfica. El largometraje causó tal revuelo que el entonces marido de Lamarr, Friedrich Mandl, intentó suprimirlo comprando todas las copias existentes. Buen intento, Mandl.

8. ¡Toma eso Usain!

A 45 km/h, la eyaculación es más rápida que Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta, que en su mejor momento ha alcanzado los 44,7 km/h.

9. Cóctel por favor

Se sabe que en los rodajes porno se utilizan varias sustancias como semen falso, entre las que destacan el jabón de manos; el limpiador facial Cetaphil; la leche condensada; una mezcla de clara de huevo, yogur, almidón de maíz y agua; o incluso la mezcla de Piña Colada. Ahora ya lo sabe. Y buena suerte escuchando la clásica canción de Rupert Holmes 'Escape (The Piña Colada Song)' de la misma manera nunca más.

10. El récord de orgasmos femeninos en una hora

Según un estudio realizado supuestamente por médicos del Centro de Estudios Maritales y Sexuales de California, una mujer experimentó 134 orgasmos en una hora, la mayor cantidad jamás documentada.

Es decir, 2,2 por minuto. En cambio, el récord masculino es de 16 orgasmos en el mismo tiempo. Esta cifra alucinante está relacionada con un fenómeno de reciente definición: ESR (Expanded Sexual Response), definido como "ser capaz de alcanzar orgasmos duraderos y/o prolongados y/o múltiples y/o sostenidos y/o orgasmos de estado que duran más y son más intensos que los patrones de orgasmo clásicos definidos en la literatura". Suena agotador.

Y como dato curioso, a principios de este año, una mujer que asistía a un concierto de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall tuvo un orgasmo completo durante la actuación. Ocurrió mientras la orquesta interpretaba la Sinfonía nº 5 de Chaikovski. No es la primera vez que esto ocurre con la música, ya que se ha afirmado que ciertas notas musicales pueden inducir orgasmos. Si tienes curiosidad, lee nuestro artículo sobre cómo la música puede inducir orgasmos fulminantes.