¿Se pregunta qué ciudades europeas son las mejores en cuanto a arte? Consulte la clasificación...

¿Es usted aficionado al arte o artista?

¿Está planeando un viaje? ¿se va a trasladar a una ciudad europea? ¿está sopesando dónde estudiar arte o simplemente siente curiosidad por saber qué ciudades europeas tienen más que ofrecer artísticamente?

PosterXXL te lo pone fácil.

La empresa es uno de los principales distribuidores en línea de productos fotográficos personalizados de Alemania y ha recopilado, analizado y clasificado las ciudades más artísticas de Europa, desvelando qué ciudades europeas son paraísos para artistas y aficionados al arte.

Se han basado en el número de galerías de arte, la cantidad de edificios diseñados por arquitectos famosos, la cantidad de escuelas de arte y festivales de arte, así como el número de artistas contemporáneos nacidos en la ciudad.

¿Cuáles son las ciudades más artísticas de Europa?

Basándose en las cinco categorías de posterXXL, Londres se sitúa en general como la ciudad número 1.

Las ciudades más artísticas de Europa posterXXL

El resto de destinos del Top 5 que destacan para los amantes del arte son Ámsterdam, Roma, Edimburgo y Oslo. Berlín se queda fuera del Top 5 por muy poco y, sorprendentemente, París sólo aparece en el puesto 10. Milán, Helsinki y Lyon superan a la capital francesa. Madrid ocupa la 11ª posición y Barcelona, la 25ª.

Aquí está el desglose completo:

Las mejores galerías de arte de Europa

Clasificación europea de las galerías de arte posterXXL

Londres (Inglaterra) Praga (República Checa) París (Francia) Ámsterdam (Países Bajos) Milán (Italia)

Londres encabeza la clasificación de posterXXL de las mejores galerías de arte. Es difícil discutirlo, ya que los británicos sobresalen cuando se trata de museos. De Turner a Van Gogh, la National Gallery alberga algunos de los cuadros más famosos del mundo; el Museo del Diseño merece sin duda su tiempo, así como el Museo de Historia Natural y el Museo de la Ciencia. Sin olvidar la Tate Modern, que alberga numerosas obras de arte moderno.

Praga ocupa el segundo lugar, con la Galería Nacional (Národní galerie Praha) y el Museo Kampa, como dos de sus destinos artísticos más populares. París ocupa el tercer puesto del ranking, destacando en la capital francesa el Centro Pompidou, que alberga la mayor colección de arte moderno de Europa, el Museo de la Orangerie y, por supuesto, el Louvre. Barcelona ocupa la 8ª posición y la Madrid, la 11ª.

Edificios arquitectónicos notables

Lista de las ciudades europeas de edificios arquitect´ónicos posterXXL

Colonia (Alemania) Helsinki (Finlandia) Amberes (Bélgica) Leeds (Inglaterra) Valencia (España)

Londres cae hasta el puesto 12, superada por ciudades como Lyon, Glasgow y Valencia en el top de ciudades para la arquitectura. Colonia ocupa el puesto número 1, destacando con edificios diseñados por arquitectos famosos, como la imponente Mezquita Central de Colonia o la Torre de Colonia.

Más al norte, Helsinki ocupa el segundo puesto, con la biblioteca universitaria o su museo nacional. Amberes ocupa el tercer lugar, con edificios como la moderna Havenhuis o la imponente estación de tren Antwerpen Centraal.

Sevilla se posiciona en el 6º lugar; Madrid, en el 14º; y Barcelona, en el 21º.

Festivales de arte imprescindibles en Europa

Festivales de arte. posterXXL

Ámsterdam (Países Bajos) Bremen (Alemania) Lyon (Francia) Londres (Inglaterra) Hannover (Alemania)

Ámsterdam gana la clasificación de festivales de arte. Más de 100 artistas exponen sus obras en This Art Fair y los amantes de las actuaciones artísticas no convencionales y la música sacan partido a su dinero en el No Art Festival.

El ArtFest de Bremen, organizado por los estudiantes de la Universidad Jacobs, y La Strada, que celebra el arte callejero, le valen a la ciudad alemana el segundo puesto del podio. El top 3 lo completa Lyon, que cuenta con una floreciente escena artística, entre la que destaca la Bienal de Lyon, que se ha consolidado como un importante acontecimiento para el arte contemporáneo en Francia y Europa.

Dentro del Top 10, Alemania se lleva la palma, con 4 de los 10 puestos para el país germano. Madrid se queda en la 11ª posición y Sevilla, en la 25ª.

Escuelas de arte europeas más conocidas

Escuelas de arte más conocidas. posterXXL

Roma (Italia) Oslo (Noruega) Londres (Inglaterra) Turín (Italia) Ámsterdam (Países Bajos)

Las escuelas de arte son cruciales para que una metrópolis artística prospere. Según las conclusiones de posterXXL, Roma ocupa el primer lugar con universidades como la Universidad de Bellas Artes de Roma (RUFA) o la Accademia delle arti Roma.

Oslo también ofrece grandes oportunidades a los jóvenes artistas, con centros de formación como la Academia Nacional de las Artes de Oslo o la Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo. Londres ocupa el tercer lugar, y sigue siendo uno de los destinos más populares para estudiar arte y diseño. Elija: Royal College of Art, University of the Arts London, Goldsmiths University, Slade School of Fine Art o Imperial College London.

En el Top 10, Francia tiene las escuelas de arte más solicitadas, con Toulouse, París y Lyon. Sevilla ocupa la 17ª posición; Las Palmas, 21ª; Madrid, 22ª y Barcelona, 24ª.

Lugares de nacimiento de artistas contemporáneos famosos

Ciudades europeas de artistas. posterXXL

Londres (Inglaterra) París (Francia) Ámsterdam (Países Bajos) Viena (Austria) Berlín (Alemania)

Londres ocupa el primer puesto en la clasificación de posterXXL cuando se trata de artistas contemporáneos. La ciudad inglesa es la cuna de numerosos artistas como Tracey Emin, Antony Gormley, James Nares y Richard Hamilton.

París le sigue de cerca, ya que la capital francesa también ha producido algunos artistas contemporáneos de renombre, como Sophie Calle, Christian Boltanski o Camille Henrot. Ámsterdam ocupa el tercer puesto de la clasificación, con artistas de la talla de Saskia de Brau, Rob Scholte e Inez Van Lamsweerde, nacidos en la ciudad holandesa. Madrid ocupa la 18ª posición.

Para más información, consulte la clasificación completa de posterXXL.