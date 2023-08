FIFA 23 ha actualizado el modelo de jugadora de la defensa marroquí Nouhaïla Benzina para que incluya un hiyab, después de que llevara el velo islámico en la Copa Mundial femenina. Pero, ¿por qué el hiyab sigue siendo un tema tan polémico en el fútbol?

Durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, la jugadora marroquí Nouhaïla Benzina hizo historia al ser la primera jugadora en disputar un partido de la Copa Mundial con el velo islámico.

En la última actualización del título FIFA 23, llamada Title Update 16, EA ha adoptado el modelo de jugadora de Benzina para dotarla de un hiyab.

La serie FIFA incluyó equipos internacionales femeninos por primera vez en FIFA 16, y FIFA 2023 se convirtió en el primer juego en poner también equipos de clubes femeninos.

"Tenemos la visión de conectar no solo con los 150 millones de aficionados que tenemos ahora, sino con los 1.000 millones de fans", dijo el vicepresidente y productor ejecutivo de Electronic Arts, John Shepherd. "Queremos que este juego, esta marca, este club, este ecosistema, acojan a todo el mundo", agregó.

El próximo juego de EA, sin embargo, no se llamará FIFA, y la serie pasará a llamarse EA Sports FC 24, tras los problemas surgidos con la readquisición de la licencia FIFA. Al parecer, el juego de este año, EA Sports FC 24, incluirá a mujeres en el característico modo Ultimate Team, que permite a los jugadores crear equipos con jugadores de ambos sexos.

El hiyab en el fútbol sigue siendo un tema polémico

El uso de velo por motivos religiosos en los partidos no se autorizó hasta 2014, cuando la FIFA (el organismo rector del fútbol en el mundo real, no el juego de EA Sports) actualizó sus normas sobre el hiyab. Anteriormente, el pañuelo no estaba permitido porque se temía que pudiera causar lesiones.

Benzina, que juega en el club marroquí ASFAR, ha llevado el pañuelo con regularidad durante la actual Copa Mundial femenina.

A pesar de la autorización de 2014, se han vertido críticas contra la defensa de 25 años, que fue objeto de críticas por su elección de competir con el hiyab. El periodista Philippe Guibert la calificó de "increíblemente regresiva", mientras que la publicación deportiva francesa L'Equipe afirmó que "la posición de la FIFA no es la misma que la de Francia".

En junio de 2023, el máximo tribunal administrativo de Francia ratificó la prohibición de que las jugadoras de fútbol llevaran el hiyab, después de que el asunto fuera aprovechado por políticos que alegaban que el laicismo estaba en peligro.

"Las federaciones deportivas cuya misión es garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos (...) pueden imponer a sus jugadores un requisito de neutralidad en las competiciones y eventos deportivos, para garantizar el buen desarrollo de los partidos y cualquier choque o enfrentamiento", dijo el Consejo Constitucional en un comunicado.

Consideró "adecuada y proporcionada" una norma de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) contra "cualquier signo o vestimenta que muestre claramente la afiliación política, filosófica, religiosa o sindical" durante el juego.

Un grupo de futbolistas musulmanas, las "Hijabeuses", habían interpuesto el recurso contra la norma de la FFF.

Los jueces se vieron sometidos a presiones políticas antes de la sentencia, en un momento en que los partidos mayoritarios intentan defenderse de la extrema derecha, que está muy arriba en las encuestas.

El concepto francés de laicidad sigue siendo un tema delicado en Francia, presentado por sus defensores como una forma de garantizar la neutralidad religiosa del Estado y por sus detractores como un silbato contra las minorías étnicas y religiosas, especialmente los musulmanes.

La decisión de mantener la prohibición del hiyab ha sido criticada porque impide a las mujeres que lo lleven jugar, arbitrar y participar en cualquier categoría de fútbol en Francia.

Marruecos quedó eliminada de la Copa Mundial femenina tras caer por 4-0 ante Francia. La selección francesa se enfrentará a Australia en cuartos de final mañana sábado 12 de agosto.