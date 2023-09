Por Frédéric Ponsard

Cartoon Forum, la gran cita europea de la animación. Miles de creadores, productores y difusores de Europa y más de 40 países participan en el evento, marcado este año por el regreso de la animación británica tras el Brexit

Creado hace más de 30 años, el Cartoon Forum ha apoyado a más 1 000 coproducciones europeas.

"Es una especie de ventana abierta al futuro: durante tres días, en Toulouse, se presentan proyectos de televisión y de plataformas, las cadenas de televisión y las plataformas hacen su selección, los productores encuentran financiación y los coproductores también", explica Annick Maes, directora del Cartoon Forum.

Regresa la animación británica

Este año se presentan 76 proyectos seleccionados. Y este año vuelve la animación del Reino Unido, ausente de las coproducciones europeas desde el Brexit.

"Es un verdadero regreso. Tenemos una relación tan larga, orgullosa y profunda con Europa -exclama Kate O'Connor, directora ejecutiva de UK Animation-. Nos ha decepcionado mucho no poder asistir en los últimos años, y no vemos ningún límite a la colaboración creativa para estar aquí, con nuestros amigos y colegas, en uno de los eventos más importantes, si no el más importante, del calendario".

"La Animación en el Reino Unido se encuentra con Europa" es un proyecto organizado por Animation UK en colaboración con la BBC, Disney, Warner Brothers. Discovery y SKY.

El Cartoon Forum cuenta con el apoyo del programa Europa Creativa - MEDIA de la Comisión Europea.

Con los años y las décadas, el Cartoon Forum se ha convertido en un acontecimiento clave para la pujante industria europea de la animación. Aquí se reúnen inversores y creadores para preparar las coproducciones del mañana. Aquí están representados todos los formatos y todos los medios, y el Cartoon Forum es un crisol para todos los protagonistas de la animación europea.