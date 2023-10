Durante un espectáculo en Las Vegas, Bono alteró la letra de uno de sus mayores éxitos para rendir homenaje a las víctimas del atentado de Hamás en un festival de música el pasado fin de semana.

El célebre grupo de rock irlandés U2 rindió homenaje a las víctimas del festival de música Supernova de Israel durante uno de sus conciertos en el Sphere de Las Vegas, donde el grupo está realizando una gira de 25 conciertos.

U2 interpretó su éxito de 1984 "Pride (In the Name of Love)" y lo dedicó a los cientos de aficionados a la música que fueron asesinados, refiriéndose a ellos como "estrellas de David" en una letra reescrita.

"Cantamos por nuestros hermanos y hermanas, que ellos mismos estaban cantando en el festival Supernova Sukkot de Israel", dijo Bono. "Cantamos por ellos. Nuestra gente, nuestro tipo de gente, gente de la música. Gente juguetona, experimental. Nuestro tipo de gente. Cantamos para ellos".

Bono continuó: "A la luz de lo que ha pasado en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridículo, incluso risible, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia... Pero nuestros corazones y nuestra rabia, ya sabéis hacia dónde apuntan. Así que cantad con nosotros... y con esos preciosos niños en ese festival de música".

Bono cambió la primera estrofa de la canción para referirse a la masacre de Israel en lugar de a la muerte de Martin Luther King Jr.

"Temprano por la mañana, 7 de octubre, el sol está saliendo en el cielo del desierto", cantó. "Estrellas de David, te quitaron la vida pero no pudieron con tu orgullo".

La letra original de la canción, dedicada al líder de los derechos civiles estadounidense, es: "Temprano por la mañana, 4 de abril, un disparo resuena en el cielo de Memphis. Libre al fin, te quitaron la vida, no pudieron con tu orgullo".

El atentado de Hamás contra apasionados a la música tuvo lugar en el festival Supernova el sábado 7 de octubre. El festival de música electrónica, que duraba toda la noche y coincidía con la festividad judía de la cosecha, Sucot, se celebraba en el desierto del sur de Israel, a cinco kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza.

Hasta el momento se han recuperado más de 260 cadáveres del lugar del festival, según la agencia de rescate Zaka, y aún quedan más desaparecidos. Alrededor de 3.500 personas asistieron al festival.