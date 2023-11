La icónica chaqueta de Michael Jackson se vende por 286.000 euros en una subasta

La chaqueta de Jackson, recuerdos musicales y el postizo de Amy Winehouse... Esto es lo que se gastó en la subasta de Propstore en Londres.

Una icónica chaqueta de cuero blanco y negro que Michael Jackson lució en un anuncio de Pepsi en 1984 se ha vendido por 250.000 libras (286.000 euros) en una subasta.

Se esperaba que la chaqueta alcanzara un precio de entre 200.000 y 400.000 libras en la subasta Propstore de Londres. Los anuncios de Pepsi, en los que Jackson reinterpretaba su éxito "Billie Jean", se recuerdan sobre todo por un incidente en el que el pelo de Jackson se incendió durante una sesión de rodaje, provocándole graves quemaduras. En aquel momento llevaba otra chaqueta.

Los recuerdos de Jackson se han vendido por miles de dólares, incluido un sombrero fedora negro que llevaba justo antes de realizar su famoso baile moonwalk por primera vez en 1983. Se vendió en una subasta parisina en septiembre por 77.640 euros.

La chaqueta de Jackson fue una de las más de 200 piezas de recuerdos musicales y cinematográficos vendidas, junto a una chaqueta de George Michael y un postizo que perteneció a Amy Winehouse.

La chaqueta de La Rocka! que llevaba el difunto cantante de Wham! en el vídeo musical "I knew you were aaiting (for me)", junto a Aretha Franklin, se vendió por 93.750 libras (107.400 euros).

El peluquín de Winehouse que lució en el videoclip de 2007 de "You Know I'm No Good", de "Back to Black", se vendió por 18.750 libras (21.500 euros).

Por otra parte, una guitarra Gibson que perteneció a Angus Young, de AC/DC, no se vendió, al igual que una gramola de edición limitada Yellow submarine de los Beatles.

Mark Hochman, director de música y carteles de Propstore, explicó antes de la subasta que era la primera vez que muchos de los objetos se ponían a la venta al público.