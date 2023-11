El Festival de Cine de Estocolmo ha pedido disculpas a Aleeza Chanowitz por un "malentendido", pero la actriz estadounidense-israelí ha decidido no asistir al festival: "No están siendo honestos conmigo".

La directora y actriz estadounidenseisraelí Aleeza Chanowitz ha abandonado sus planes de asistir al Festival de Cine de Estocolmo (que se celebra hasta el 19 de noviembre) por su programa de televisión "Chanshi" tras una serie de intercambios de correos electrónicos a raíz del conflicto entre Israel y Hamás.

Al parecer, el certamen intentó rescindir una invitación que había cursado a principios de otoño. Y más tarde se disculpó.

En declaraciones a Deadline, Chanowitz declaró que tenía previsto viajar a Estocolmo para asistir a la proyección de "Chanshi" el jueves 16 de noviembre.

Chanowitz interpreta a una joven judía ortodoxa de Brooklyn que escapa de un matrimonio concertado y se traslada a Israel en busca de aventuras sexuales... Sólo para descubrir que su visión del país es errónea. Henry Winkler interpreta al padre de la protagonista.

Producida por Kastina Communications, con sede en Tel Aviv, la serie se emitió por primera vez en la cadena israelí HOT a finales de 2022, y en enero de este año participó en la sección Indie Episodic de Sundance.

A Chanowitz se le comunicó que su invitación no seguía en pie ya no estaba porque la embajada israelí había retirado el patrocinio de sus gastos de viaje, ya que sus recursos se estaban destinando otros lugares a raíz de los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre.

Chanowitz se ofreció a pagar sus propios gastos de viaje, y en un correo electrónico del certámen se le dijo que el festival tenía que "adoptar una posición".

Cuando Chanowitz se opuso y dijo que seguía estando dispuesta a asistir, le comunicaron que, en virtud de una advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco contra los viajes a Israel y desde Israel, ya no podían recibirla como invitada. El festival le dijo que, en su lugar, podía hacer una sesión de preguntas y respuestas en línea para acompañar la proyección.

Chanowitz declaró: "Estoy sorprendida por la cobardía del festival, y es una verdadera faena porque quería pasar un rato agradable en un acto cultural en el que pudiera descansar de nuestra aterradora realidad y disfrutar y debatir sobre arte. También he tenido que adoptar una posición; una posición con los judíos, los israelíes de todo tipo, la paz con nuestros vecinos y, sobre todo, con las familias de los rehenes. Si eres un humano en Estocolmo que quiere ver una hora de una historia entretenida, divertida y humana, por favor, ve a la proyección de Chanshi".

Tras su declaración, Chanowitz dijo a Deadline que había recibido un nuevo correo electrónico de Estocolmo el lunes (13 de noviembre) en el que el festival pedía disculpas. La organización dijo que había habido un malentendido.

"Desde el fondo de nuestros corazones, en el Festival Internacional de Cine de Estocolmo lo sentimos profundamente y asumimos la responsabilidad por el malentendido con Aleeza Chanowitz y al equipo detrás de Chanshi", dijo el festival el lunes.

"El Festival Internacional de Cine de Estocolmo siempre respalda sus películas y a sus cineastas y nunca rechazaría la visita de un director participante, ni cancelaría la proyección de su obra por motivos políticos. Lamentamos enormemente esta mala comunicación que ha causado dolor al equipo y a la comunidad judía en general", añadió el festival.

En un segundo comunicado oficial remitido a Deadline, Chanowitz afirmó: "La excusa del festival de por qué no quieren que asista ha cambiado tres veces, lo que me hace sentir que no están siendo honestos conmigo. No creo que vaya porque ya no me siento bienvenida. También quería comprarme un jersey bonito; en su lugar me compraré uno en Israel y apoyaré nuestra economía".