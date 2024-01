Por Euronews en español con AP

El director canadiense Norman Jewison, fallece a los 97 años, dejando un impacto duradero en Hollywood. Desde comedias hasta dramas sociales, fue nominado como Mejor Director tres veces al Óscar. Con obras como 'En el calor de la noche' abordó la segregación racial.

Norman Jewisonha fallecido a los 97 años. Fue un aclamado y versátil director de origen canadiense cuyas películas de Hollywood abarcaron desde comedias, como'Hechizo de Luna' y 'Jesucristo Superstar', hasta dramas sociales como la oscarizada 'En el calor de la noche'.

Jewison, nominado en tres ocasiones al Oscar y galardonado en 1999 con el premio de la Academia a toda una carrera, falleció "en paz" el sábado, según su publicista Jeff Sanderson. No se ha facilitado más información al respecto. A lo largo de su dilatada carrera, Jewison combinó el humor desenfadado con películas de actualidad que le atraían a un nivel profundamente personal.

Mientras Jewison terminaba su servicio militar en la marina canadiense durante la Segunda Guerra Mundial, viajó en autostop por el sur de Estados Unidos y pudo ver de cerca la segregación racial de la época de Jim Crow.

En su autobiografía 'This Terrible Business Has Been Good to Me', señaló que el racismo y la injusticia se convirtieron en sus temas más habituales.

"Cada vez que una película aborda el racismo, muchos estadounidenses se sienten incómodos", escribió. "Sin embargo, hay que enfrentarse a ello. Tenemos que enfrentarnos a los prejuicios y la injusticia o nunca entenderemos qué es el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto; necesitamos sentir cómo se siente 'el otro'. Recurrió a sus experiencias para rodar 'En el calor de la noche', de 1967.

Entre los que animaron a Jewison durante la realización de 'En el calor de la noche':Robert F. Kennedy, a quien el director conoció durante un viaje de esquí en Sun Valley, Idaho. "Le dije que hacía películas y me preguntó qué tipo de películas hacía", recordó en una entrevista de 2011 con 'The Hollywood Reporter'.

"Así que le conté que estaba trabajando en 'En el calor de la noche' y que trata de dos policías: uno un sheriff blanco de Mississippi y el otro un detective negro de Filadelfia. Le dije que era una película sobre la tolerancia. Me escuchó, asintió y me dijo: "Norman, el momento oportuno lo es todo. En la política, en el arte, en la vida misma'. Nunca lo olvidé".

Recibió otras dos nominaciones al Oscar por 'Hechizo de luna' ('Moonstruck'), la entrañable comedia romántica por la que Cher ganó un Oscar, y por 'El violinista en el tejado', el clásico musical sobre un pueblo judío en Rusia que, según Jewison, le ofrecieron creyendo erróneamente que era judío. Durante los años 70 también hizo la ópera rock 'Jesucristo Superstar'.

Sus otras películas destacadas son la parodia de la Guerra Fría '¡Que vienen los rusos!', el thriller de Steve McQueen 'El caso de Thomas Crown' (Sociedad para el crimen (Argentina) El affaire de Thomas Crown (México)) y un par de películas con Denzel Washington: el drama racial 'Historia de un soldado' y 'Huracán Carter'.