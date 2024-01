El DJ internacional Jyoty habla de la importancia de hacer política tras unirse a más de 1000 artistas que protestan contra la polémica "cláusula antidiscriminación" de la financiación de las artes en Alemania, recientemente abandonada.

Jyoty, uno de los nombres más interesantes que han surgido en la escena musical británica en los últimos años, se ha labrado un nombre gracias a sus programas de radio, que gozan de gran prestigio.

Su música abarca todos los géneros, desde el UK Garage al house afro, pasando por clásicos inéditos y la música electrónica más underground.

Si aún no la has escuchado o visto antes, echa un vistazo a sus impresionantes actuaciones en BBC Essential Mix y Boiler Room, que se convirtieron en virales y acumularon la impresionante cifra de 3,6 millones de visitas en YouTube.

La artista, que en un principio iba a debutar este viernes en el famoso club Berghain, se unió a otros artistas de renombre internacional que cancelaron sus actuaciones en la capital alemana, lo que provocó que el Senado de Berlín eliminara la polémica "cláusula antidiscriminación" para la financiación de las artes.

Más de 1000 personalidades de sectores culturales como el cine, la edición y la música se solidarizaron con Palestina, a medida que aumentaban las reacciones. Ganadores de los premios Turner y Nobel, como Lawrence Abu Hamdan, Charlotte Prodger y Annie Ernaux, son algunos de los que se unieron al movimiento Strike Germany.

La cláusula, anunciada el mes pasado, especificaba que, para recibir financiación pública para las artes, los beneficiarios debían rechazar el antisemitismo según la definición de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Su definición de antisemitismo incluye comparar la política israelí con los nazis y negar al Estado de Israel el derecho a existir.

Esta no es sólo la primera acción política de Jyoty. También se solidarizó con los agricultores indios que se declararon en huelga hace unos años. Jyoty no sólo es locutora y DJ, también trabajó para el partido laborista británico después de estudiar política.

Euronews Cultura se reunió con ella para saber exactamente por qué se retiró del festival berlinés de música de baile CTM, que se celebra desde hace 25 años.

Cuéntanos****de tu motivación para decidir boicotear el festival CTM de Berlín y de por qué no vas a actuar.

En realidad, hay que reformular esa pregunta, porque no he boicoteado el CTM Festival. Y tampoco estoy boicoteando Berlín. Boicoteo Alemania. Conozco al booker del CTM desde hace más de 10 años, y sé el increíble trabajo que han hecho a lo largo de los años. La razón por la que he decidido unirme a Boicot a Alemania es porque siempre he dicho que yo no toco para los gobiernos, toco para la gente. Así que, para mí, voy a países que creo que tienen un liderazgo repugnante. Pero eso es porque cuando nos juntamos en el club, intentamos escapar de eso y reunimos a gente con ideas afines.

Pero también porque el mundo del arte a menudo puede ofrecer una perspectiva y una voz contrarias a las de quienes ostentan el poder. Por eso, por primera vez, he ido en contra de mis propias reglas y estoy boicoteando a un país para no llevar allí mi trabajo y mi talento. Suena raro, pero no sé cómo decirlo. Ahora el sector cultural y el sector artístico se ven arrastrados a vigilar a la gente, a vigilar a los artistas y a vigilar las creencias de los artistas y su discurso y su libertad de expresión. Y ahí es donde tenemos que trazar una línea. Y por eso acabé retirándome, por desgracia, del Festival CTM. Pero, ya sabes, es otro lugar que recibe financiación del gobierno, o creo que el festival la recibe, y no creo que sea inteligente por mi parte ir allí y, en cierto modo, respaldar esta forma de gobernar, porque creo que estas dos cosas deberían permanecer separadas.

¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Cuándo decidiste cancelar tu comparecencia?

Creo que me quedó muy claro cuando hicieron una declaración pública de que las plataformas y locales que reciben financiación del gobierno deberían estar en línea con ayudarles a imponer lo que ellos creen que es antisemitismo, que en su caso, en realidad, consiste en estar a favor de la libertad de los palestinos. Y creo que es una forma muy concisa de decirlo. Y cuando estás diciendo, oye, sólo te daremos dinero si te aseguras de que las personas que actúan en tu espacio piensan como nosotros y no emiten ningún mensaje que vaya en contra de nuestros mensajes y nuestra definición, entonces creo que se convierte en una pendiente muy resbaladiza.

También es inseguro porque se sabe que mis actuaciones siempre tienen algo que ver con la actualidad mundial. Últimamente he tocado muchas canciones sobre la libertad de Palestina. No quiero que me saquen a rastras de la discoteca porque se pueda considerar antisemita, que no lo es. Y creo que al retirarme, sólo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con esto a gran escala, porque si ocurre hoy y durante este conflicto, en el futuro podría ser otra cosa.

¿Qué esperas conseguir retirándote?

Michail, uno de los fundadores y organizadores del Festival CTM, tuiteó que acababa de salir de una reunión con [senadores culturales] de Berlín. Han anulado la cláusula para las salas y la financiación cultural debido a la gran atención que suscitó la huelga". También dijo: 'bien hecho a todos' por retirarse.

Llevábamos mucho tiempo esperándolo. Y creo que iba a ser un back to back con mi buen amigo Skrillex. Así que estábamos esperando eso. Pero, ya sabes, quiero decir, yo sólo le dije a mi equipo, mi agente y mi manager, dije, soy tan afortunado de poder viajar por todo el mundo.

Si no hacemos algún tipo de ruido, en realidad estamos diciendo que estamos bien con eso. Y recibí respuestas muy positivas. Gente de Berlín quería venir a verme. Todos miraban mi bandeja de entrada inundada de tristeza. Te voy a echar de menos. Así que yo era como un gran apoyo a esto. Estábamos contigo.

¿Cómo reaccionó la gente cuando te retiraste?

Cuando Manuka Honey y yo nos retiramos, CTM publicó un post en su canal público en el que decía: "Apoyamos a estos artistas y no estamos de acuerdo con esta decisión legislativa". Pero cuando se dieron cuenta de que desde dentro de Alemania, la sección de comentarios empezó a volverse un poco negativa. A Manuka Honey y a mí nos llamaron partidarios de Hamás y terroristas, y cerraron la sección de comentarios.

CTM nunca usaría esto [la cancelación] contra mí, y si quisieran volver a contratarme en el futuro, lo harían. Pero digamos que Berghain, que es obviamente una entidad separada, podría, por alguna razón, estar ahora en sus libros malos. Pero viviré otro día y dormiré tranquilo porque, ¿qué es estar en la lista negra de un club en comparación con no saber si te van a bombardear, sabes? Nada. Mi representante se ha puesto un poco nervioso, pero no sé cuánto más cuidado puedo tener que decir que esto va en contra de la libertad artística. Hay una diferencia en cómo los diferentes promotores están manejando la situación. Creo que lo han manejado bien.

¿Tienen los artistas la responsabilidad de denunciar?

Esta es la cuestión. Creo que siempre lo he dicho a lo largo de los años, porque como ahora tengo una plataforma más grande, creo que mucha gente quizá vea ahora por primera vez que hablo claro sobre algo, cuando en realidad he hablado claro a lo largo de los años. Ya se trate del gobierno británico o de las protestas de los agricultores en la India, me he expresado muy bien sobre lo que pienso de Modi. Hablo mucho del Estado, pero también procedo de un entorno político que mucha gente parece pasar por alto, por mucho que se hable de ello en entrevistas y otros momentos de la prensa.

Así que esto es realmente un hobby, casi, mío. Tengo un interés natural por la política mundial, y cuando hablo de ella, no lo hago como el artista Jyoty. Hablo de ello como ser humano. Una cosa que creo que tenemos que entender es que, aunque comprendo perfectamente y apruebo el sentimiento que alguien pueda tener, cuando las personas que tienen una plataforma pública en el mundo del arte, del deporte o de lo que sea se pronuncian sobre la injusticia, tenemos que recordarnos siempre por qué hicimos famosas a esas personas. ¿Fue porque te gustaban como futbolistas? ¿Fue porque te gustaba su música y ahora esperas de ellos algo en lo que, para empezar, nunca entraron en este mundo? Y también tenemos que preguntarnos por qué consideramos a los artistas, futbolistas y actores como brújulas políticas y morales.

¿Qué puede hacer la gente para cambiar las cosas?

Vivimos en la era de las redes sociales, así que si quieres apoyar una buena causa ahora mismo, ya sea para los palestinos o para la gente del Congo o Sudán, sigue adelante. Si quieres, puede ser otra persona. Creo que, a pesar de lo desagradable que puede ser el mundo online, también es aquí donde encuentras tus grupos de apoyo y tu mundo, y hay tantas formas de apoyar que, literalmente, puedes tener conversaciones incómodas, cuestionar a la gente que va al lugar de trabajo y preguntar: "Pero, ¿por qué? Me gusta tener conversaciones incómodas y momentos incómodos, tanto si eres estudiante como si trabajas de nueve a cinco o si estás en un escenario con un micrófono en la mano.

La forma de mostrar apoyo es entablar una conversación. E incluso si eso significa, 'oye, en realidad no entiendo mucho, pero estoy dispuesto a aprender'. Creo que ahora nos encontramos en una división insana entre la gente que se hace oír, lo que siempre es estupendo, y la gente que se aleja completamente de ello. ¿Por qué no encontramos un término medio? El aumento del apoyo se debe a que la gente habla de ello. Creo que la gente no entiende que todas estas decisiones que se toman o se plantean a nivel mundial se deben a que todo el mundo habla de ello, así que si seguimos haciéndolo, algún tipo de cambio se producirá.