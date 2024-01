La 74ª edición del Festival de Cine de Berlín, que se celebrará del 15 al 25 de febrero, ofrece a los cinéfilos una edición muy intensa.

El Festival Internacional de Cine de Berlín ha revelado los 20 títulos seleccionados para su competición oficial.

Se trata de una prometedora selección de películas, con varios proyectos protagonizados por estrellas y algunos favoritos del cine de autor. No envidiamos al jurado de este año, encabezado por Lupita Nyong'o, pero estamos impacientes por deleitarnos con el cartel más ecléctico de los últimos años.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las películas que competirán por el Oso de Oro de 2024. (Desplácese hacia abajo para ver la lista completa de títulos a concurso).

Primeras películas destacadas

Cilian Murphy en Pequeñas cosas como estas Berlin Film Festival

Las nuevas películas de Olivier Assayas, Bruno Dumont y Mati Diop figuran entre las seleccionadas para la competición, con estrellas como Rooney Mara (La Cocina), Gael García Bernal y Renate Reinsve (Another End), Sebastian Stan (A Different Man, también protagonizada por Reinsve), Isabelle Hupert (A Traveler's Needs) y Cillian Murphy, cuya nueva película, Small Things Like These (Pequeñas cosas como estas), inaugurará la Berlinale de este año.

Small Things Like These está dirigida por Tim Mielants, de Peaky Blinders, y se basa en el libro de 2021 de la autora irlandesa Claire Keegan.

Ambientada en la Irlanda de los años 80, la estrella de Oppenheimer interpreta a un devoto padre que descubre inquietantes verdades sobre las Magdalene Laundries, los horribles asilos gestionados por instituciones católicas romanas que se dice que albergan a "mujeres caídas". El reparto incluye a Ciaran Hinds y Emily Watson.

El director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian, declaró: "Confiamos en que esta historia que alía la bondad dirigida a los más frágiles y la fuerza de voluntad para levantarse contra la injusticia resonará en todo el mundo".

Y prosiguió: "Estamos impacientes por estrenar esta película discreta pero bastante excepcional al comienzo de Zeitgeist Irland 24, una celebración de un año de duración de la cultura irlandesa en Alemania".

Gael Garcia Bernal en Otro final Berlin Film Festival

Varias películas de la programación destacan ya por su especial atractivo, como La Cocina, la nueva película del mexicano Alonso Ruizpalacios (A Cop Movie). Rooni Mara interpreta a una camarera estadounidense llamada Julia que se enreda sentimentalmente con el principal sospechoso de un robo interno, un cocinero mexicano indocumentado llamado Pedro (Raúl Briones).

Por otra parte, Another End (Otro final), del director italiano Piero Messina, está protagonizada por García Bernal como un hombre cuya esposa muere, y Renate Reinsve como la mujer que alquila su cuerpo -en el que se implantan temporalmente la memoria y la conciencia de su exmujer y se convierte en su pareja.

Reinsve, que cautivó al público en La peor personal del mundo, también protagoniza junto a Sebastian Stan (Logan Lucky, Yo, Tonya, el Bucky Barnes / Soldado de Invierno del MCU), A Different Man (un hombre diferente), que sigue a un actor que se somete a una cirugía de reconstrucción facial y que debe aceptar que un papel teatral basado en su vida se le dé a otro actor. La película tuvo su estreno mundial en Sundance a principios de este mes, y el público quedó impresionado por el uso del horror corporal y una escena de sexo pervertido que tuvo a los espectadores retorciéndose en sus asientos.

Parece muy prometedor.

Una selección variada

Gloria! Berlin Film Festival

La variedad de géneros de la sección a concurso hace que esta edición sea especialmente atractiva. Por citar sólo algunos:

La comedia musical Gloria, de Margherita Vicario, ambientada en un internado femenino veneciano del siglo XVIII, donde un grupo de intérpretes desafía los cánones clásicos.

La locura de ciencia-ficción absurda El Imperio, de Bruno Dumont (Slack Bay, Jeannette), tiene una pinta de locura: eche un vistazo al tráiler más abajo.

Un drama histórico, con From Hilde With Love (De Hilda con amor), de Andreas Dresen, un drama de la época nazi en el que Liv Lisa Fries, de Babylon Berlin, protagoniza a una joven que se enamora de un luchador de la resistencia antinazi.

Una propuesta de terror, con El baño del diablo, la nueva película de Veronika Franz y Severin Fiala, cuyo segundo largometraje, Ich seh, Ich seh(Buenas noches,mamá), hizo del dúo una de las películas de terror más memorables y sorprendentes de la última década.

Isabelle Huppert en Las necesidades de un viajero Berlin Film Festival

Y, como era de esperar, no sería una Berlinale sin otra película de Hong Sangsoo, A Traveler's Needs (Las necesidades de un viajero). El prolífico director surcoreano ha ganado premios tres años seguidos, su película de 2020 The Woman Who Ran ganó el Oso de Plata al Mejor Director; Introduction, de 2021, se hizo con el Oso de Plata al Mejor Guión; y The Novelist's Film, de 2022, se llevó a casa el Oso de Plata del Gran Premio del Jurado- y esta cada vez más fastidiosa inclusión en la selección de la Competición podría acabar culminando con Hong Sangsoo ganando finalmente el Oso de Oro. Está claro que se han estado preparando para ello.

La Berlinale toma partido

Mi tarta favorita Berlin Film Festival

Uno de los títulos destacados de la competición de este año es My Favourite Cake (Mi tarta favorita), de los directores iraníes Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha.

Ambas tienen prohibido viajar por las autoridades iraníes y se enfrentan a un juicio en relación con My Favourite Cake.

En diciembre de 2023, los medios de comunicación locales informaron de que las fuerzas de seguridad iraníes habían asaltado la casa de la directora de la película, incautándose de material de rodaje y relacionado con la producción.

Se cree que las autoridades islamistas del país, de línea dura, se enfadaron por la película, que según el eslogan oficial gira en torno a la "vida a puerta cerrada de una mujer madura que se atreve a vivir sus deseos en un país donde los derechos de la mujer están muy restringidos".

La última colaboración de Moghaddam y Sanaeeha, la impresionante y emocionalmente devastadora **Ballad Of A White Cow (**Balada de una vaca blanca), se estrenó en el Festival de Berlín de 2021. Su película cuenta la historia de una mujer que descubre que su marido ejecutado era inocente de los cargos que se le imputaban.

Posteriormente fueron demandados por la Guardia Revolucionaria por Balada de una vaca blanca, y acusados de "propaganda contra el régimen y de actuar contra la seguridad nacional". Más tarde fueron absueltos, pero la película sigue prohibida en Irán, país que ocupa el segundo lugar en la lista del Índice PEN América 2022 de Libertad para Escribir de los 10 países que más encarcelan a escritores en todo el mundo.

Cineastas y organizadores de festivales de cine de todo el mundo han exigido a las autoridades iraníes que retiren todos los cargos contra los dos cineastas y les levanten la prohibición de viajar.

El hecho de que la Berlinale haya elegido esta película en competición envía un mensaje contundente, ya que el festival es conocido por sus inclinaciones políticas y por dar una plataforma a las voces que se enfrentan a la opresión política.

Francia en el punto de mira

Tiempo suspendido Berlin Film Festival

La Berlinale de este año cuenta con varias producciones francesas, lo que demuestra la riqueza de la producción de este país.

Además de la ya mencionada El Imperio, Olivier Assayas presenta Suspended Time (Tiempo suspendido), una película de temática pandémica sobre dos parejas que pasan el encierro juntas. Protagonizada por Vincent Macaigne y Nora Hamzawi, es uno de los títulos más esperados de la veintena.

También está el drama romántico del francés Abderrahmane Sissako, Black Tea (Té negro), que es la continuación de Timbuktu, nominada al Oscar en 2015. Su nueva película cuenta la historia de una mujer que abandona Costa de Marfil para empezar una nueva vida en Guangzhou (China).

Sin paridad en la competición

El baño del diablo de Veronika Franz y Severin Fiala Berlin Film Festival

De las 20 películas en competición, sólo seis están dirigidas por mujeres, y dos de ellas, My Favourite Cake y _The Devil's Bath (_El baño del diablo), están codirigidas por hombres.

De este modo, el festival no mejora la selección del año pasado, que también contaba con seis películas dirigidas por mujeres, y una vez más, el objetivo de un reparto al 50% entre directores y directoras en la programación a concurso no se ha cumplido. Sin embargo, la Berlinale sigue estando muy por encima de muchos de sus homólogos europeos, como Cannes y Venecia.

Especiales estelares

Al margen de la competición, la Berlinale Special contará este año con la presencia de numerosas estrellas. Kristen Stewart, que presidió el jurado de la Berlinale del año pasado, regresa con Love Lies Bleeding, un thriller criminal de la directora Rose Glass, cuya ópera prima Saint Maud fue una de las mejores películas europeas del siglo XXI. El thriller gira en torno a una reclusa empleada de un gimnasio que se enamora perdidamente de un culturista bisexual. Su amor desencadena la violencia y les arrastra a una red de delincuencia, en la que Ed Harris representa una amenaza. Era uno de nuestros títulos más esperados de 2024, y teniendo en cuenta que Saint Maud era un psicodrama sofisticado que ponía los pelos de punta, hay muchas razones para estar entusiasmados con _Love Lies Bleeding (_El amor miente sangrando).

También se proyectará la nueva película de la cineasta alemana Julia von Heinz, Treasure (Tesoro), protagonizada por Lena Dunham y Stephen Fry, así como la película de terror de Tilman Singer, Cuckoo, que da el protagonismo a la estrella de Euphoria, Hunter Schafer.

Amanda Seyfried viajará para presentar Seven Veils (Siete velos), de Atom Egoyan, que se estrenó en Toronto, y Sasquatch Sunset, de Nathan Zellner, protagonizada por Riley Keough y Jesse Eisenberg, que se estrenó en Sundance, también ha pasado el corte de la Berlinale.

También está la producción de Netflix. Se espera que Adam Sandler, Carey Mulligan y Paul Dano acudan a la alfombra roja este año para el estreno mundial de Spaceman, en la que Sandler interpreta a un astronauta enviado al borde del sistema solar para recoger un misterioso polvo antiguo.

También está la serie de Netflix Supersex, que aborda la vida de la estrella mundial del porno italiano Rocco Siffredi desde una perspectiva feminista.

Facilitar el diálogo pacífico

La directora gerente de la Berlinale Mariette Rissenbeek y el director artístico Carlo Chatrian Markus Schreiber/AP

La Berlinale de este año será la última edición dirigida por los directores salientes Carlo Chatrian y Mariette Rissenbeek. Tricia Tuttle, exdirectora del BFI London Film Festival (LFF), tomará las riendas a partir de la edición de 2025.

Antes de anunciar el programa del Certamen, Rissenbeek y Chatrain iniciaron la rueda de prensa con una declaración en la que posicionaron al festival ante la actual guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

"Los festivales ofrecen un espacio para la expresión artística y permiten el diálogo pacífico. Son lugares de encuentro e intercambio y contribuyen al entendimiento internacional. Creemos que a través del poder de las películas y los debates abiertos, podemos ayudar a fomentar la empatía, la concienciación y la comprensión, incluso y especialmente en momentos dolorosos como estos", declaró Chatrian.

"Nuestras condolencias están con todas las víctimas de la crisis humanitaria en Oriente Medio y en otros lugares", añadió. "Queremos que se reconozca el sufrimiento de todos, y que nuestro programa esté abierto a debatir diferentes perspectivas sobre la complejidad del mundo", añadió.

"También nos preocupa ver que el antisemitismo, el resentimiento antimusulmán y la incitación al odio se extienden en Alemania y en todo el mundo. Como institución cultural, adoptamos una postura firme contra toda forma de discriminación y estamos comprometidos con el entendimiento intercultural."

Rissenbeek señaló que se están planeando varias iniciativas encaminadas a fomentar un diálogo abierto sobre la crisis de Oriente Próximo durante el festival.

La 74ª edición del Festival de Cine de Berlín se celebrará del 15 al 25 de febrero.

Este es el programa de la Berlinale 2024:

"Small Things Like These" (Pequeñas cosas como estas) de Tim Mielants

"Another End" (Otro final), de Piero Messina

"Architecton", de Victor Kossakovsky

"Black Tea" (Té negro) de Abderrahmane Sissako

"La Cocina" de Alonso Ruizpalacios

"Dahomey" de Mati Diop

"Un hombre diferente" de Aaron Schimberg

"L'Empire (El Imperio)" de Bruno Dumont

"Gloria" de Margherita Vicario

"Hors du temps (Tiempo suspendido)" de Olivier Assayas

"In Liebe, Eure Hilde (De Hilde, con amor)" de Andreas Dresen

"Keyke mahboobe man (Mi tarta favorita)" de Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam

"Langue Etrangere" (Lengua extranjera) de Claire Burger

"Me el Ain (A quién pertenezco)" de Meryam Joobeur

"Pepe" de Nelson Carlos De Los Santos Arias

"Shambhala" de Min Bahadur Bham

"Sterben", de Matthias Glasner

"Des Teufels Bad (El baño del diablo)" de Severin Fiala y Veronika Franz

"Vogter (Hijos)" de Gustav Moller

"Yeohaengjaui pilyo (Las necesidades de un viajero)" de Hong Sangsoo

Permanezca atento a Euronews Cultura para ver nuestro avance completo de la Berlinale 2024.