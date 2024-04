Durante las entrevistas para promocionar su nuevo libro 'Viens, on se parle', el actor francés habló sobre los males de la extrema derecha en Francia, cómo abordarlos y lo difícil que pueda resultar ser una persona de color en la sociedad francesa.

El actor francés Omar Sy, protagonista de la exitosa serie de Netflix que lleva por título 'Lupin', y recientemente nombrado miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes de este año, ha señalado que Francia debe reconstruir el sentido del colectivo si quiere contrarrestar a la extrema derecha.

Al promocionar un nuevo libro sobre su figura, que se titula 'Viens, on se parle' y ha sido escrito con Elsa Vigoureux, Sy indicó que las nociones de justicia, igualdad y fraternidad se habían debilitado, y que era difícil ser una persona de color en Francia.

El actor, de 46 años, que creció en el extrarradio de París con sus padres, que proceden de Senegal y Mauritania, citó la controversia en torno a la posible participación de Aya Nakamura, la artista francomaliense más escuchada del mundo, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Me parece lamentable que hayamos llegado a este punto en Francia. Que en 2024 siga habiendo debate sobre una artista como Aya Nakamura, cuya trayectoria y gran talento aplaudo...", afirmó Sy en la publicación francesa 'Le Nouvel Obs'.

En una entrevista con 'Le Parisien' sobre el tema, el actor añadió que Nakamura "ha triunfado en su vida, ha trascendido su origen social y se encuentra en una situación en la que es víctima del racismo".

Omar Sy, que se convirtió en 2012 en el primer actor francés de color en ganar un Premio César al mejor actor por la comedia 'Intouchables' ('Los intocables'), añadió que su "optimismo está siendo puesto a prueba" y que preferiría esperar a ver "la postura de Francia en las próximas elecciones" de 2027, antes de "hacer cualquier comentario".

"Todo lo que puedo decir es que mi optimismo está siendo duramente puesto a prueba en este momento", indicó.

Imagen de Omar Sy cuando recibió el Premio César al mejor actor por su papel en 'Intouchables', en 2012. AP Photo/Jacques Brinon

En la misma entrevista en 'Le Parisien', un lector le preguntó a Sy si era difícil ser una persona de color en Francia, incluso para él, una de las celebridades más populares del país.

Tras recalcar que se trataba de una pregunta que requería matices, Sy respondió: "Por supuesto, hay casos en los que es difícil ser negro en Francia. Eso no data de hoy y, lamentablemente, está en curso. Puede ocurrir en cualquier momento de la vida".

El actor vive ahora en Los Ángeles, y muchas personas ligadas a la política de derechas han utilizado su lugar de residencia para desacreditarlo, acusándolo de evasión fiscal.

"Quienes me califican de exiliado fiscal son los mismos ultraderechistas que me califican de desagradecido con Francia, un país al que escupen todo el día. Lo cual no es mi caso", sostiene.

Imagen de Omar Sy en la serie de Netflix 'Lupin'. Netflix

El actor, cuya interpretación en Lupin ha convertido a la serie en una de las producciones francesas más exitosas del mundo, también indicó recientemente al programa de televisión francés 'Quotidien' que hay que advertir a la gente contra el ascenso de la extrema derecha en la política y contra quienes promueven la imagen de la "Francia del pasado". Sy sugirió que esas ideas, históricamente, habían "llevado a Francia a lugares oscuros".

"Todos debemos preguntarnos cómo queremos estar unidos, interactuar, ser parte de un grupo", comentó. "Hoy en día todos en el espacio público hablan del individuo, de sí mismos, y se han olvidado del grupo", añadió.

Al destacar la necesidad de acentuar la noción de colectivo, agregó: "Hablan de sí mismos, de lo que les duele, de lo que les molesta, de lo que les asusta. Pretenden hablar en nombre del grupo, pero solamente hablan de sus propias neurosis. Tenemos que despertarnos. Creo que debemos darnos cuenta de una cosa: tenemos que crear un grupo, y no muchos grupos pequeños", concluyó.