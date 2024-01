"La fotografía de naturaleza es una forma estupenda de concienciar sobre lo crucial que es proteger nuestro planeta".

El Nature Photography Contest ha desvelado los ganadores de su primera edición de premios internacionales, un concurso que pretende reunir a fotógrafos de todos los niveles para compartir las maravillas del mundo natural.

El concurso estaba abierto a 10 categorías: Paisaje Natural, Vida Salvaje, Macrofotografía, Naturaleza Divertida, Bajo el Agua, Aves, Vida Vegetal, Mundo Nocturno, Impacto Ambiental y Compartiendo el Planeta.

El premio "Photography Of The Year" se concedió a la imagen "Sea Lion in Los Islotes" del fotógrafo Glenn Ostle. (Véase más abajo)

"La foto de Ostle capta el momento exacto en que el león marino parece posar para él frente a un banco de peces que forma un fondo natural inimitable", explicó el jurado.

FOTOGRAFÍA DEL AÑO - "León Marino en Los Islotes" GLENN OSTLE - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"No en vano, la naturalidad del animal y la complejidad de la imagen ilustran perfectamente la importancia de nuestros fondos marinos y el cuidado de sus especies".

El premio al Fotógrafo del Año fue para Alain Schroeder por "sus poderosas y atractivas imágenes". "Las fotografías de Alain Schroeder destacan por su compromiso con el medio ambiente, con capturas como ésta que le han llevado a ganar la categoría "Compartiendo el planeta"".

La tortuga de las Maldivas ALAIN SCHROEDER - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

Tampoco hay que olvidar que este concurso fotográfico en línea está dando un buen uso a los premios: "Cada uno de los participantes en nuestro concurso fotográfico se convertirá en un árbol y el ganador del concurso decidirá en qué país se plantarán". Así pues, Schroeder será, en esta primera edición, el encargado de decidir dónde se plantarán los casi 400 árboles.

Eche un vistazo al resto de ganadores de esta primera edición:

Paisaje Natural

Ganador: Marek Biegalski - "Flor ardiente"

Flor ardiente MAREK BIEGALSKI - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Una de mis cosas favoritas cuando exploro Islandia es la increíble perspectiva de los ríos glaciares que se ven desde lo alto. Se llaman sistemas de "ríos trenzados", ya que a menudo parecen un intrincado revoltijo de patrones, entrelazándose de una forma casi inexplicable."

Vida salvaje

Ganador: Soumya Ranjan Bhattacharyya - "Historias en la arena"

Historias en la arena SOUMYA RANJAN BHATTACHARYYA - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"El escorpión está ampliamente distribuido por diversos terrenos de la India. En Jaisalmer, al caer la tarde, los escorpiones emergen por las dunas para alimentarse durante la noche. Tomé esta imagen del escorpión en las dunas de arena en jaisalmer... Los escorpiones cuando se ilumina por una luz débil, emiten luminiscencia azul brillante. La imagen fue captada con una linterna que iluminó las vetas creadas por el viento en las dunas. El escorpión fue iluminado con una linterna ultravioleta".

Fotografía macro

Ganador: Adrian Truchta - "El soñador - Philaeus chrysops"

El soñador - Philaeus chrysops ADRIAN TRUCHTA - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Rocío matutino, sol y hermosa hembra de Philaeus chrysops caminando alrededor de su nido. Sesión fotográfica en entorno natural. Luz natural".

Naturaleza divertida

Ganador: Panisara Sripratoom - "Lunes"

Lunes PANISARA SRIPRATOOM - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Un mochuelo moteado (Athene brama) saliendo de un hueco dentro de un árbol de llama amarilla situado en el campus universitario. Esta especie de búho se caracteriza por su pequeño tamaño, su comportamiento alimentario principalmente nocturno y su frecuente presencia en entornos urbanos."

Bajo el agua

Ganador: Yi Lin Tseng - "Enredo"

Enredo YI LIN TSENG - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Larva de anguila morena cuando se siente amenazada".

Aves

Ganador: Alessio Calviani - "Frailecillo en Islandia"

Frailecillo en Islandia ALESSIO CALVIANI - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Frailecillo caminando por el acantilado en Islandia".

Plantas

Ganador: Marcio Cabral - "Pandora"

"Pandora" MARCIO CABRAL - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Esta panorámica muestra la belleza de Chapada dos Veadeiros, un parque nacional brasileño que alberga una rica biodiversidad y paisajes impresionantes. Las flores blancas que destacan en primer plano son una rara especie de Paepalanthus, un género de plantas endémico de la región. Se iluminaron con una lámpara de escurión para crear un contraste con el cielo oscuro. Al fondo, la Vía Láctea se curva sobre las colinas, revelando los colores y las formas de las estrellas y las nebulosas."

Mundo Nocturno

Ganador: Marc Marco - "Los arcos y la cueva"

"Los arcos y la cueva" MARC MARCO - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Fotografía panorámica nocturna en la que pude captar el arco de la Vía Láctea pasando por detrás del arco natural llamado Es Pontàs. En la fotografía también pude captar una pequeña cueva delante del arco".

Impacto medioambiental

Ganador: Muhammad Hossain - "Sueño por fatiga"

Sueño por fatiga MUHAMMAD HOSSAIN - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Muchas personas sin hogar de Bangladesh han perdido sus casas y propiedades debido a las frecuentes inundaciones, la erosión de los ríos y otras calamidades naturales. Se vieron obligados a emigrar a la ciudad de Dhaka en busca de un futuro mejor. Estas personas no tienen dónde refugiarse en las grandes ciudades. Su día comienza en colinas y calles de vertedero en carreteras o barcos a ninguna parte. La calle cubierta de hormigón y las colinas de tierra son un parterre para estos refugiados que prácticamente no tienen identidad. Viven trabajando como vendedores ambulantes, barqueros, obreros y haciendo otros trabajos raros".

Compartir el planeta

Ganador: Alain Schroeder - "Salvando a los orangutanes 01"

Salvando a los orangutanes 01 ALAIN SCHROEDER - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Sibolangit, Centro de Cuarentena del SOCP, Sumatra del Norte, Indonesia. Todo el equipo del SOCP trabaja conjuntamente para preparar a Brenda, una orangután hembra de unos 3 meses (aún no tiene dientes), para la cirugía. Se le administra un sedante, se le afeita el brazo, se le toma la temperatura, mientras otros le sujetan la cabeza o la mano por compasión hacia el bebé", indicó.

Por último, una más -una de las favoritas aquí en Euronews Culture-: "¡Oh, mi lengua!", de Ashane Marasinghe, finalista en la categoría Funny Animals:

"¡Oh mi lengua!" ASHANE MARASINGHE - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

Para más información sobre el Concurso de Fotografía de la Naturaleza y sus finalistas, visite su sitio web aquí.