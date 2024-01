El cuadro de John Opie, titulado "The Schoolmistress", se recuperó en St. George, Utah, y se rastreó hasta la venta de una casa en la que estaba implicado un mafioso convicto.

Un cuadro británico del siglo XVIII robado por mafiosos de Nueva Jersey en 1969 ha sido devuelto más de medio siglo después a la familia que lo compró por 7.500 dólares (6.900 euros) durante la Gran Depresión. El cuadro de John Opie, titulado "The Schoolmistress" (La maestra) y mide 40 por 50 pulgadas, es hermano de una obra similar conservada en la galería de arte Tate Britainde Londres.

El FBI cree que el cuadro fue robado con la ayuda de Anthony Imperiale, antiguo legislador de Nueva Jersey, pasó de mano en mano entre miembros de la delincuenciaorganizada y acabó en St. George, Utah. En 1989, un hombre de Utah compró una casa en Florida a Joseph Covello, un mafioso convicto vinculado a la familia Gambino, y el cuadro formaba parte de la venta.

Cuando el comprador murió en 2020, una empresa de contabilidad descubrió la pieza, probablemente robada, al tasar su propiedad. El FBI se hizo cargo de la custodia del cuadro, que data de 1784, y lo devolvió el 11 de enero a Francis Wood, de 96 años, hijo del propietario original.

La devolución de una obra maestra

Francis Wood, 96, admira la pintura de John Opie, "The Schoolmistress", que fue robada de la casa de sus padres en Newark, N.J. en 1969. Credit: FBI via AP

John Opie, originario de la región de Cornualles, fue uno de los pintores históricos y retratistas británicos más importantes de su época, afirma Lucinda Lax, conservadora de pinturas del Yale Center for British Art de New Haven, Connecticut. Sus cuadros se han vendido en importantes casas de subastas como Sotheby's y Christie's, incluido uno comprado en 2007 por casi un millón de dólares (920.000 euros). "Es un tema sacado de la vida cotidiana y lo pinta de una manera muy directa y sencilla. No lo eleva artificialmente", asegura.

El hijo de Francis Wood, Tom, recordó a la vuelta del cuadro cómo estuvo colgado durante décadas en el comedor de sus abuelos, donde se cernía sobre las cenas de los domingos y otras reuniones familiares hasta su repentina desaparición. Francis Wood compró otro cuadro más pequeño de Opie hace unos 25 años como sustituto de la obra perdida y estaba "encantado" de recuperar la pieza robada, dijo Tom Wood. Ahora se está limpiando y tasando, pero sigue en buen estado y sólo le faltan algunas motas de pintura.

Detalles del robo

Anthony Imperiale (izq.), habla con el presidente demócrata de Essex, Harry Lerner, en Trenton, 10 de abril de 1972 Credit: AP

El FBI informa de que el cuadro fue robado de la casa de Earl Wood en julio de 1969 por tres individuos que actuaban bajo la dirección del difunto exsenador del estado de Nueva Jersey, Anthony Imperiale. Este, que falleció en 1999, se ganó la atención nacional por defender una postura dura contra la delincuencia y organizar patrullas ciudadanas durante los disturbios de Newark de 1967 para mantener a los manifestantes negros alejados de los barrios italianos.

El intento de robo iba dirigido inicialmente contra una colección de monedas, pero una alarma antirrobo lo impidió. Imperiale, acompañado por la policía local, acudió al lugar de los hechos, y el propietario de la vivienda le dijo al legislador que el cuadro de Opie que había en la casa "no tenía precio". Ese mismo mes, los ladrones volvieron a la casa y consiguieron robar el cuadro.

Uno de los ladrones, Gerald Festa, confesó posteriormente durante un juicio celebrado en 1975, implicando a Imperiale como autor intelectual. Dijo que los ladrones habían visitado a Imperiale antes del robo y que les habían dicho dónde encontrar el cuadro en casa de Wood. También declaró que Imperiale tenía el cuadro. Pero las acusaciones contra el legislador estatal carecían de pruebas y nunca fue acusado.El FBI no ha presentado cargos desde que se recuperó el cuadro porque todos los presuntos implicados están muertos.