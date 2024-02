Se han publicado las primeras imágenes oficiales de una próxima película de Netflix sobre la entrevista de Newsnight al príncipe Andrés.

Scoop, basada en el libro del experiodista de Newsnight Sam McAlister "Scoops: Entre bastidores de la entrevista más impactante de la BBC", se estrenará en Netflix en primavera. Ahora, Netflix ha publicado las primeras fotos de la que promete ser una de las películas más comentadas de la plataforma.

La próxima película se adentrará en la infame entrevista de 2019 de la BBC entre la periodista Emily Maitlis y el príncipe Andrés, sobre los vínculos del miembro de la realeza caído en desgracia con Jeffrey Epstein, una entrevista "accidentada" que provocó la caída del príncipe. Gillian Anderson y Rufus Sewell interpretarán a Maitlis y al príncipe Andrés, respectivamente.

Gillian Anderson como Emily Maitlis en Scoop Netflix

Durante el cara a cara, el segundo hijo de la difunta reina Isabel II habló sin tapujos de su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y de sus vínculos con Ghislaine Maxwell, la 'socialité' que ahora cumple condena en prisión por ayudar a Epstein a abusar de niñas.

El príncipe Andrés aprovechó la entrevista para negar haber mantenido relaciones sexuales con la entonces joven de 17 años Virginia Giuffre, afirmando que se encontraba en Pizza Express en Woking el día en que supuestamente tuvo lugar el encuentro y que la versión de los hechos de la joven era errónea, ya que el príncipe aseguraba que era físicamente incapaz de sudar.

La conversación fue un bochorno para la monarquía británica, a pesar de que el príncipe Andrés creyó inicialmente que había ido bien. Posteriormente llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre, poniendo fin formalmente a una causa civil iniciada contra él en Estados Unidos. La "suma no revelada" ascendía a 12 millones de libras.

Rufus Sewell y Gillian Anderson en Scoop Netflix

Scoop se presenta como una historia sobre "el poder, los privilegios, las diferentes perspectivas y cómo juzgamos lo que es verdad", y ofrecerá un relato dramático de cómo los periodistas consiguieron la entrevista. La sinopsis de la película dice que muestra "la pista interior de las mujeres que se abrieron paso a través del establishment del Palacio de Buckingham para conseguir la primicia de la década".

Scoop está escrita por Peter Moffat (Silk, Your Honor), dirigida por Philip Martin, veterano de The Crown, y coprotagonizada por Billie Piper como la productora de televisión Sam McAlister, Keeley Hawes como Amanda Thirsk, ex secretaria privada del príncipe Andrés, y Romola Garai como Esme Wren, que dirigía Newsnight en el momento de la entrevista.

Es la primera de dos películas sobre la entrevista de 2019. La segunda aterrizará en Amazon Prime Video, que está produciendo una serie de tres capítulos basada en las memorias de Maitlis. Michael Sheen interpretará al príncipe Andrés y Ruth Wilson a Maitlis.

Scoop se estrenará en Netflix a finales de este año.