El programa Los Simpson se ha vuelto notorio por algunos de sus episodios y chistes que se vuelven extrañamente precisos. Y ahora, aparentemente han predicho el lanzamiento de Apple Visión Pro...

La longeva serie Los Simpson forma parte de la cultura popular y se ha forjado una reputación a lo largo de los años por predecir el futuro. La comedia ideada por Matt Groening se ha hecho famosa por la precisión de algunos de sus episodios en lo que algunos creen que es el poder de "predicción" más extraño de la ficción. Se adhieren a esto o no, lo han hecho de nuevo, con un episodio de 2016 que predice eventos en febrero de 2024. D****esde el lanzamiento de Apple Visión Pro el viernes 2 de febrero, los usuarios han estado publicando videos e imágenes en las redes sociales de ellos probando los auriculares de 3,500 dólares (3,250 euros).

Todo esto aparentemente refleja un episodio de 2016, titulado 'Amigos y familia', en el que la familia de los Simpson prueba un auricular virtual creado por el Sr. Burns. Un montaje muestra a Homer y Marge acostados en la cama besándose virtualmente; el director Skinner disfrutando de un picnic virtual; mientras que el camarero Moe camina hacia un poste de luz. Este montaje es extrañamente similar a algunos de los videos publicados, especialmente un clip publicado en X, antigua Twitter, que muestra a un hombre usando los auriculares y cruzando la carretera en California, sosteniendo sus manos y aparentemente tocando objetos digitales.

Y aquí está el vídeo del episodio de 2016:

Como se dijo anteriormente, este no es el primer ejemplo de los poderes precognitivos de anticipación al arte de la serie. En un episodio de 1996 titulado "Homerpalooza", en el que Homer se unió al ficticio festival de música itinerante "Hullabalooza", un técnico disfrazado con una piel de plátano afirmó que los miembros de la banda californiana Cypress Hill "dirigieron a la Orquesta Sinfónica de Londres" mientras estaban colocados y, por tanto, debían actuar con ellos.

Durante años se ha bromeado con la idea de que algún día Cypress Hill trabajaría con la Orquesta Sinfónica de Londres. En abril del pasado año, Cypress Hill respondió en la red social Instagram asegurando que planean "hacer realidad el concierto con la London Symphony".

Es más una inspiración de la serie que una profecía, pero no deja de ser increíble. Otros dos ejemplos se remontan a un episodio de 1994, que parece haber predicho la reciente histeria que hubo con la muñeca Barbie en relación a la película de Greta Gerwig y la reciente acusación de Donald Trump. Ambos en la misma entrega.

En el episodio llamado "Lisa contra Malibú Stacy", la pequeña se esforzaba por conseguir que los creadores de Barbie sacaran un juguete más feminista para empoderar a las niñas. El presentador de televisión de Springfield, Kent Brockman, aborda su campaña: "Aunque no era habitual dedicar 28 minutos a informar sobre una muñeca, a este reportero le resultó imposible dejar de hablar. Es una noticia realmente fascinante, amigos".

Luego, en un giro inesperado, Brockman concluye el segmento anunciando que el presidente ha sido arrestado. Ni que decir tiene que los fans de Los Simpson consideraron que se trataba de su pronóstico más acertado hasta la fecha.

Cierto es que hay que tener en cuenta que el episodio tuvo lugar en la década de 1990, cuando la popularidad de Barbie estaba en su máximo apogeo, pero la detención del presidente en el mismo segmento televisivo podría llevar a algunos a sospechar que el equipo de guionistas puede viajar en el tiempo.

Estos son otros casos en los que Los Simpson han tenido un asombroso don para "predecir" el futuro.

La censura del David de Miguel Ángel (Temporada 2, Episodio 9)

La censura de David Gracie Films

En este episodio de 1990, Marge intenta que los dibujos animados Rasca y Pica sean menos violentos. Entonces se da cuenta de la doble vara de medir de la censura cuando el pueblo protesta contra la desnudez del "David" de Miguel Ángel, calificando la obra de obscena. Esta sátira de la censura no solo se hizo realidad en julio de 2016, cuando los rusos votaron si vestir o no una copia de la estatua renacentista, sino también el mes pasado, tras el revuelo causado por la decisión de una escuela de Florida de forzar la dimisión de su director por las quejas sobre una de sus clases en la que aparecía la estatua.

Donald Trump como Presidente (Temporada 11, Episodio 17)

La elección de Trump Gracie Films

El ahora infame episodio "Bart al Futuro", mostró a Donald Trump como presidente de EE UU. El episodio explora cómo sería la vida de Bart cuando se hiciese mayor. Presenta a Lisa como presidenta, y mientras está en el Despacho Oval, dice: "Como sabéis, hemos heredado una buena restricción presupuestaria del presidente Trump".

Como todos sabemos muy bien por ahora, Darth Cheeto se convirtió en el 45º Presidente de los Estados Unidos en 2017, y la semana después de las elecciones, el chiste de pizarra recurrente al comienzo decía: "Tener razón apesta." Su predicción se hizo demasiado precisa cuando se considera que la administración de Trump supervisó el tercer aumento de déficit más alto de cualquier presidente. Sin embargo, no se detiene ahí. Los Simpson ganaron más credibilidad cuando Trump anunció su candidatura presidencial de 2024. el mismo año que Los Simpson había predicho originalmente.

Máquinas de votación cambiando el sentido del voto (Temporada 20, Episodio 4)

Las máquinas en el episodio de Los Simpson Gracie Films

En este episodio Homer intentaba votar a Barack Obama en las elecciones generales de EE UU. Sin embargo, una máquina que no funciona correctamente cambia su voto por el candidato republicano John McCain. Cuando Homer intenta avisar del error, la máquina de votación le mata.

Curiosamente, exactamente lo mismo (menos el asesinato) ocurrió en 2012, cuando una máquina de votación en Pensilvania tuvo que ser retirada después de que cambiase los votos de Barack Obama por otros a favor de su rival republicano Mitt Romney.

El escándalo de la carne de caballo (Temporada 5, Episodio 19)

Carne de caballo para la comida Gracie Films

En uno de los episodio de 1994, la camarera Doris utilizaba "partes de caballo variadas" para preparar el almuerzo de los alumnos de la escuela primaria de Springfield. No sabía que era una pionera, ya que nueve años después, la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda encontró ADN de caballo en más de un tercio de las muestras de hamburguesas de ternera de los supermercados.

Disney compra 20th Century Fox (Temporada 10, Episodio 5)

Disney compra 20th Century Fox Gracie Films

En uno de los episodios de 1998, una de las escenas muestra parte de los estudios Fox en el que se puede ver un cartel que dice: "20th Century Fox... Una división de Walt Disney Co".

Esto también se hizo realidad en 2017, cuando Disney compró la división de entretenimiento de Fox (lo que representa el conjunto de los estudios excepto Fox News y Fox Business) por una cifra que ronda los 52.400 millones de dólares.

El descubrimiento de la masa de la partícula de Higgs-Boson (Temporada 10, Episodio 2)

En un episodio de 1998 titulado 'The Wizard of Evergreen Terrace', Homer se convierte en un científico y se muestra frente a una pizarra en la que aparece una ecuación. La partícula de Higgs-Boson (también conocida como la "partícula de Dios") fue predicha por primera vez en 1964 por el profesor Peter Higgs y otros cinco físicos, pero no fue hasta 2013 que los científicos descubrieron la prueba. Se quedaron atónitos cuando hallaron que su masa era similar a los garabatos matemáticos de Homer. De hecho, según Simon Singh, el autor de "Los Simpson y sus secretos matemáticos", la ecuación predice la masa de la partícula de Higgs-Boson.

Predicción de ganadores del Premio Nobel (temporada 22, episodio 1)

En 'Elementary School Musical', Lisa y sus amigos diseñan una hoja de predicción para los anuncios del Premio Nobel. Aunque el personaje Milhouse perdió en su predicción de 2010 de que Bengt R. Holmstrom ganaría el Premio Nobel de Economía, se demostró que tenía razón en 2016 cuando Holmstrom terminó embolsándose el codiciado honor.

El escándalo de corrupción de la FIFA (Temporada 25, Episodio 16)

En 'You Don’t Have to Live Like a Referee' de 2014, Homer es seleccionado para ser un árbitro para la Copa Mundial después de que la FIFA revelara que todos sus colegiados han sido sobornados. El ejecutivo de la FIFA dice en un momento: "Yo mismo estoy a punto de ser arrestado por corrupción." Solo un año después, la FIFA sería sacudida por un escándalo de soborno muy real, con acusaciones de soborno, fraude y lavado de dinero. Casi 40 personas fueron acusadas y la investigación subsiguiente proporcionó evidencia de que muchas naciones anfitrionas de la Copa Mundial ganaron sus candidaturas a través de sobornos, incluyendo Qatar en 2022.

Ébola y una pandemia global (Temporada 9, Episodio 3 y Temporada 4, Episodio 21)

Algunos fans sostienen que Los Simpson predijeron en 2015 el brote de Ébola diecisiete años antes de que ocurriera. En una escena del episodio de 1997 'Saxo de Lisa', Marge sostiene un libro titulado "George curioso y el virus del Ébola." Mientras que el ébola se descubrió por primera vez en 1976, el ébola tuvo su mayor brote registrado en 2014 y 2015. Un poco exagerado, este, por decir lo menos. Espera hasta la predicción de la pandemia... En 1993 'Marge in Chains', un brote viral de Japón llamado "Gripe de Osaka" se dirige a Springfield. Se desata el caos.

Un poco poco poco convincente cuando se trata de predecir con precisión el futuro (¿quién no entraría en pánico cuando se enfrenta a una pandemia global?), pero los seguidores del programa han elevado este episodio a un estado de infamia debido a sus numerosas similitudes a 2020 y la era COVID.

Por supuesto, el brote del coronavirus se originó en Asia y el episodio vaticina la histeria masiva que desencadenaría una pandemia. El aspecto interesante es que los medios de derecha utilizaron este episodio como una táctica de miedo durante la pandemia.