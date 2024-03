En 'Euronews' hemos entrevistado al creador de 'El Ministerio del Tiempo', serie en el ojo del huracán por el supuesto plagio de la misma por parte de la 'BBC'. El guionista repasa anteriores pleitos con su famosa creación involucrada.

PUBLICIDAD

Dicen que la imitación es la mejor y más sincera forma de halago. Que se lo pregunten a Javier Olivares, cocreador de 'El Ministerio del Tiempo' que ha visto cómo después de que en 2017 la 'CBS' copiase su serie, ahora la 'BBC' está acusada de hacer lo mismo al adquirir los derechos de un libro ('The Ministry of Time') que narra las aventuras de los personajes creados por Javier y su hermano. 'Televisión Española' ('TVE') ha anunciado que pedirá explicaciones a la cadena británica.

'El Ministerio del Tiempo' surgió de la mente de Javier y Pablo Olivares y fue creada especialmente para la televisión pública española con la intención de hacer uso de la extensa, e interesante, historia de España.

La ficción acabó hace años, pero aún hoy en día sigue siendo una de las series favoritas del público español. Fue todo un fenómeno en 'TVE' cuando se estrenó y era una de las produciones que más comentarios generaba en redes sociales. Aún a día de hoy sigue contando con una legión de seguidores, autodenominados "ministéricos" que defienden a capa y espada esta serie y lo que ha supuesto para la cultura popular española. La serie no sólo gozó de un gran éxito en España, también fue muy seguida en países latinoamericanos e incluso ha estado en plataformas como Netflix y HBO.

En 'Euronews Culture', hemos charlado con Javier sobre el caso y el posible futuro de la ficción.

Javier se enteró de este supuesto plagio a través de X (antes conocida como Twitter) gracias a un tuitero inglés que mostraba su extrañeza al ver una ficción comprada por la 'BBC' tan similar a 'El Ministerio del Tiempo' sin citar a la ficción española.

Pregunta: La 'BBC' siempre ha destacado por su rigor, pero en este caso de momento guarda silencio: ¿Se ha puesto en contacto la cadena británica con usted, la productora o 'TVE'?

Respuesta: No. En ningún momento. En cuanto a la 'BBC', ha supuesto tanto para mí que dudo que yo fuera guionista si no hubiera visto tantas series suyas. Este asunto, para mí, no sería más que la excepción que confirma una regla. Que la 'BBC' es una televisión pública estupenda que hace una ficción maravillosa. Tal vez por eso, me decepcione algo más esta situación.

P: La propia autora, Kaliane Bradley, ha comentado que su libro 'The Ministry of Time' es una obra de ficción original, que no había visto la serie española y que lo que es una desafortunada coincidencia es que se llame igual que su libro. Sin embargo, la sinopsis es calcada a la de la serie creada por usted y su hermano.

R: En primer lugar es interesante que usted misma hable de que la sinopsis está calcada, como muchos medios de comunicación. Porque no lo digo yo, como parte interesada. Lo dicen ustedes (incluido 'The Times'), por lo que cobra más valor.

En efecto, la autora ha declarado que no conocía la serie y que lo del nombre es "una desagradable coincidencia"; y la cadena que su proyecto no se parece tanto a 'El Ministerio del Tiempo'. Declaraciones un tanto contradictorias. Porque si la cadena nos conoce para hacer esa comparativa, se me hace raro que no se lo comunique a la autora. Por otra parte, si entras en Google escribiendo 'The Ministry of Time', lo primero que aparece es la página de IMDB de nuestra serie, que -también- fue emitida por Netflix UK. Además, el 1 de enero, en Goodreads, ya aparecía un comentario sobre las semejanzas de su novela con nuestra serie, con lo cual no deja de ser todo un poco peculiar.

Me han llegado elementos de una semejanza evidente (...) que probablemente les tengamos que agradecer en un posible pleito Javier Olivares Cocreador de 'El Ministerio del Tiempo'

Fotograma de 'El Ministerio del tiempo' TAMARA ARRANZ (cortesía de Javier Olivares)

P: ¿Qué opinión le merece este supuesto plagio?

R: Es mejor esperar a conocer mejor su proyecto para reafirmar o no esa acusación… aunque ya me han llegado elementos de una semejanza evidente. Pero llamarlo de la misma manera que nuestra serie es algo difícil de entender. Y que probablemente les tengamos que agradecer en un posible pleito.

P: ¿Ha intentado hablar con la autora?

R: No. Es con 'TVE' -como propietaria de la IP de la serie- con quien debieran hablar, tanto 'BBC' como la autora. Si 'TVE' me necesita para algo, que no creo, sabe que puede contar conmigo.

P: Ya tuvo una experiencia similar cuando la 'CBS' creó 'Timeless', una serie con las mismas premisas y base argumental de 'El Ministerio del Tiempo', ¿le recuerda este caso al de la 'CBS'?

R: No. Es completamente distinto. En este caso, nos llamaron para hacer la versión EE.UU. de la serie. Y se negoció, como demuestra que había mails entre las dos partes hablando de precio, enviando nuestros guiones traducidos… Una relación comercial constatable sin la cual, pese al parecido, probablemente ni nos hubiéramos planteado meternos (Onza y Cliffhanger) en juicios en Estados Unidos, cosa que agradezco a José María Irisarri y su gente. Por su valentía y por su orgullo de luchar por lo que creíamos justo.

P: 'TVE' ha confirmado que pedirá explicaciones a la 'BBC': ¿Piensa tomar acciones legales contra la 'BBC' o la autora del libro?

R: No soy quién, como ya he dicho antes. Es 'TVE' quien debe encargarse de ello.

PUBLICIDAD

Javier Olivares JOSE HARO (Cortesía de Javier Olivares)

Me parecería un poco triste, cuando tenemos el fandom que tenemos, que renovasen la serie por una polémica así Javier Olivares Cocreador de 'El Ministerio del Tiempo'

P: ¿Confía en que esta polémica pueda resucitar el proyecto y 'TVE', o alguna plataforma, se decida a recuperar la producción?

R: Ni idea. Sí quiero dejar claro que esta serie se diseñó para 'TVE' y estamos orgullosos de ello. Porque Pablo y yo creíamos (y creo) en la televisión pública al 100%. Como 'TVE' creyó en nosotros y nos dio algo esencial: libertad creativa absoluta. Respecto a una supuesta renovación, 'El Ministerio del Tiempo' ya ha demostrado su valor suficientemente como para que sea esto lo que la renueve.

Me parecería un poco triste, la verdad, cuando tenemos el fandom que tenemos, somos noticia hasta cuando no emitimos y hemos ganado dos Ondas, un Platino, más de una docena de Iris (Academia TV), el Fotogramas, el Feroz…

Estas cosas, para lo que sirven, es que si tienes una serie que imitan 'NBC', 'BBC' y producen gente tan valiosa como A24, a lo mejor algunos deberían reflexionar por qué ha estado en un cajón tantas veces y tanto tiempo. Nada más. Y no lo digo por la dirección actual, que ha reaccionado inmediatamente en este problema (en su día, con 'Timeless', no ocurrió lo mismo) y con la que, de hecho, estoy trabajando en una serie como Ena, la reina Victoria Eugenia, de la que estoy muy orgulloso. Por volver a 'TVE' y por la libertad creativa que me han ofrecido.

La Historia de España tiene muchas cosas de las que hablar como para perder el tiempo con gaznápiros

P. Precisamente un capítulo contando todo esto es muy de la línea de los agentes de 'El Ministerio del Tiempo'. Con un guiño, sobraría. La Historia de España tiene muchas cosas de las que hablar como para perder el tiempo con gaznápiros (que diría Alonso de Entrerríos). Por encima de estas polémicas, están otras cosas. Como que nuestra serie se vea en colegios e institutos. Que aparezcamos en los libros de texto. Que tuiteara cada capítulo, documentándolo con sus fondos, la Biblioteca Nacional. Que Patrimonio Nacional anunciara, tras el COVID, la apertura al público de sus espacios con imágenes de la serie. Que en Google se dispararan las búsquedas sobre los personajes que aparecen en la serie. Que el Museo del Prado nos apoye siempre… Todo esto vale oro. Y merece más atención que tratar en la serie de lo que ocurre ahora.

PUBLICIDAD

Javier Olivares con Felipe II (interpretado por Carlos Hipólito) TAMARA ARRANZ (cortesía de Javier Olivares)

P: Si algo destaca entre los 'ministéricos' es su amor por la serie y sus comentarios en redes sociales: ¿Le ha sorprendido la respuesta de los fans a través de X defendiendo la serie española?

R: Tengo adoración por ellos hasta cuando me critican (que lo hacen y se lo agradezco, porque la adulación excesiva te vuelve tonto). En este caso, además, hemos tenido el apoyo de los medios de comunicación, de compañeros del audiovisual y de iconos de la cultura mundial como el Museo del Prado. Doy las gracias a todos. Ha sido emocionante.

La adulación excesiva te vuelve tonto Javier Olivares Cocreador de 'El Ministerio del Tiempo'

P: ¿Qué pensaría su hermano Pablo de todo esto?

R: Se reiría y se emocionaría, como yo. Me da mucha rabia que no lo disfrute. No poder reírnos juntos. Es lo que peor llevo, sin duda.