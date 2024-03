Por Euronews

El cineasta británico fue inesperadamente homenajeado por el rey Carlos III. La película ganadora del Oscar también ha llegado a los cines de Japón, después de meses de controversia sobre el delicado tema.

Christopher Nolan, quien ganó el Óscar al Mejor Director este mes por 'Oppenheimer', recibirá el título de caballero. Su esposa, la productora de cine Emma Thomas, recibirá el de dama de Reino Unido. El gobierno británico dijo que la pareja fue honrada por sus servicios al cine.

La película sobre el padre de la bomba atómica arrasó en la ceremonia de 2024, ganando siete estatuillas en total, incluida la de Mejor Película. Antes de 'Oppenheimer', Nolan había recibido cinco nominaciones a los Premios de la Academia, pero nunca había ganado un Óscar hasta la ceremonia de este año.

La noticia de estos honores fue una sorpresa, porque generalmente se otorgan dos veces durante el año: una para celebrar el Año Nuevo y luego para el cumpleaños del rey Carlos III (14 de noviembre), que otorga los honores.

Sin embargo, a veces se otorgan como resultado de logros especiales, a menudo relacionados con los deportes y las artes, y Nolan tiene todas las credenciales para serlo, considerando los premios otorgados a la película.

Los títulos se otorgan formalmente en una ceremonia en el Palacio de Buckingham, a menudo por el propio monarca británico. Sin embargo, el rey no está actualmente involucrado en ningún deber real, porque se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer.

La historia de Nolan y sus éxitos con su esposa

Nacido en 1970 en Londres de padre británico y madre estadounidense, Nolan estudió inglés en University College de Londres, eligiendo la UCL por sus instalaciones cinematográficas. Aquí es donde conoció a su futura esposa en 1997. Juntos tienen cuatro hijos y viven en Los Ángeles.

Nolan, de 53 años, y Thomas, de 52, cofundaron la productora Syncopy, que ha hecho muchos de sus éxitos de taquilla. Han colaborado en todas sus películas más notables, incluida la trilogía del Caballero Oscuro, Inception de 2010, Interstellar de 2014, Dunkerque de 2017 y Tenet de 2020.

Cuando Nolan fue galardonado con el más alto honor del British Film Institute, la BFI Fellowship, por ser "uno de los cineastas más innovadores e influyentes del mundo", rindió homenaje a su esposa.

"Me han preguntado si en todos estos años de lucha por hacer cine, ¿alguna vez te has sentido solo haciéndolo?", dijo. "Pude decir que no porque mi productora Emma Thomas siempre vio las cosas de la manera en que yo las veía en términos de la importancia del medio".

'Oppenheimer' llega a los cines de Japón

Oppenheimer, por su parte, finalmente ha debutado en Japón, donde dos ciudades fueron arrasadas hace 79 años por armas nucleares inventadas por el científico estadounidense.

La película no describe directamente lo que sucedió sobre el terreno cuando se lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, sino que se centra en Oppenheimer como persona y sus conflictos internos.

El estreno de la película en Japón, más de ocho meses después de su debut en Estados Unidos y Europa, fue visto con inquietud debido a la sensibilidad del tema. El ex alcalde de Hiroshima, Takashi Hiraoka, hablando en un evento de preestreno de una película en la ciudad suroccidental, fue más crítico con lo que se omitió.

"Desde el punto de vista de Hiroshima, el horror de las armas nucleares no estaba suficientemente representado", dijo el director a los medios japoneses. "La película se hizo de una manera que valida la conclusión de que la bomba atómica se usó para salvar las vidas de los estadounidenses".

Polémica sobre Barbenheimer en Japón

El año pasado, hubo un alboroto por el fenómeno de marketing "Barbenheimer", que combinó a la Barbie rosa y divertida con la intensa 'Oppenheimer'. Warner Bros. Japón, que distribuye las muñecas Barbie en el país, se disculpó después de que los memes mostraran a la muñeca Mattel con imágenes de explosiones atómicas.

Por su parte, Takashi Yamazaki, director de 'Godzilla' menos uno, que ganó el Óscar a los Mejores Efectos Visuales -y que a su manera es una poderosa declaración sobre la catástrofe nuclear- sugirió que podría ser el hombre adecuado para contar la respuesta japonesa a 'Oppenheimer'.

"Siento que Japón necesita dar una respuesta a 'Oppenheimer'. Algún día me gustaría hacer esa película", dijo en un diálogo en línea con el director británico. Nolan estuvo muy de acuerdo.