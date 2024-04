Durante el Festival de Libros del 'L.A. Times', David Mamet se pronunció en contra de las iniciativas de Hollywood para crear diversidad, equidad e inclusión, denominadas con las siglas DEI.

El legendario dramaturgo, cineasta y guionista ganador del Premio Pulitzer David Mamet no se anduvo con rodeos. El guionista de 'Los intocables', 'Glengarry Glen Ross', 'Oleanna', 'El cartero siempre llama dos veces' y 'Wag the Dog', habló de los esfuerzos de la industria del entretenimiento por impulsar una mayor diversidad, equidad e inclusión (DEI) en sus filas."La DEI es basura", dijo Mamet en el Festival del Libro de 'Los Angeles Times'.

Añadió que los esfuerzos de DEI de la industria equivalían a "totalitarismo fascista". El dramaturgo y director, que trabaja en Hollywood desde los años 80, estaba allí para hablar de sus memorias 'Everywhere an Oink Oink: An Embittered, Dyspeptic, and Accurate Report of Forty Years in Hollywood'.

Además, arremetió contra las normas de inclusión que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha puesto en marcha en Hollywood para que las películas sean tenidas en cuenta en la categoría de Mejor Película de los Oscar.

El polémico cupo de la diversidad

Mamet se refirió a las nuevas normas de diversidad, destinadas a mejorar la representación del colectivo LGBTQ+, las mujeres, las minorías étnicas y las personas discapacitadas: "No puedo darte una puta estatuilla a menos que tengas un 7% de esto, un 8% de aquello... es intrusivo".

En su libro, Mamet describe a los líderes de estas iniciativas de diversidad, equidad e inclusión como los "capos de la diversidad" y "comisarios de la diversidad".

"La industria del cine no tiene mucho que hacer para mejorar la comprensión racial de todo el mundo, como sí lo tiene el cuerpo de Bomberos", afirma Mamet, que además sostiene que sus colegas estarían mejor vendiendo palomitas que intentando mejorar la representación de los grupos marginados.

"Mis hijos no son niños del nepotismo"

Mamet también rechazó que sus hijos, incluida Zosia Mamet, protagonista de 'Girls', de HBO, y más recientemente de 'Madame Web', sean 'nepo babies', que puede traducirse como"bebés del nepotismo" y que se refiere a los hijos de famosos que tuvieron más fácil el camino en distintas industrias (cine, música, deportes...).

Según el laureado escritor, sus hijos no son unos enchufados: "No se han beneficiado de ningún tipo de privilegio", insistió Mamet. "Se lo han ganado por méritos... Nunca nadie dio trabajo a mis hijos por estar emparentados conmigo".