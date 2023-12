En los últimos años, el concurso de belleza francés ha trabajado para aumentar la diversidad entre las concursantes. Las redes sociales se han llenado de críticos que no apoyan la elección.

Por primera vez en los 100 años de historia del concurso de belleza más importante de Francia, ha sido elegida como Miss Francia una mujer que tiene el pelo corto.

Eve Gilles, de 20 años, que ganó el concurso el fin de semana luciendo un corte pixie, celebró el logro como una "victoria de la diversidad".

"Nadie puede deciros quiénes debéis ser", dijo al público.

Gilles prometió "defender los valores de las mujeres fuertes". Tras su victoria el sábado, añadió: "estamos acostumbrados a ver a bellas Misses con el pelo largo, pero yo elegí un look andrógino con el pelo corto. Cada mujer es diferente, todas somos únicas".

Gilles, que estudia matemáticas y estadística en la universidad, representa a la región septentrional francesa de Nord-Pas-de-Calais, la cuarta concursante de la región que se lleva la corona en 10 años.

Su victoria fue seguida con hostilidad. En las redes sociales, los críticos atacaron con saña su delgadez, grabaron vídeos comparándola con otras concursantes con el pelo largo "más bonito" y dieron a entender que sólo había ganado para apaciguar a la cultura "woke".

Philippe Herlin, investigador financiero afincado en París, escribió en X: "Miss Francia 2024 no parece gran cosa, pero dice cosas correctas. ¿Apostamos a que el año que viene Miss Francia será trans?".

"Que la gente me critique por mi pelo no me molesta, porque puedo cambiarlo", declaró Gilles al diario francés Le Parisien en una entrevista tras su victoria. "Yo elegí este pelo, pero no elegí mi cuerpo, ni mi metabolismo. No entiendo cómo alguien puede criticar a una persona por algo que no puede cambiar".

Gilles ha declarado que quiere utilizar su plataforma para animar a los niños -especialmente a las niñas- a dedicarse a las matemáticas y las ciencias. Confía en que su propia pasión por estas materias ayude a que intimiden menos.

"Para mí, hay un problema con la forma en que se enseñan las matemáticas", declaró a la cadena de televisión francesa TF1. "A los chicos y chicas se les dice que las matemáticas son complicadas, que son difíciles, que hay que aguantar. ¡No! Hay que decirles: escuchad, esto es un reto, os vais a divertir, hay un problema y tenéis que encontrar la solución. Eso cambiaría toda la dinámica".

Nuevas reglas para un concurso de belleza "moderno

Este año ha sido la segunda edición del certamen de Miss Francia desde que se modificaron las reglas para permitir una mayor diversidad de concursantes.

Se ha eliminado el límite de edad, que antes era de 24 años. Ahora también se permite a las candidatas estar casadas, tener hijos y tatuajes visibles. El concurso se abrió previamente a concursantes trans en 2019.

En la práctica, sin embargo, las concursantes de Miss Francia 2024 seguían siendo bastante homogéneas: no había madres en el escenario, la edad media seguía siendo más o menos la misma y no se veían tatuajes.

Todas las concursantes debían medir al menos 1,70 metros para competir (una cuestión que se debe al encuadre de la cámara, según los organizadores). Y aunque no existe límite de peso para el concurso, no había ni una sola concursante de talla grande.

El pelo corto de Gilles era el único atributo físico que podía considerarse remotamente "vanguardista".

Pero la joven reina de la belleza dijo que no quiere ser conocida exclusivamente "como la Miss con el pelo corto".

"Quiero ser una mujer fuerte, quiero hacer que la gente se dé cuenta de que no importa dónde empieces, no importa qué camino tomes, puedes alcanzar tus metas", dijo Gilles. "Quiero mostrar a la gente que hay muchos tipos de mujeres y que todas somos bellas, que todas somos diferentes y únicas. No soy única por mi pelo, soy única porque soy Eva".